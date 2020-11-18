Изобилие акций: нужна ли россиянам «черная пятница»

52% россиян собираются потратить во время «черной пятницы» не более 5 тыс. рублей, подсчитали в аналитическом центре «Битрикс24» эксклюзивно для «Газеты.Ru». В этом году официальная дата Black Friday — 27 ноября, однако многие крупные сети начали рекламные кампании еще с начала месяца и уже провели несколько распродаж.

В этом году сезон распродаж обещает быть особенным. 80% респондентов опроса «Битрикс24» отметили, что будут покупать товары онлайн: в интернет-магазинах, на маркетплейсах и с помощью агрегаторов скидок.

На Wildberries «черная пятница» стартовала 16 ноября и продолжится до 29 ноября. Интерес к акции высокий как со стороны покупателей, так и продавцов, поэтому в компании ожидают не менее успешных результатов акции, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе. 11 ноября на Wildberries прошла акция «Всемирный день шопинга», по итогам которой россияне заказали в 2,3 раза больше товаров, чем на аналогичной распродаже в прошлом году.

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На Lamoda скидки начались 6 ноября и продлились до 12 числа. В компании рассказали, что непосредственно в основной день распродаж 11 ноября на Lamoda было продано на 37% больше товаров, чем в прошлом году.

11 ноября дает старт большому сезону распродаж, в который входят «черная пятница» и сезон новогодних скидок, объяснили «Газете.Ru» расписание акций в Ozon. По итогам распродажи 11.11 лидерами спроса стали электроника и крупная бытовая техника (36,1% от всех продаж), а также товары повседневного спроса (22,3%).

«Главную распродажу года, «черную пятницу» ритейлеры делят на этапы pre-sale и основной этап распродажи. Мы также готовимся к акции заранее — Ozon в этом году начал pre-sale 16 октября», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В Lamoda «Газете.Ru» пояснили, что увеличение продолжительности «черной пятницы» — общемировая тенденция: людям нравится принимать участие в подобных вещах, если они сопровождаются выгодными персонализированными предложениями и креативно оформлены.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман объясняет такую тенденцию также тем, что в период ограничений и удаленки магазинам очень важно привлечь внимание клиентов и удержать их. Многие люди психологически устали от карантина и новостей, связанных с вирусом, и хотят себя порадовать обновками или новыми гаджетами, и в этом случае скидки будут как раз очень кстати, говорит эксперт.

При этом, согласно недавнему опросу Superjob, 74% россиян не собираются воспользоваться ноябрьской распродажей. Купить что-либо в «черную пятницу» планирует лишь 9% участников опроса.

В Ozon снижения спроса к «черной пятнице» в этом году не ожидают:

«Многие пользователи сейчас рациональнее относится к шопингу и ищут способы сэкономить, а на Ozon товары больших промоакций временно падают в цене зачастую до минимально возможных. Это дает хороший триггер к совершению покупок, которые пришлось временно отложить, в том числе из-за кризиса», — отметили в компании.

Эксперт сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов отмечает, что в этом году на «черную пятницу» оказывает существенное влияние несколько отрицательных факторов:

«Во-первых, пандемия COVID-19 поменяла структуру потребления россиян. Реальные доходы граждан стали меньше. Как и готовность тратить в целом. Скорее всего, в этом году сократится количество импульсивных покупок. Пользоваться спросом будут только самые выгодные предложения», — предполагает эксперт.

В качестве второго фактора он называет «размытие» сроков акции: несмотря на то, что официальная дата Black Friday в конце месяца, многие сделали скидки на товары на целый месяц, а не только в официальную дату. Это логично для продавцов — люди получают зарплату в начале месяца. Но для покупателей снижается смысл «охотиться» за скидками в официальную дату «черной пятницы», объясняет Кулешов.

Распродажа 11 ноября показала, что россияне сократили свои покупки на 45% к прошлому году – налицо тенденция к экономии,

говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он добавляет, что данные многих онлайн-ритейлеров и традиционной розницы это подтверждают: наши граждане стали более активно экономить на многих категориях товаров, при этом растет число тех, кто покупает товары только со скидкой.

«Надо понимать, что для любой компании общеизвестные дни акций — это способ привлечения к себе внимания, тогда как скидки проходят в течение целого года и определяются финансовой политикой и в целом экономической ситуацией», — указывает Марк Шерман.

Насколько удачно пройдет «черная пятница» для российских продавцов, покажет время, но совершенно точно можно сказать, что объем покупок вряд ли превысит показатели прошлого года больше, чем на 20%, прогнозирует Павел Сигал.

«Будет очевидно, что наибольший объем покупок придется на наиболее дешевые товары (в разных сегментах). Финансовые итоги «черной пятницы» будут зависеть от политики каждого продавца, от его честности по отношению к потребителю, от уровня скидок и так далее», — указывает эксперт, добавляя, что падение оборотов заставляет ритейлеров идти на любые меры, чтобы привлечь покупателей и увеличить продажи.