«Башнефть» улучшила финансовые показатели в третьем квартале 2020 года

Так, например, выручка в 3 квартале 2020 года выросла на 9,8% относительно 2 квартала и составила 126 млрд руб, а по итогам 9 месяцев - более 416 млрд руб. Чистая прибыль в 3 квартале вышла из отрицательных значений предыдущего отчётного периода и составила 2,1 млрд руб.

Показатель EBITDA в 3 квартале увеличился почти на 120% по сравнению со 2 кварталом и составил 11,5 млрд руб.

Эти и другие факторы обеспечили улучшение ситуации со свободным денежным потоком компании, который также вышел из отрицательных значений предыдущего квартала и достиг 17,5 млрд руб.

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Fitch подтверждает

Устойчивость компании в период низких цен на нефть подтверждают и в международном рейтинговом агентстве Fitch: рейтинг «Башнефти», присвоенный аналитиками, находится на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Благодаря улучшению финансово-экономической ситуации «Башнефть» не только продолжила реализацию инвестиционных программ, но и увеличила капитальные вложения. За 3 квартал капитальные затраты выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим периодом, а по итогам 9 месяцев рост составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках реализации программы модернизации нефтеперерабатывающего комплекса компания осуществляет реконструкцию и строительство нескольких крупных проектов.

Продолжается реконструкция комплекса гидрокрекинга на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим», реконструкция комплекса производства ароматических углеводородов на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим».

Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефть» стабильно удерживает лидерские позиции в отрасли по таким ключевым показателям, как выход светлых нефтепродуктов и глубина переработки. Благодаря эффективной стратегии развития нефтепереработки за 9 месяцев 2020 года компания увеличила глубину переработки нефти на 3% - до 85%. Выход светлых нефтепродуктов составил 65%.

Инвестсоглашение с Башкирией

Одним из примеров успешного взаимодействия «Башнефти» с Республикой Башкортостан в сфере взаимовыгодного сотрудничества и эффективного развития инвестиций стало подписание инвестиционного соглашения в октябре 2020 года по строительству резервной технологической линии установки производства элементарной серы на производственной площадке «Башнефть-УНПЗ».

Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить объём утилизации сероводородсодержащего газа, который образуется на производственных установках филиала «Башнефть-УНПЗ» в результате выпуска высококачественных видов моторного топлива экологического стандарта Евро-5 и бензина марки Евро-6 с пониженным содержанием серы и других вредных веществ.

Таким образом, снижается негативное воздействие на атмосферный воздух производственных установок нефтеперерабатывающего комплекса.

Наращивание нефтедобычи

Другим не менее важным направлением инвестиций «Башнефти» является наращивание потенциала нефтедобычи. Проходка эксплуатационного бурения по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 18% - до 413 тыс. метров, количество эксплуатационных скважин увеличилось на 35% - до 147. Количество скважин с горизонтальным окончанием (горизонтальное бурение) увеличилось на 53% - до 130, при этом проходка горизонтальных стволов выросла на 22% - до 361 тыс. метров.

«Башнефть» достигла значительных результатов в части повышения эффективности методов интенсификации добычи горизонтальных скважин на зрелых месторождениях Республики Башкортостан.

Успешно проведены испытания технологии гидропескоструйной перфорации совместно с гидроразрывом пласта на многостадийных горизонтальных скважинах карбонатных коллекторов.

Внедрение подобных технологий позволит сократить время от начала буровых работ до получения нефти из скважины, значительно повысить нефтеотдачу пластов, а также обеспечить возможность приобщения слабо работающих и ранее не вовлеченных участков пласта.

^^°Производство катализатора^^^

В 3 квартале 2020 года на базе ООО «РН-кат» в Стерлитамаке организовано производство катализатора гидроочистки вакуумного газойля, который проходит опытно-промышленные испытания на Сызранском НПЗ «Роснефти».

Также на предприятии продолжается промышленный выпуск катализаторов гидроочистки дизельного топлива, которые поставляются на уфимский нефтеперерабатывающий комплекс.

Начало промышленного производства собственных катализаторов процессов гидроочистки стало важным шагом для развития импортозамещения в российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Охрана природы

В 3 квартале 2020 года «Башнефть» значительно активизировала ряд природоохранных проектов.

Одно из важных направлений – восполнение биоресурсов в районах хозяйственной деятельности компании. В июле-сентябре высажено более 22 тысяч елей на площади 5,5 гектаров в Аскинском и Бирском районах Республики Башкортостан. На месте высадки молодого ельника в Бирском районе была выбрана особо охраняемая природная территория – зоологический заказник, охраняющий в том числе редкий вид птиц – орлана-белохвоста.

До конца года «Башнефть» планирует высадку новых деревьев в Башкирии на площади более 52 гектаров.

В 2021 году площадь лесовосстановления составит более 1000 гектаров. Все работы проводятся в тесном взаимодействии с Министерством лесного хозяйства Башкортостана.

Также «Башнефть» продолжает активную поддержку экологического баланса водных ресурсов в основных регионах присутствия. За 9 месяцев этого года работники компании выпустили в водные объекты Башкортостана, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов более 1,2 млн мальков рыб ценных пород.

В Уфе продолжается промышленная эксплуатация новых биологических очистных сооружений «Башнефть - Уфанефтехим», производительностью 84 000 кубометров в сутки. Высокотехнологичный комплекс полностью исключил загрязнение реки Белая.

Возвращаемая в реку очищенная вода полностью соответствует жестким стандартам требований к водоёмам рыбохозяйственного значения.