Паника на карантине: россияне накопили рекордное количество наличных

Общая сумма наличных денег на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на начало прошлого месяца превысила 12 трлн руб., сообщил РИА «Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Так, за год этот показатель увеличился почти на 30%, что является рекордным ростом.

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Согласно данным Банка России, по состоянию на 1 октября сумма наличных вне банковской системы достигла 12,1 трлн руб.

«Наличные деньги вне банковской системы на 1 октября продемонстрировали рекордный рост — 28,3% в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%»,

— рассказал аналитик.

При этом эксперт обратил внимание на то, что основной вклад в прирост объема наличных пришелся на март (рост на 5,9% за месяц) и апрель (6,6%). Он полагает, что это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков. Впрочем, по словам Осадчего, сейчас этот процесс замедлился, и в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент. Также эксперт отметил, что большой «навес» наличных на руках населения создает инфляционные риски.

По словам управляющего активами БКС «Мир инвестиций» Андрея Русецкого, это не специфика России — из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру.

О том, что в стране и мире наблюдается рост объема наличных, в прошлом месяце говорила и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила, что в текущей ситуации люди не видят ясных перспектив, когда восстановятся их доходы, поэтому из предосторожности стараются сберегать средства.



«В этой связи мы видим увеличение спроса на наличные, что есть и в других странах», – уточнила глава Центрального банка.

Как «Газете.Ru» ранее рассказывал независимый финансовый аналитик Жан-Поль Чуркин, в оттоке денег с банковских счетов и вкладов значительную роль играет динамика располагаемых доходов населения. И вопреки распространенному мнению, большая часть россиян снимает деньги не чтобы инвестировать, а для поддержания привычного уровня жизни в связи с пандемией.

«Вдобавок у большого количества банков повысился риск банкротства, произошла паническая реакция населения на происходящее, вследствие чего за год в России прибавилось более 2,5 трлн руб. наличных средств, и этот показатель безусловно будет увеличиваться», — уверен эксперт.

О том, что россияне на фоне пандемии коронавируса начали копить деньги «под матрасом», еще в сентябре сообщали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их подсчетам, за первое полугодие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 трлн рублей.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, на фоне пандемии россияне осознали, что у них фактически нет подушки безопасности, и сейчас они готовы откладывать средства даже в ущерб текущему потреблению.

Так, по данным FinExpertiza,

расходы российских семей во втором «коронавирусном» квартале 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода почти на 13%, до 16,5 тыс. руб. С учетом инфляции реальные расходы оказались на минимуме за 13 лет – меньше россияне тратили лишь в 2007 году.

Президент аудиторско-консалтинговой сети Елена Трубникова отметила, что часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности, однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса – позволить себе прежний уровень потребления на текущие доходы люди уже не могли.

Всего потребительские расходы упали в 66 российских регионах. Существеннее всего – в Ямало-Ненецком автономном округе (на 36,8%, до 24,9 тыс. рублей в месяц на одного члена домохозяйства), Пермском крае (на 33,5%, до 14,2 тыс. рублей), Ненецком автономном округе (на 32%, до 21 тыс. рублей), Москве (на 23,5%, до 27,5 тыс. рублей) и Подмосковье (на 21,8%, до 19,4 тыс. рублей), подсчитали аналитики.