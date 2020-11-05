«Нестабильный курс»: как подорожали автомобили в России

В октябре сразу 30 автокомпаний российского рынка подняли стоимость своей продукции, следует из аналитического исследования портала «Авто.ру» (входит в «Яндекс.Вертикали»). Результаты есть у «Газеты.Ru».

Больше других увеличили цены новых машин в компаниях Changan – 3,6%, BMW – 3,2%, Datsun – 2,4%, Chery – 2% и Subaru – 1,9%. В среднем рост стоимости по рынку составил 1,2%.

Быстрее всего в минувшем месяце дорожали автомобили премиум-класса. Среди конкретных моделей самый значительный показатель зафиксирован у купе BMW M2: машина с механической коробкой передач подорожала на 5-7,5%, в денежном выражении ценник увеличился в среднем на 410 тыс. рублей, а с роботизированной трансмиссией — от 8,9% до 12,5% или практически на 700 тыс. рублей, сообщается в исследовании.

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Второй в гонке ценников — большой американский внедорожник Chevrolet Tahoe, который за прошедший месяц подорожал на 8,5% или 400 тыс. рублей, его минимальная цена теперь составляет 4,8 млн рублей. В абсолютных значениях ощутимее всего прибавила удлиненная версия большого седана BMW 7-й серии: машина с трехлитровым дизелем подорожала на 850 тыс. рублей или 8,4%.

Весь модельный ряд марки Mercedes-Benz дорожает второй месяц подряд, но в октябре официальный дистрибьютор переписал прайс-листы в сторону повышения на 2,8-3,7%,

отмечают аналитики «Авто.ру». При этом даже для сегмента дорогих автомобилей маркетинговой нормой единоразового повышения цены является — 1-2%.

Динамика роста цен недорогих автомобилей чуть менее спокойная. Так, большинство машин «АвтоВАЗа» в различных модификациях стали дороже всего на 10-16 тыс. рублей или на 1,5% в среднем. Сильнее других вырос прайс на Vesta: на 14-16 тыс. рублей (в среднем на 1,7%). Granta стала дороже на 8-14 тыс. рублей (1,7%).

Неликвид подешевел

Несмотря на то, что повышение цен на новые автомобили на рынке носит системный характер, некоторые автокомпании на фоне большого спроса все же пытаются завлечь клиентов скидками. Так, компактный кроссовер Geely GS в разных комплектациях потерял в октябре 130-200 тыс. рублей (от 8,7% до 15,4%). На 187 тыс. рублей или 9,1% упали цены на «паркетник» Mini Countryman с 1,5-литровым мотором и 7-ступенчатым «автоматом», а у Cadillac XT6 – на 150 тыс. рублей или 3,3%

Маркетологи концерна FCA (Fiat Chrysler), очевидно, также более трезво взглянули на конъюнктуру рынка и снизили цену кроссовера Jeep Compass в комплектации Trailhawk со 175-сильным мотором на 130 тыс. рублей или 8,7%.

Хаотичная маркетинговая политика автокомпаний, выразившаяся в гонке ценников на новые автомобили напрямую связана с курсом российской валюты, считает генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали» Антон Забанных.

«Дилеры продолжают повышать цены на фоне дефицита автомобилей и нестабильного курса рубля.

Сейчас сложно прогнозировать, когда ситуация изменится, возможно, это произойдет в ближайшие пару месяцев, когда поставки автомобилей начнут восстанавливаться, а все, кто хотел приобрести машину, сделают это. То есть, когда спадет ажиотажный спрос»,

– рассказал «Газете.Ru» Забанных.

В среднем по итогу года автомобили подорожают на 15%, убежден независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, эти цифры напрямую связаны с волатильностью российской валюты. Эксперт выделяет необычное поведение автопроизводителей — в частности существенный подъем цен в течение только одного месяца, что нехарактерно для маркетинговой политики больших концернов даже в период девальвации рубля. Это связано с желанием автокомпаний заработать на нынешнем ажиотажном спросе, уверен он.

«Как я и ранее прогнозировал, суммарно за этот год стоимость новых машины из-за рубля вырастет на 15%, но куда интереснее, что будет в следующем году. Есть очень большая вероятность, что все, кто хотел купить автомобиль с госсубсидией сделают это до конца 2020 года. Тогда в 2021 году нас может ожидать падение рынка до 7%, и коснется это, по большей части, массового сегмента», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Бургазлиев.