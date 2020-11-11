Миллиард за километр: запущена платная трасса ЦКАД-3

Со среды 11 ноября водители, двигающиеся из Санкт-Петербурга во Владимир, Нижний-Новгород и далее в глубь страны смогут объехать Москву всего за один час. Для этого потребуется, не доезжая 35 км до столицы, свернуть на восток с платной трассы М-11 «Нева». Далее дорога в районе Софрино соединяется с Ярославским шоссе, а после Ногинска вольется в М-7 «Волга» более известную как «Горьковка».

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Пока что полноценно вводится только одна из четырех платных частей ЦКАД (А-113), возведение которой началось в 2014 году. Другие участки находятся в фрагментарной степени готовности. Однако, как ранее подчеркивали в Комплексе градостроительной политики Москвы,

ЦКАД-3 — важнейший участок, поскольку он станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Без остановки

Сама платная дорога отличается тем, что на ней уже не будет привычных ворот со шлагбаумами около касс взимания платы. На ЦКАД реализуется так называемая безбарьерная система оплаты проезда (free-flow): машины смогут фактически на максимально разрешенной скорости (110 км/ч) проезжать мимо рамок с камерами, которые спишут плату по транспондеру или номеру автомобиля. В последнем случае водителю потребуется предварительно зарегистрироваться на сайте или в приложении «Автодора» и внести деньги на счет.

Логично, что могут найтись и те, кто захотят проехать этот отрезок без оплаты, и пока оператору трассы будет трудно им препятствовать.

Поправки к КоАП о взимании штрафа за такое нарушение в автоматическом режиме пока еще находятся в Госдуме. Правда, в «Автодоре» придумали временное решение: нарушитель получит уведомление от Ространснадзора с требованием оплатить долг в течение двух месяцев и уведомление от госкомпании, если оплата не последуют задолженность передадут судебным приставам, сообщал «Коммерсант».

Помимо технологии безостановочного взимания платы ЦКАД-3 имеет ряд инновационных решений. Так, на дороге реализована интеллектуальная транспортная инфраструктура, работающая с беспилотными и подключенными автомобилями, сообщил «Газете.Ru» подрядчик «Автодора» компания «Казань-Телематика», непосредственно выполнявшая монтаж и настройку этой системы.

Кроме того, на трассе внедрена система автоматизированного управления дорожным движением, которая собирает и обрабатывает информацию о погодных условиях, авариях, трафике и посторонних предметах, пешеходах или животных. Данные поступают с датчиков и камер, уточнил подрядчик.

«По итогам их обработки запускаются сценарии, соответствующие ситуации на дороге. Если инцидент представляет опасность для участников дорожного движения, то информация выводится на информационные табло и знаки участка ЦКАД.

Водители также могут получать предупреждения через подключенные к дорожной инфраструктуре бортовые устройства автомобилей, а в будущем — на личные смартфоны через мобильное приложение»,

— пояснили в компании «Казань-Телематика».

Вышла в копеечку

Строительство ЦКАД сопровождалось коррупционными скандалами и значительной отсрочкой ее ввода в эксплуатацию. Изначально стоимость всех участков проекта оценивалась в 300 млрд рублей (сейчас 340 млрд рублей), а саму дорогу «Автодор» должен был построить к 2018 году. Однако проект вышел за рамки сметы и сроки существенно сдвинулись. В июле прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя ГК «Автодор» Сергея Кельбаха, которому вменили в вину нарушения при строительстве ЦКАД.

До этого глава оператора платных дорог Кельбах получал выговор от премьер-министра Дмитрия Медведева за частые смены подрядчиков. А ФАС подозревала госкомпанию в антиконкурентном сговоре, а именно в конкурсах, по мнению антимонопольщиков, выигрывали компании, предлагающие максимальную цену. В СК ущерб нанесенный топ-менеджером оценили в два млрд рублей.

По данным «Известий», следствие в отношение Сергея Кельбаха все еще не завершено. Вместе с тем газета со ссылкой на информацию «Автодора» приводит стоимость ныне запущенного 106-километрового отрезка ЦКАД — 100,8 млрд рублей, из которых 59 млрд рублей — средства частных инвесторов и банков, остальное — деньги государства.

Таким образом, один километр этой дороги обошелся практически в один миллиард рублей (951 млн рублей или $13 млн/км).

Это не самая дорогая трасса в России. К примеру, проект скоростной дороги вдоль Черноморского побережья от Туапсе до Сочи (119 км) сейчас оценивается Минтрансом в 2,4 триллиона рублей (изначально в 1,6 трлн рублей) или 20 млрд руб./км, говорил в начале октября этого года теперь уже бывший глава Минтранса Евгений Дитрих. Правда, трасса Туапсе-Сочи должна пройти по очень сложной гористой местности и участкам близким к морю. Ее трудно сравнить с равнинным автобаном типа ЦКАД.

В декабре 2018 года, Минтранс России в своем докладе сообщал, что средняя стоимость строительства автодороги в стране в однополосном исполнении составляет около 19 млн рублей. Согласно опубликованной методике Минтранса, стоимость строительства четырехполосной магистрали категории 1А (безсфетофорная и без пресечения потоков на одном уровне), какой является ЦКАД-3,

не должна превышать 156 млн рублей за километр.

Даже в случае реконструкции уже существующего на ее траектории полотна цена, по методике, не должна была превысить 200 млн руб./км.

Откуда же взялся миллиард?

Для сравнения стоимость одного километра Лердальского тоннеля, который соединил несколько муниципалитетов Норвегии и Осло с Бергеном, в долларовом эквиваленте оценен в $7 млн/км против примерно $13 млн/км российского ЦКАДа. При этом тоннель прорезает высокие горы, оснащен спасательной инфраструктурой, уникальной антистрессовой подсветкой и зонами отдыха.

Еще один пример — 27-километровый хайвей (6 полос) в штате Вашингтон, считающийся одной из самых длинных и широких дорог в мире,

обошелся американским налогоплатильщикам в $8,9 млн/км.

Стоимость строительства российских дорог и ЦКАД в частности вполне сопоставима с мировыми расценками, убежден член общественного совета Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Игорь Моржаретто.

«У нас разные система оценок. В России в этих деньгах «сидит» примерно половина — выкуп земель у частных лиц и перенос коммуникаций, а, к примеру, у тех же немцев считается чисто строительство дорог. В Подмосковье — дорогие земли и коммуникациям нет числа, стоят они, как самолет. В Сибири такая трасса будет существенно дешевле», — рассказал «Газете.Ru» Игорь Моржаретто.

Он также убежден, что ЦКАД-3 существенно упростит товарооборот и придаст дополнительный экономический импульс в регионе.

Иного мнения придерживается депутат Госдумы и лидер автомобильного движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Он напомнил, что проект реализовывался со скандалом. Из-за этого под большим вопросом сама адекватность планирования и реализации проекта ЦКАД под конкретные параметры, считает депутат.