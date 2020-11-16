Объединить долги: россияне обратились к коллекторам за помощью

Начиная с апреля, когда в России начал действовать режим всеобщей самоизоляции, число россиян, обращающихся к коллекторам за своего рода реструктуризацией долгов, выросло примерно в шесть раз – с 0,5% до 3% из числа тех, чьи долги уже были переданы коллекторам, пишет РБК со ссылкой на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Реклама

Представители ассоциации отмечают, что по сути

речь идет об объединении всех существующих задолженностей в одну, обслуживать которую нужно будет в адрес только одной компании и, возможно, по более низким процентным ставкам или в рассрочку.

Дело в том, что по статистике обслуживание сразу нескольких займов вызывает трудности у 60% тех, на ком «висят» три ссуды и более, а среди тех, у кого их четыре и более сложности возникают уже у 90% заемщиков.

При этом среди тех, кто обращается к коллекторам с таким предложениям, 85% людей имеют долги только перед МФО, еще 5% – только перед банками, а остальные 10% имеют непогашенные кредиты у обоих. Две трети клиентов должны суммы до 100 тыс рублей, а еще примерно треть – до 500 тыс рублей.

В НАПКА также отметили, что

90% клиентов, обращавшихся к коллекторам за объединением долговых обязательств, пытались их рефинансировать ранее, но получили отказ из-за наличия других просрочек. При этом к началу ноября у каждого четвертого заемщика имелось более двух просроченных кредитов.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что должникам действительно проще распределять бюджет и платить в адрес одной организации, а не сразу нескольким, и так в том числе проще договариваться о сроках и формах погашения долгов. Но все это сработает только в том случае, если человек действительно собирается платить, а вот если у него совсем нет денег, то и нет большой разницы, скольким организациям он задолжал.

Сами коллекторы поддерживают эту идею, отмечая, что вместе с консолидацией всех задолженностей одна организация может предложить клиенту несколько различных форматов погашения долга, в том числе – рассрочки, посильные платежи, скидки и пересмотры сроков. Причем, по статистике, люди хуже обслуживают свои долги, если на одно коллекторское агентство приходится меньше половины от общей суммы обязательств должника.

Хуже не было

В середине октября «Газета.Ru» писала, что по данным бюро кредитных историй «Эквифакс» качество кредитного портфеля по ссудам, выданным российскими банками и МФО достигло самой худшей отметки за всю историю наблюдений.

Суммарно число кредитов, по которым не вносились платежи более трех месяцев, достигло 12,6 млн единиц – это на 12,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. И каждый месяц в течение всего 2020-го в эту категорию попадают от 80 до 500 тыс. кредитов.

Если число просрочек будет расти теми же темпами, то к концу года число просроченных займов вырастет еще на 1 млн единиц, а это означает, что каждый шестой кредит, выданный в стране, останется без погашения.

Ситуация может усугубиться тем, что в ту статистику не попали данные по просрочке кредитов, выданных с июля по сентябрь – три месяца, которые россияне прожили, выйдя из всеобщей самоизоляции. Дело в том, что в те месяцы продолжало расти число выданных кредитов в тех же МФО: два собеседника «Газеты.Ru» из крупных игроков рынка тогда рассказали, что портфель кредитов в тот период рос на 15-20% месяц к месяцу, и примерно на столько же больше, чем выдавалось во время самоизоляции.

Из-за падения доходов населения банки будут стараться выдавать кредиты только самым надежным заемщикам, поэтому в МФО ждут, что часть условно-банковских клиентов будет перетекать на рынок микрофинансирования.

И это при том, что в ближайшее время снова начнется сезонный поток клиентов, которые будут брать кредиты на подарки и другие праздничные нужды в преддверии новогодних праздников.

Но, стоит отметить, что «аппетиты» заемщиков скорее всего окажутся ниже, чем в прошлые годы. Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев говорил «Газете.Ru», что сами люди сейчас отказываются от дорогостоящих покупок и меньше тратятся на повседневные нужды.