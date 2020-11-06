Инфляция догоняет таргет ЦБ

К началу ноября инфляция в России сравнилась с таргетом Банка России в 4% и уже за первые два дня последнего месяца осени подскочила на 0,04%. Как пишет Telegram-канал MMI, если динамика останется такой же, то уже по итогам месяца рост цен составит 4,2-4,3% в годовом выражении.

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Причем

быстрее всего растут цены на некоторые продовольственные категории: сахар, яйца, гречку и огурцы с помидорами. Также эксперты Росстата фиксируют скачки цен на отдельные лекарства и автомобили. Последние занимают значительную долю в индексе потребительских цен, из-за чего сильно тянут общий показатель вверх.

Впрочем, некоторые опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что по итогам года инфляция обгонит запланированные Банком России 4%. Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что наблюдение за недельной и месячной инфляцией – это два совершенно разных набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. В месячную инфляцию попадает гораздо более значительное их число, поэтому делать выводы пока рано.

По мнению ученого, в конце года инфляция закрепится на уровне 3,8-4%, поскольку сейчас цены идут вверх из-за довольно типичных для России фундаментальных факторов: санкционной риторики Запада и постепенного ослабления рубля.

«Рубль находится в состоянии вялотекущего падения, хотя на днях он совершил отскок в позитивную зону. Но в целом падение курса национальной валюты делает для нас импорт более дорогим, а он для нас играет очень важную роль как по продовольственным, так и по непродовольственным товарам»,

— сказал Георгий Остапкович.

Впрочем, другие аналитики не разделяют оптимизм ученого. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов указал, что инфляция уже вышла за таргет ЦБ и продолжает от него отдаляться. По прогнозу эксперта, за ноябрь и декабрь экономика России покажет динамику индекса цен на уровне 0,3% и 0,2% соответственно, так что в сумме за год получится 4,5%.

«Два основных фактора, которые сейчас влияют на инфляцию, — это ослабление рубля и снижение доходов населения, — объяснил аналитик. — Против сохранения данного равновесия играет монетарная и фискальная политика государства, в частности, рост заимствований Минфина для покрытия дефицита бюджета и, как следствие, наращивание денежной массы ЦБ, а также низкие кредитные ставки».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин тоже согласился с тем, что падение курса отечественной валюты является одним из ключевых проинфляционных факторов. Это хорошо понимают и в ЦБ: по итогам октябрьского заседания регулятор отметил, что инфляционные ожидания бизнеса и населения растут именно по этой причине.

Ставка на бедность

В нынешних экономических условиях Банк России вряд ли станет еще сильнее снижать ключевую ставку в этом году — такое мнение выразили все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Целью снижения в этом году было стимулирование спроса на кредитные ресурсы, и эту задачу в целом государство выполнило. В среднем бизнес берет займы по исторически минимальным ставкам, стоимость ипотеки тоже на минимальных отметках за всю историю,

а с учетом льготных и субсидируемых программ у бизнеса и населения есть возможность кредитоваться дешевле инфляции», — заявил Валерий Емельянов, уточнив, что при дальнейшем снижении ставки инфляция однозначно ускорится до 5%.

Однако остается проблема снижения покупательской активности, ведь доходы населения продолжают падать. И хотя на широком временном отрезке инфляция в России остается на исторически низком уровне, опасения россиян относительно будущих доходов могут привести к уменьшению потребительской активности, что уже наблюдается во второй половине года согласно статистике розничной торговли, сообщил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Это значит, что фактически инфляция для населения находится на более высоком уровне. Валерий Емельянов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что

даже если судить по данным Росстата о падении реальных доходов на 5% в этом году, в совокупности с темпами роста цен реальная инфляция выглядит так, что если бы экономика стагнировала, цены росли бы на 10% в год.