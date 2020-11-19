«Банки чувствуют опасность»: россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Уровень одобрения ипотеки и других кредитов резко снизился с наступлением второй волны пандемии. По итогам октября более трети желающих взять ипотеку получили отказы, подсчитали в НБКИ (данные есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Только за последний месяц доля положительных решений по заявкам на жилищные кредиты упала сразу на 4,3 процентных пункта, до 65,3%. Это самый низкий уровень одобрения кредитов — такого не было даже в период локдауна.

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Такая тенденция затронула и другие кредиты, подтверждают в бюро кредитных историй «Эквифакс». По их данным, уровень одобрения в августе-сентябре этого года по большинству рассматриваемых видов кредитования заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К примеру, в сентябре банки одобрили лишь каждую пятую заявку на получение кредитной карты, в то время как еще в марте 2020-го ее соглашались оформить каждому третьему обратившемуся.

«Основная причина снижения уровней одобрения – это ужесточение кредитных политик в условиях неопределенности, вызванной «коронавирусными» ограничениями. Подобный уровень наблюдался в 2014-2015 годах»,

— уверены в БКИ «Эквифакс».

Сами банки такую тенденцию не отрицают, однако заявляют, что у них с этим все в порядке. В банке «Открытие» «Газете.Ru» сообщили, что кредитную политику по ипотечным кредитам в сентябре-октябре не ужесточали, однако как в этом плане в банке обстоят дела с другими кредитными продуктами, не рассказали.

«Снижение одобрения в целом по рынку может быть связано как с изменениями в кредитной политике банков на фоне изменения экономических условий, так и с тем фактом, что снижение ставки и поддержка государства увеличили спрос на недвижимость, что привлекло больше заемщиков, характеристики одобрения по которым могут отличаться», — предположил заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталий Украинский.



О том, что уровень одобрения кредитов в сентябре и октябре был стабильным, заявили и в «Райффайзенбанке». Однако общую тенденцию, что банки действительно стали осторожнее, отрицать также не стали.

«Основную причину же снижения по рынку мы видим в возросшей неопределенности, вызванной ростом заболеваемости и возобновлением ограничительных мер. В такой ситуации заемщики с низким риском, скорее, воздержатся от того, чтобы брать кредиты. Так, входящий поток заявок на кредиты может ухудшаться, и отдельные банки могут фиксировать снижение уровня одобрения», — объяснил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента «Райффайзенбанка» Алексей Крамарский.

«Хоум Кредит», «Альфа-банк» и «Росгосстрах» на запросы «Газеты.Ru» в указанное время не ответили.

Банки снижают одобрение кредитов на фоне второй волны пандемии коронавируса и сохраняющейся неопределенности относительно возможного масштаба будущих ограничительных мер и, как следствие, динамики доходов населения, соглашается младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Она отмечает, что банки в таких условиях более взвешенно подходят к управлению кредитным риском и выбирают наиболее качественных клиентов.



«В свою очередь, платежеспособные заемщики с хорошей кредитной историей в текущей ситуации не спешат обращаться в банки и увеличивать кредитную нагрузку на свой бюджет, ожидая большей определенности. Таким образом, качество входящего потока заявок у банков могло снизиться также и за счет паузы, которую взяли качественные заемщики, что повлияло на уровень одобрения»,

— также объяснила эксперт «Газете.Ru».

В том, что ужесточение условий выдач кредитов связано прежде всего со второй волной пандемии, уверен главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Еще в августе-сентябре показатели по кредитованию компаний и населения могли внушать определенный оптимизм на фоне выхода из карантинных мер и увеличения потребительской и деловой активности. С 1 сентября ЦБ даже смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов – уменьшил нормативные надбавки к коэффициентам риска по ним. Однако резкий всплеск заболеваемости кардинально поменял ситуацию, замечает эксперт.

«Хоть и нового локдауна не намечается, ограничения для бизнеса и ожидаемое дальнейшее снижение доходов людей и компаний крайне болезненно и для банков на перспективу. Агентство Moody's, например, сохраняет пессимистичный прогноз по банковскому сектору России на ближайшие 1-1,5 года. Оно предполагает увеличение доли проблемных кредитов до 10,5% в 2021 году с 8,2% на конец 2019 года. Агентство S&P прогнозирует рост проблемных активов банковского сектора до 12-15% уже к началу 2021 года», — приводит данные аналитических агентств Марк Гойхман. Он добавляет, что

банки данную опасность, безусловно, ощущают и именно поэтому перешли к повышению требований. Эксперт прогнозирует, что эта тенденция, вероятно, сохранится на предстоящие месяцы, и кредит получить будет намного труднее.

Абсолютно ничего удивительного в снижении количества одобренных кредитов нет, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Во-первых, платежеспособность населения серьезно сократилась – реальные доходы упадут минимум на 10% по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, банки фактически учатся заново жить, поскольку рыночные условия вынуждают тщательно проверять каждого заемщика, указывает эксперт.

«Нужно отметить, что количество просрочек по различным кредитам неизменно растет, и банки начинают от этого страховаться, ограничивая выдачу. Другое дело, что это нужно было делать еще несколько месяцев назад, когда население после локдауна побежало в банки за потребительскими кредитами для первоначального взноса по льготной ипотеке, а таких «альтернативно мыслящих» порядка 10% от общего числа новоиспеченных ипотечников за третий квартал», — обращает внимание Алексей Кричевский.

Он добавляет, что декабрь, будучи месяцем скидок и распродаж, в определенной степени покажет прогресс в показателях выдачи банковских займов, однако вряд ли эта тенденция продлится дольше двух месяцев на рубеже годов — декабря и января.