Monarch в долгах: несуществующий электромобиль продают за 4,5 млн рублей

О том, что в России появится марка премиальных электромобилей Monarch, автор проекта — житель Новосибирска Алексей Пономаренко — объявил в мае прошлого года. Накануне на сайте проекта Monarch появился пресс-релиз, в котором компания заявила о финальной стадии работы, за которой последует сертификация готовой продукции.

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«Мы также идём по пути проекта «Кортеж» (автомобили для первых лиц, бренд Aurus — «Газета.Ru») и, вероятнее всего, будем проходить сертификацию в России в два этапа: ограниченным тиражом, а потом (после устранения выявленных недостатков) более масштабно», — сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Monarch.

В сообщении также указано, что после сертификации новый российский автопроизводитель сможет получить на свои машины в ГИБДД регистрационные номера, следовательно, откроется доступ на дороги общего пользования.

Затем последуют «более всесторонние испытания» и краш-тесты.

«В рамках проекта Monarch будет выпущено 30 моделей, 10 из которых будут именными и выполнены из премиальных материалов, в том числе карбона, алюминия, ценных пород дерева, премиальной кожи и драгоценных металлов. В скором времени именно эти машины будут предложены производителем избранному кругу лиц», — перечислили преимущества своей продукции представители Monarch.

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Они также напомнили, что машина будет доступна в двух модификациях по габаритам сопоставимым с большим седаном Mercedes-Benz S-klasse. Сопоставима с немецким премиальным лимузином

и начальная цена первого российского люксового электромобиля — от $58 тыс. (4,45 млн рублей).

Что кроме пиара?

Чтобы оценить степень готовности производства электромобилей «Газета.Ru» обратилась к авторам проекта Monarch, но ответа на вопросы не последовало. Единственная презентация электромобиля с заявленным запасом хода на электричестве до 1 тыс. км должна была состояться в конце 2019 года. В итоге премьера прошла без показа непосредственно самой машины из-за того, что у разработчиков возник финансовый спор с логистической компанией, которая осуществляла ее доставку из Новосибирска в Москву, писал сайт Drom.

Впрочем, прототип Monarch удалось осмотреть на стоянке той транспортной компании автомобильному эксперту и автору сообщества «Русский автомобиль» Сергею Цыганову. И он пришел к выводу, что это «не более, чем гаражная поделка».

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«Макет этот сильно недоделан, фар и фонарей нет, даже мест их крепления на кузове не предусмотрено. Отовсюду торчат какие-то обрезанные прутки, качество сварки каркаса аховое.

Кузов не покрашен, там только слой грунта, да и его нанести как следует не смогли, где-то он пузырится, где-то лежит ровным слоем», — ранее сообщал в соцсети «Вконтакте» автор паблика «Русский автомобиль» .

Пространственная рама концепта была сварена из строительных металлоконструкций, в салоне отсутствовали панели облицовки, стеклянные вставки крыши были сделаны криво, отовсюду торчали недокрученные саморезы, перечислял эксперт. По его словам, некоторые комплектующие Monarch могли быть заимствованы от электромобиля Nissan Leaf.

В презентационных материалах Monarch указано, что для создания электромобиля авторы привлекли к сотрудничеству ряд институтов и государственных ведомств, в том числе, технопарк «Сколково», Новосибирский государственный технический университет, Минпромторг Самарской области и т.д. Однако портал Drom направил запрос всем указанным организациям и выяснил, что

реального партнерства с проектом Monarch ни у кого из них нет.

В тоже время Monarch даже сейчас привлекает частные средства для инвестирования, соответствующий раздел есть на сайте проекта. Сама компания указывает, что у нее уже есть 300 инвесторов, которые «наблюдают за созданием автомобиля на его официальном сайте через личный кабинет». Автор сообщества «Русский Автомобиль» Сергей Цыганов убежден, что Monarch очень похож на МЛМ-пирамиды, которые после получения денег исчезают.

«Почти все стандартные признаки жульничества здесь проявляются. Прежде всего, нет самого продукта, также нет бизнес-плана, аудита, технико-экономического обоснования — тех документов, которые лежат у любого не только финансового проекта, а уж тем более финансово-производственного», — предположил в беседе с «Газетой.Ru» Сергей Цыганов.

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Потенциальный банкрот

Собеседник также обращает внимание на задолженность самого предпринимателя, создателя Monarch. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за полным тезкой Пономаренко Алексеем Сергеевичем, жителем Новосибирска, числится различные неоплаченные задолженности:

от штрафов ГИБДД до госпошлины, присужденной судом на общую сумму около 500 тыс рублей.

Также районный суд Новосибирской области выдавал исполнительный лист на наложение ареста имущества указанного физлица.

«На сайте ФССП у Пономаренко целая «простыня» задолженностей, — начиная от штрафов ГИБДД заканчивая запретом на выезд за границу, все это он почему-то не может оплатить. Напрашивается вопрос: «Как человек оперируя огромными средствами на целое производство не может оплатить 500-рублевые штрафы?», — рассуждает Цыганов.

У самого Monarch нет одноименного юридического лица, но у его создателя Алексея Пономаренко есть действующая компания «Новые технологии Сибири». По данным базы «Картотека», в 2019 году это юрлицо получило убыток в 62 тыс. рублей. Анализ риска банкротства организации «Картотекой» на основе модели Альтмана (Z) показывает коэффициент -0,09 (при норме 1,23-2,9 и выше), что означает высокую вероятность банкротства.

Результаты комплексной оценки финансового состояния предприятия базы «Картотека» неутешительны:

«На конец последнего отчётного года предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской задолженности велик, предприятие не в состоянии расплатиться по своим обязательствам, финансовая устойчивость практически полностью утрачена.

Значение показателя рентабельность собственного капитала не позволяет надеяться на улучшение.

Степень кризиса предприятия столь глубока, что вероятность улучшения ситуации, даже в случае коренного изменения финансово-хозяйственной деятельности, невысока».

Заявления команды Monarch о скором выходе на этап сертификации вызывают сомнения у независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева. Он отмечает, что даже государственному проекту Aurus, на пример которого ссылаются создатели Monarch, с учетом сторонних подрядчиков (Porsche, Magna, Rubig, AVL и прочие), неограниченного финансирования потребовалось нем менее 3,5 лет, чтобы выйти на этап сертификации.

Кроме того, испытательным лабораториям потребуется предоставить техническую документацию согласованную с поставщиками таких сложных систем, как, к примеру, ABS и система курсовой стабилизации, а это потребует много времени, напоминает Бургазлиев.