Туда и обратно: куда россияне путешествуют на выходные

Россияне стали чаще путешествовать на выходных. Этой осенью доля бронирований выходного дня выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, подсчитали для «Газеты.Ru» в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Это, в свою очередь, спровоцировало рост цен на аренду жилья для туристов: средняя стоимость аренды на ночь в выходные выросла на 15%, заметили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» и страховой компании «Манго».

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В ноябре, по данным OneTwoTrip, топ направлений выходного дня возглавила Москва. За ней следуют Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. Следующими по популярности оказались Казань, Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и замкнул десятку Екатеринбург.

«Можно сказать, что россияне стали чаще отправляться в короткие путешествия на выходные: доля таких поездок осенью 2020 года увеличилась на 20%.

Тенденция может быть связана с тем, что в этом году, конечно, более популярны поездки по стране, и многие выбираются в новые города на несколько дней (удобнее всего, безусловно, делать это в выходные). Кроме того, средняя стоимость авиабилетов в обе стороны этой осенью на 25% ниже, чем осенью 2019 года», — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Средняя стоимость авиабилета на уикенд в Москву составила 10 100 рублей, а средний чек за жилье на выходные этой осенью оказался равен 7 800 рублям. Поездка в Санкт-Петербург обошлась бы чуть дороже — авиабилеты в 11 100 рублей и жилье в 9 200 рублей. Однако самое дорогое направление в этой подборке — Сочи со средней ценой 19 600 рублей на билет и 13 600 рублей на проживание, подсчитали аналитики сервиса.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, в некоторых городах стоимость забронированной ночи этой осенью стала ниже по сравнению с 2019 годом: например, в Москве на 17%, в Санкт-Петербурге — на 5%, в Казани — на 4%. Однако в остальных городах стоимость забронированного суточного размещения увеличилась: в Севастополе на 37%, в Красной Поляне — на 22%, в Нижнем Новгороде — на 17%, в Сочи и Туле — на 14%, а в Ялте и Симферополе на 10 и 6% соответственно.

По данным Ostrovok.ru, среди зарубежных направлений чаще всего осенью россияне бронировали отели на выходные в Стамбуле, Аланье и Анталье — очевидно, что в этом году граждане РФ вынуждены были выбирать открытые направления. Годом ранее в топе преобладали европейские столицы и экскурсионные направления — Прага, Берлин, Таллин, Вильнюс, Минск.

По данным «Суточно.ру» и «Манго», спрос на бронирования выходного дня вырос еще летом: в период с июня по октябрь их доля выросла в среднем на 13%. Аналитики также заметили, что горнолыжные курорты, обычно пользующиеся повышенным спросом только зимой, в этом году привлекали россиян и в теплое время года.

Если рассматривать ранние бронирования (покупки, оформленные до 17 ноября) на поездки выходного дня зимой 2020-2021 гг., Москва остается самым популярным направлением. Но заметен интерес к одному из главных горнолыжных курортов страны: Сочи. В этот период он занимает второе место вместо Санкт-Петербурга, который опустился на третью строчку.

Среди направлений, которыми россияне интересуются для полетов в выходные зимой, оказываются и заграничные: на четвертом месте закрепился Стамбул.

На пятом месте по популярности у россиян на зимние поездки Калининград, шестом — Дубай. Также повышенный спрос отмечают на Минеральные Воды, откуда легко добраться до Домбая, Архыза или Эльбруса; Новокузнецк, куда могут лететь те, кто хочет побывать на курорте Шерегеш, и Мурманск, неподалеку от которого расположены горнолыжные курорты Хибин, рассказала Елена Шелехова.

При этом, зимние путешествия на уикенд обойдутся россиянам дороже. Средняя цена авиабилета с вылетом в пятницу или субботу и прилетом в воскресенье для путешествия в Москву составляет 15 тыс. рублей, а средняя стоимость бронирования жилья в выходные — 21 тыс. рублей. Перелет туда-обратно в на самый популярный горнолыжный курорт в Сочи на выходные в среднем стоит 19 тыс. рублей, а средний чек на проживание — 41 тыс. рублей. Бюджетнее всего можно съездить в Санкт-Петербург: авиабилеты на уикенд в этом направлении обойдутся в 10 тыс. рублей, а жилье — в 15 100 рублей.

В Ostrovok.ru обратили внимание на то, что пандемия сказалась на глубине бронирования отелей туристами – то есть, если путешественники и до пандемии предпочитали бронировать отели на текущий или максимум следующий месяц, то сейчас глубина бронирования значительно сократилась и составляет неделю и менее. Тем не менее, бронирования на зимние выходные есть, и среди них в топе сервиса — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань, Суздаль, Петрозаводск, Иркутск, Переславль-Залесский.