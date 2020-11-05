Нелюбовный треугольник: что ждет Китай и Россию при Байдене

Китай рассчитывает на перезагрузку отношений с новой администрацией США. Это следует из заявления заместителя министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэна.

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»[Надеемся, что] новая администрация США будет работать с КНР в том же направлении, чтобы выстроить отношения без конфликтов, без конфронтации, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул дипломат.

Заявление замглавы китайского МИД означает, что официальный Пекин фактически уже признал Джо Байдена победителем на американских выборах, заметил в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

По мнению ученого, это действительно можно считать некоторым сигналом в адрес кандидата от Демократической партии, поскольку Байден неоднократно заявлял, что его администрация вернется к системе отношений с Китаем, существовавшей в бытность президента Барака Обамы, при котором Джо Байден был вице-президентом. Но это вовсе не значит, что «ветер» в отношениях двух стран переменится в противоположную сторону.

«В те времена администрация Обамы поднимала вопросы о манипулировании курсом юаня, но в целом торговые войны в нынешнем виде тогда не рассматривались как способ давления на Китай, равно как и какие-то санкции. Больших шагов по сокращению дефицита торгового баланса в те времена тоже не наблюдалось»,

– сказал Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

Однако ошибочно полагать, что политика Белого дома в отношении Китая, особенно во время второго срока Обамы, была мирной, ведь тогда США подписали соглашение о Транстихоокеанском партнерстве с 11 странами региона (среди них Япония, Сингапур, Вьетнам, Бруней и Малайзия).

Владимир Васильев указал, что оно было направлено именно против Китая, ведь с помощью этого торгово-инвестиционного соглашения Америка планировала координировать экономическую политику в регионе и тем самым сдерживать амбиции Пекина. Однако Дональд Трамп вышел из этого соглашения, едва вступив в должность президента.

Надежда китайской стороны на улучшение отношений с США удивила и ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Павла Захарова.

«Программа Байдена не такая уж и благоприятная для Китая. В своих предвыборных выступлениях он говорил, что будет действовать по отношению к Пекину еще жестче, чем это делал Трамп, — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru». —

В частности, Байден выступал против соглашения о первой фазе торговой сделки, которое подписал Трамп в начале этого года, и в целом сейчас даже не идет речи об отмене заградительных пошлин, введенных действующим президентом».

Ученый обратил внимание, что поначалу Байден действительно критиковал политику Трампа по отношению к Китаю, но сейчас он стал сторонником давления на КНР, в том числе введения санкций против местных компаний, замешанных в краже американской интеллектуальной собственности. И

единственное отличие в том, что Байден, проводя антикитайскую политику, скорее всего, будет активнее консультироваться со странами-союзницами США, в первую очередь с Евросоюзом.

«Практически все серьезные политики в США сейчас говорят о том, что необходимо бороться с Китаем — это часть современного мейнстрима. Поэтому говорить о том, что Байден будет налаживать отношения с Пекином, очень преждевременно», — полагает Павел Захаров.

Надежда есть, но не для России

В своем заявлении замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн отметил, что поддержание и продвижение здорового развития китайско-американских отношений — в интересах как КНР, так и Соединенных Штатов, и на это также надеется весь остальной мир.

Владимир Васильев из ИСК РАН в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что это утверждение верно отчасти, поэтому некоторого «охлаждения» в отношениях Китая и США действительно можно ожидать, если Джо Байден займет президентское кресло.

Ученый напомнил, что на данный момент США находятся в действительно сложном экономическом положении. А введенные в 2018 году Трампом антикитайские заградительные импортные пошлины в целом противоречат рыночной философии, которой следовала администрация Обамы-Байдена.

За это действующего президента неоднократно критиковали либеральные экономисты, предвещавшие, что такие методы экономического противостояния ввергнут Америку в очередную Великую депрессию. «Как ни странно, их предсказания сбылись», — подытожил ученый.

Для России нормализация отношения между Пекином и Вашингтоном не означает ничего хорошего: Владимир Васильев считает, что Байден, скорее всего, будет делать какие-то поблажки для КНР, но при этом ставить перед выбором.

«Я думаю, Байден будет всеми силами стараться оттащить Китай от России. Если КНР начнет сворачивать свои торгово-экономические и военные отношения с Москвой и займет в отношении России более холодную позицию, чем раньше, вот тогда Белый дом закроет глаза на какие-то другие китайские дела»,

— сказал ученый.

Однако есть один очень сложный вопрос, и как Джо Байден будет его решать, пока не совсем понятно.

Дело в том, что ядром стратегии предвыборной кампании демократов стало возложение вины за эпидемию коронавируса не на Китай, а на Трампа. Но в какой степени демократы сами готовы справиться с этой проблемой — пока совершенно непонятно. И эта ситуация со временем может поставить администрацию Байдена в сложное положение.

«Пока что демократы рассчитывают на то, что проблема со временем рассосется, но ведь этого может и не случиться. И если ситуация в корне не изменится, проблему нужно будет на кого-то списывать, при том что администрации Трампа к тому моменту уже не будет. Принимать все на себя — вряд ли президент на это пойдет. И как в этом случае поведет себя администрация, сказать сложно», — резюмировал Владимир Васильев.