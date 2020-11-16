Ремонт вместо покупки: россияне меняют модель потребления

В пандемию россияне стали внимательнее относиться к домашней технике, к примеру, осенью 2020 года спрос на ремонт бытовых электроприборов (микроволновки, кухонные комбайны и прочее) вырос на 73%, в сравнении с осенью прошлого года, следует из исследования «Авито». Крупную бытовую технику — холодильники, стиральные машины — на починку стали отправлять на 43% чаще.

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Ожидаемо негативно отразилась пандемия, и связанный с ней переход на удаленную работу, на состоянии оргтехники. Ремонт домашних компьютеров, аудио-систем, обновление программного обеспечения потребовалось россиянам этой осенью на 27% чаще, нежели в аналогичный период предыдущего года.

«В отсутствие привычных развлечений дети и родители стали чаще играть дома — причем как в настольные игры, так и в компьютерные. Активное использование приставок привело и к росту спроса на их ремонт — в апреле-июне он вырос в два раза», — отмечают аналитики «Авито».

Объявления об услугах по оказанию ремонта различной техники увеличились как по итогам года, так и по сравнению с началом года. Особенно популярной подработкой в этом году стал ремонт компьютерной техники: количество объявлений мастеров в январе-октябре выросло более чем вдвое (104%) по сравнению с прошлым годом и почти в полтора раза (46%) по сравнению с весной и началом лета.

Осознанное потребление — один из трендов последних лет, который укрепился в пандемию, полагает руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

«При наличии пары часов свободного времени, которые освободились, когда в офис ехать не нужно, и возможности найти мастеров недалеко от дома на онлайн-платформах, ремонт техники перестал казаться сложной задачей.

Рост спроса стимулирует и увеличение количества предложений — чем больше выбор мастеров, тем легче найти «своего», — заметил собеседник.

Онлайн-платформы в пандемию, по мнению эксперта, очень выручили многих граждан обратившихся к ним в поисках заработка. Сыграла свою роль и популяризация государством режима самозанятых, который в 2020 году распространился на новые регионы.

Эксперты констатируют, что с одной стороны после снятия жестких карантинных ограничений у людей появилось больше свободного времени, чтобы заняться починкой имущества, а с другой выросла нагрузка на электроприборы, компьютеры и прочую технику. Кроме того, сразу после окончания жестких карантинных ограничений у россиян резко выросла потребность в починке автомобилей.

В «Авито» отмечают, что

спрос на услуги по ремонту автомобилей (слесарные работы, покраска и перетяжка салона) скакнул в целом за десять месяцев этого года на 76%.

По сравнению с весной и первым месяцем лета 2020 года поиск мастеров по авторемонту вырос на 24%, в сравнении с осенью (с сентября по первую неделю ноября). В период локдауна у многих станций техобслуживания (СТО) и их клиентов просто не было возможности ремонтировать автомобили, поэтому автовладельцы во многих регионах совместили ремонт с подготовкой к зимнему сезону, подчеркнули в «Авито».

В сети автосервисов «Вилгуд» количество заездов в октябре в сравнении с прошлым годом увеличилось на 5%, а средний чек вырос на 14%, отмечает сооснователь сети Барно Турсунова.

«Мы связываем это с тем, что в условиях пандемии личный транспорт остается самым безопасным средством передвижения, и многие клиенты стали внимательнее подходить к техническому состоянию своих автомобилей, — поделилась мнением в беседе с «Газетой.Ru» Турнусова.

— Цены на услуги нам удалось сохранить на докризисном уровне, однако из-за роста курса доллара и евро стоимость комплектующих выросла в среднем на 10-20%».

По словам директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игоря Серебрякова, официальные дилеры не ощущают рост спроса на услуги по ремонту автомобилей, поскольку это явление в большей степени касается выбывших с гарантии автомобилей. В то же время рост обращений по поводу ремонта косвенно говорит об увеличении пробегов между заменами автомобилей, а это означает, что гарантийный парк дилеров вымывается, считает он.

«Этот тренд отражает общую экономическую ситуацию в стране: рост цен на автомобили до 12% с начала года, и, как следствие, снижение покупательской способности населения. Те, кто хотел бы купить новый автомобиль продолжают использовать старый», — рассказал «Газете.Ru» Серебряков.

Снижение доходов населения напрямую влияет на число обращений россиян к услугам мастеров по восстановлению и ремонту той или иной техники, соглашается доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. Сейчас как раз наблюдается тренд обратно противоположный модели потребления «нулевых» годов: «сломалось — замени новым», уверен экономист.

«Еще ведь непонятно, что будет дальше. Люди стали создавать финансовые ресурсы и экономить на потреблении. Кроме того, не без помощи пандемии у людей происходит сдвиг в сознании, что не стоит гнаться за внешними признаками состоятельности. Важна не форма, а функции, которые выполняет тот или иной объект домашнего хозяйства», — резюмировал Смирнов из НИУ ВШЭ.