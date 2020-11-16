Слабый рубль: девальвация привела к скачку инфляции

Если до конца года курс валют останется в диапазоне последних нескольких недель, то итоговый вклад девальвации рубля в инфляцию составит порядка 1 п.п., рассказали «Известиям» в Банке России. В результате рост цен может составить до 4,2%, что на 0,2 п.п. выше, чем таргет регулятора на текущий год.

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При этом в ЦБ уверены, что

в России удалось значительно сократить перенос обменного курса в инфляцию: к этому привели почти полное отсутствие импортных услуг на российском рынке, а также перебои с поставкой некоторых непродовольственных товаров.

С этим утверждением согласился аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Эксперт отметил, что сокращение трат населения затормозило инфляцию примерно на 5%, и если бы этого не случилось, фактический рост цен в России был бы в два раза выше.

Стоит отметить, что реальный показатель роста цен для населения на деле все равно окажется выше. Ранее Валерий Емельянов говорил «Газете.Ru» что падение реальных доходов россиян на 5% в этом году заметно сказалось на ощущении от инфляции, и фактически она выглядит так, что если бы экономика стагнировала, цены росли бы примерно на 10% в год.

По данным Росстата,

во втором квартале этого года реальные доходы россиян упали сразу на 8%, обновив тем самым квартальный минимум с рекордного 1999-го года. Уже в третьем квартале темпы падения снизились до 4,8%, но не остановились полностью.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, из-за этого объем выпадающих доходов населения в этом году составит почти 2,5 трлн рублей – это больше ежемесячного оборота всей продуктовой розничной торговли.

В следующем году, считают в ЦБ, инфляция останется в рамках таргета 2020-го и составит порядка 3,5-4%. Причем отложенный эффект от девальвации рубля не сильно скажется на итоговом росте цен 2021-го, поскольку он уже заложен в рублевые цены на товары и услуги.

Бизнес рассчитывает на цены

На рост цен в ближайшее время рассчитывают и российские предприниматели: после некоторой стабилизации в июне и августе в первые два месяца осени такие ожидания выросли у бизнеса из всех отраслей и федеральных округов страны. Причем, как пишут «Известия»,

самый значительный рост цен ожидает бизнес из Центральной России (ЦФО), Северо-Запада страны (СЗФО) и Поволжья (ПФО).

Дело в том, что именно в этих регионах сконцентрировано большинство импортозависимых производств. И для них ослабление рубля всегда приводит к значительному росту издержек, падению маржинальности и проблемам с продажей готовых товаров.

Что касается продовольственных товаров, вполне возможно, что рост цен в этом сегменте удастся частично сдержать с помощью искусственных барьеров. В начале ноября стало известно, что некоторые продуктовые ретейлеры начали вводить мораторий на пересмотр закупочных цен до конца года.

Эту информацию газете «Коммерсантъ» подтвердил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам,

многие сети действительно отказываются обсуждать закупочные цены. По мнению аналитиков, опрошенных изданием, ретейлеры пошли на такой шаг из-за того, что не могут себе позволить повышать итоговые цены в магазинах на фоне второй волны пандемии коронавируса и продолжающегося снижения покупательной способности населения.

Стоит отметить, что это уже сказалось на обороте розничной торговли в этом году. По данным Росстата за первые восемь месяцев этого года показатель рухнул на 4,8%, сократившись до 23,9 трлн рублей год к году. В первую очередь это сказывается на участниках рынка со средними позициями, и если цены на продовольственные товары будут расти и дальше, рынок продолжит терять в деньгах.

Это означает, что основной удар от общего роста цен придется именно на производителей продуктов питания. Недавно Российский союз пекарей обратился в Минсельхоз с письмом о том, что с начала года мука подорожала на 18-21%, сахар - сразу на 100%, а растительное масло – на 50%. Заметный рост цен увидели и в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»). По словам представителей отраслевого объединения, из-за девальвации рубля издержки производителей в целом выросли на 12-13%.