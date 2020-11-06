Налог на бургеры: в Госдуме нашли способ борьбы с ожирением

В Госдуме предложили ввести налог на фастфуд и направлять собранные средства на профилактику и лечение ожирения. По мнению члена комитета по охране здоровья Бориса Менделевича, Россия нуждается в стратегии борьбы с ожирением, поскольку уже сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела.

«Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта — ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей»,

— рассказал депутат РИА «Новости».

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По его мнению, результат может дать больше подробностей о калорийности продуктов и блюд на упаковках и в меню.

Он также обратил внимание на прогноз ООН, согласно которому к концу года число больных ожирением будет существенно превосходить количество голодающих, которых в мире около 130 млн человек. В то же время, по мнению экспертов, сегодня в мире около 3 млрд человек из-за нехватки денег не могут позволить себе правильно питаться.

Кроме того, депутат отметил, что сейчас в России создается спортивная инфраструктура, в том числе открываются бесплатные тренажеры во дворах и проводятся бесплатные спортивные занятия. Помимо законодательной работы, важно также информировать население об этом.

Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что считает инициативу, выдвинутую Менделевичем, малоэффективной. Медик объяснил свое мнение там, что нет плохих продуктов, и важно именно количество и частота потребления, поэтому повышение цен здесь не сыграет никакой роли.

«Борьба с ожирением возможна исключительно путем информирования и образования населения», — подчеркнул диетолог.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал соглашается с экспертом, напоминая, что ожирение может быть вызвано не только неправильным пищевым поведением и употреблением фастфуда, но и тяжелыми эндокринными заболеваниями (в том числе и хроническими), плохой экологией, отсутствием двигательной активности, доступа к спортивным сооружениям и недостатком знаний о здоровом образе жизни. Он также говорит о том, что нужно заниматься профилактической работой с молодежью, организовывать досуг и места для тренировок подростков и взрослых, популяризовать здоровый образ жизни и формировать положительный образ спортсменов в СМИ.

«Одни лишь запреты и налоги проблему не решат. Кроме того, непонятно, на какие именно цели будут расходоваться средства, как будет осуществляться поддержка ЗОЖ, кто будет осуществлять контроль за расходованием средств. Пока у инициативы есть существенный минус: в ресторанах общепита, которые также пострадали от пандемии, трудится много россиян, а дополнительные налоги на фастфуд могут негативно отразиться на финансовом положении сотрудников»,

— предупреждает собеседник «Газеты.Ru».

В 2016 году Минфин предлагал ввести акциз на газированные напитки в размере 5 рублей за литр. Идею поддержал Минпромторг и Минздрав — замминистра здравоохранения Олег Салагай говорил, что установление налога на сладкие напитки в размере 10% ведет к снижению поступления калорий в организм в среднем на 7%, однако законопроект так и не вступил в силу.

Налоги на фастфуд и сахар существуют за рубежом. К примеру, в США есть fat tax или «налог на жир», которым облагаются продукты, связанные с повышенным риском ожирения. Этот сбор направлен на то, чтобы препятствовать привычке неправильно питаться, а также компенсировать экономические издержки ожирения. По данным на 2014 год, в США медицинские расходы на одного человека с ожирением обходились в $1901 или почти $150 млрд в общей сложности за этот год.

В том или ином виде «налоги на сахар» существуют в Дании, Норвегии, Ирландии, Франции и других странах. В Великобритании, к примеру, налог взимается с безалкогольных напитков с содержанием более чем 5 граммов сахара на 100 миллилитров жидкости.

Вместе с тем налоговые расходы на борьбу с ожирением и лечение уже страдающих этим заболеванием часто вызывают возмущение тех, кто фастфудом и сладкими газировками не злоупотребляет. В прошлом году известный телеведущий британского канала «Би-би-си» Майкл Бюерк публично заявил, что власти страны должны прекратить помогать людям с ожирением, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщал Sky News.

По мнению ведущего, возникающие у полных людей проблемы со здоровьем как правило действительно являются следствием нездорового образа жизни, который они сами избрали, поэтому лишний вес не должен считаться заболеванием. Бюерк отметил, что считает нецелесообразным бороться за долголетие людей с ожирением, поскольку государству приходится тратить довольно много денег, чтобы они могли дожить до 80-90 лет.