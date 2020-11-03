Меньше кар: глава Минюста рассказал о новом КоАП

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ будет менее карательным. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы предложили изменить направленность кодекса. <…> Мы поставили вопрос о том, что надо гуманизировать эту систему», — заявил глава ведомства.

По словам Чуйченко, в новом кодексе станет больше правонарушений, штраф по которым будет в два раза дешевле. Кроме того, теперь 360 составов правонарушений против 258 в прошлой редакции будут караться не штрафом, а предупреждением.

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Размеры санкций за ряд правонарушений в новой редакции КоАП пересмотрены в зависимости от общественной опасности, представленной проступком. Однако «генерально» Минюст старался не изменять размера наказаний.

Меняются все санкции, штраф за которые был менее 300 рублей; теперь минимальный штраф составит 500 рублей. Министр добавил, что при редактировании КоАП власти исходят из «принципа разумности», помня при этом о гуманизации. Ранее Кодекс менялся бессистемно, за 18 лет в него было внесено порядка 680 поправок.

В новом КоАП появятся также новые составы правонарушений — в сферах благоустройства, соблюдения тишины и «ряда других моментов».

Важный пункт касается малого бизнеса — теперь для него ответственность за административные правонарушения будет такой же, как и для ИП. По словам министра, произведена серьезная либерализация и смягчение закона.

«Если у нас наказываются в административном порядке должностные лица или работники предприятия, то, соответственно, само юридическое лицо тогда уже не подлежит ответственности», — добавил он.

При этом за правонарушение юрлица не могут привлекаться его сотрудники, добавил он. Кроме того, если к ответственности по КоАП привлекается бизнес по материалам проверки, то рассмотрение их и вынесение решения должно производиться другим сотрудником.

«Тем самым мы уменьшаем вероятность наличия конфликта интересов», — подытожил глава российского минюста.

Также в ведомстве ранее предложили не штрафовать россиян за первое и не грубое нарушение без отягчающих обстоятельств, которое выявлено государственным или муниципальным контролем. При этом в предыдущей редакции КоАП вопрос о замене административного штрафа на предупреждение решал правоприменитель на свое усмотрение.

Предложено и установить общий срок давности привлечения к ответственности — планируется, что он составит год.

Новые инициативы коснулись и тех, кто нарушает режим тишины — в их отношении кодекс станет строже. Минюст предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не успокаивает лающую собаку и попустительски относится к сигнализации автомобиля.

Замминистра юстиции Денис Новак пояснил в интервью газете «Коммерсант», что режим тишины в жилых домах по-прежнему будет регулироваться региональным законодательством, однако санкции будут определяться федеральным. Он отметил, что в первый раз вместо штрафа граждане могут ограничиться предупреждением.

Новак добавил, что аналогичное правило предложено применить к нарушениям муниципальных правил в области благоустройства территории и поддержания комфортной городской среды. Включить в КоАП ответственность за шум в ночное время предлагал ранее и Совфед — это также касается и малого бизнеса, например работающих в ночное время заведений.