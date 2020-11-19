Накажут за цензуру: YouTube, Facebook и Twitter грозят санкции в России

В четверг в Госдуму будет внесен законопроект о санкциях в отношении зарубежных интернет-ресурсов, которые цензурируют российские СМИ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники, ознакомившийся с текстом документа. Агентство напоминает, что в конце сентября Роскомнадзор обратился в Совет Федерации и в нижнюю палату российского парламента с просьбой о закреплении «системных законодательных мер, необходимых для защиты прав граждан Российской Федерации на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах».

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Ранее депутат Александр Хинштейн, председательствующий в комитете Госдумы по информполитике, сообщил, что изучается вопрос санкций за подобные ущемления прав.

По данным агентства, инициаторами законопроекта должны будут выступить депутаты по одному от каждой фракции.

В документе прописано, что санкции иностранным интернет-сайтам будут грозить за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Источник издания уточнил, что речь идет не только о соцсетях, но и о крупных IT-платформах.

«Принципов в законе прописано несколько. Первое – это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй – когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», — цитирует «РИА-Новости» неназванного собеседника.

В качестве мер воздействия на иностранные сайты власти будут использовать несколько механизмов: полная блокировка доступа к сайту, замедление трафика и наложение штрафов за неисполнение требований Роскомнадзора.

Причем решение о той или иной акции в отношении IT-платформ согласуют с МИД России.

«Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД», — обозначил деликатность момента источник.

Кому достанется

В числе первых, кто может попасть под воздействие механизма блокировок — компания Google, владеющая видео-хостингом YouTube. В среду Роскомнадзор направил ей письмо с требованием снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев-Live».

«Как стало известно, с октября текущего года видеоматериалы канала не попадают в раздел «В тренде» YouTube, хотя ранее это происходило регулярно.

Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — заявило в официальном обращении ведомство, потребовав от видеохостинга YouTube привести правила площадки в соответствие с действующим законодательством РФ.

На сайте Google сообщается, что раздел «В тренде» помогает зрителям увидеть, что происходит на YouTube и в мире. В Google акцентируют внимание на том, что они стараются оградить раздел «В тренде» от появления небезопасной информации.

Поэтому автоматические фильтры отсеивают ролики с агрессивными эскападами, оскорблениями, направленными в адрес различных граждан по признаку пола, расы и национальности, также фильтры не пропускают непристойную лексику, материалы для взрослых и сцены насилия.

«В США и некоторых других регионах в качестве окончательного фильтра видео проверяют наши специалисты», — уточняется на сайте Google.

Помимо YouTube вектор недовольство Роскомнадзора направлен на Facebook, Twitter и сам Google, которые, по мнению ведомства, осуществляют цензуру российских СМИ. В частности Роскомнадзор обвиняет эти платформы в ограничении доступа к материалам около 20 российских изданий, среди которых «РИА Новости», RT, Sputnik и «Россия 1».

Ранее видео-сервис YouTube подверг блокировке аккаунты телеканала «Царьград», информагентств Anna News и News Front. Профайл одного из основным крымских телеканалов «Крым-24» был полностью удален с платформы. Проявлением цензуры Роскомнадзор назвал и удаление видео-сервисом YouTube фильма: «Беслан: Фильм Александра Рогаткина», а также исключение из поисковой выдачи Twitter аккаунта «РИА Новости».