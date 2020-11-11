Чертова дюжина: внутренний долг России превысил 13% ВВП

Всего за шесть из 12 запланированных на последний квартал этого года аукционов Минфин занял 2,24 трлн рублей через размещение облигаций. Тем самым внутренний госдолг России, выраженный в ценных бумагах, вырос до 13,8 трлн рублей – до 13,1% от прогнозируемого ВВП этого года. А вместе c внешним долгом – вырос до 17,67 трлн рублей, подсчитала «Газета.Ru» (цифра актуальна на 12 ноября при переводе внешнего валютного долга в рубли по курсу ЦБ 76,2 рубля за доллар). Это значит, что на данный момент госдолг России вырос до 16,8% ВВП этого года в соответствии с последним прогнозом Сбербанка о снижении ВВП по итогам 2020-го на 3,8%.

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Причина, по которой Минфин наращивает госдолг понятна – представители ведомства не раз говорили о том, что из-за пандемии коронавируса значительно выросли бюджетные расходы на поддержку экономики, и, чтобы покрыть дефицитный бюджет, Минфин планирует занять необходимые для его покрытия средства на внутреннем рынке.

Но тот факт, что ведомство уже сейчас превысило план по заимствованиям (с начала года объем размещенных ОФЗ составил более 5 трлн рублей или 4,8% от ВВП этого года), может говорить о том, что расходы будут больше, чем предполагалось ранее.

«Рост заимствований сверх плана в четвертом квартале может быть связан с постепенным увеличением оценок дефицита бюджета. Если летом они были в районе 2 трлн рублей, сейчас оценки дефицита сместились к 4-5 трлн», – объяснил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк в беседе с «Газетой.Ru».

В целом нынешняя рыночная конъюнктура складывается в пользу Минфина, что позволяет ведомству комфортно занимать дополнительные средства на рынке, сказал старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич в разговоре с «Газетой.Ru». Аналитик отметил, что сейчас рынок с довольно высокой премией оценивает плавающие бумаги ОФЗ, которые в основном размещает ведомство.

В целом, по его мнению, это говорит о том, что участники аукционов рассчитывают получить более высокую доходность в следующем году при увеличении ключевой ставки Банком России.

«Но макроэкономическая ситуация скорее говорит о том, что в следующем году ставки останутся неизменными или будут дальше снижаться – а это значит, что рынок откровенно переплачивает за эти бумаги, чем и пользуется Минфин», – говорит Максим Петроневич.

Зона комфорта

Нынешний уровень госдолга не несет какой-то значительной угрозы состоянию российской финансовой системы, уверен Евгений Миронюк из «Фридом Финанс». В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что даже если Минфин нарастит госдолг страны до 30% ВВП, никаких сложностей с его обслуживанием не возникнет – проблемы могли бы возникнуть, если бы ведомство занимало деньги в валюте на внешнем рынке. Однако

даже по нынешнему курсу рубля внешний долг страны суммарно составляет чуть больше 3,8 трлн рублей – по оценкам Евгения Миронюка, финансовые резервы страны превышают его на 470%.

Для сравнения, госдолг Еврозоны в этом году по прогнозу Еврокомиссии составит 101,7% от ВВП, а в следующем году – 113,7%.

Тем не менее, нынешние рекордные заимствования Минфина могут оказать заметный эффект на экономическую ситуацию в стране. По словам эксперта, текущее увеличение денежной массы М2 на 16% (этот агрегат означает сумму обращающихся в экономике наличных и безналичных денег) однозначно является проинфляционным фактором. Причем по итогам года размещения ОФЗ могут увеличить объем денежной массы на 18-19%, хотя она вся и абсорбируется в госдолге.

Впрочем, Максим Петроневич из банка «Открытие» считает, что сейчас проинфляционный фактор рекордных размещений ОФЗ себя никак не проявит.

«Проинфляционный фактор возникнет когда Минфин начнет эти деньги тратить. Сейчас схема в целом закольцована – коммерческие банки покупают ОФЗ и средства, которые Минфин выручает от этих операций, он обратно вкладывает в банки через депозиты», – говорит эксперт.

При этом коммерческие банки, выделяя значительные средства на покупку ОФЗ, вряд ли снизят тем самым свои возможности по кредитованию бизнеса и населения по нынешним относительно низким ставкам. Эксперт напомнил, что в этом году ЦБ открыл для банков возможность закладывать выкупленные у Минфина ОФЗ через операции репо сроком до года, чтобы тем самым рефинансировать потраченные деньги.

Еще одна возможная причина, по которой Минфин может значительно наращивать заимствования в этом квартале – опасения по поводу волатильности российского рынка после президентских выборов в США. Дело в том, что по-прежнему остается риск введения санкций против российского госдолга.

Вместе с тем, Банк России продолжает говорить о том, что у него еще сохранилось окно для дальнейшего снижения ключевой ставки – в этом случае возможности Минфина по размещению госдолга потенциально могут ослабнуть, считает Евгений Миронюк из «Фридом Финанс».

В этом смысле может проявиться синергетический эффект – сначала Минфин разместит необходимый объем долга на рынке, после чего ЦБ снизит ставку, и это поможет российской экономике в целом форсировать кредитование и рефинансирование на всех уровнях, и в дальнейшем перейти от наращивания госдолга к его погашению.