Слишком дорого: Польша требует у «Газпрома» скидку

PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу «Газпромом» по «Ямальскому контракту». Об этом сообщает в понедельник, 2 ноября, РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

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Заявка об изменении цены на газ направлена как «Газпрому», так и «Газпром-экспорту» в соответствии с соглашением, подписанным в 1996 году.

Контракт на поставку почти 10 млрд кубометров природного газа в год заключен в 1996 году. Действителен до 2022 года. Польша, как заявлялось ранее, не намерена его продлевать. Это решение компания неоднократно объяснила «стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов».

Разумеется, это политическое решение, речь не идет о технической безопасности, отмечали ранее эксперты.

По мнению польской компании, контракт позволяет каждой из сторон раз в три года требовать пересмотра ценовых условий поставок газа.

При условии, что действующие цены не отвечают сложившейся рыночной ситуации. По расчетам PGNiG, например, американский сжиженный газ обходится на 20-30% дешевле, чем трубопроводный газ «Газпрома».

Разворот на Америку

В 2019 году Польша потребила 19 млрд куб газа. Причем 4 млрд кубов составила внутренняя добыча, 9 млрд было закуплено в России. Еще 3,5 млрд кубометров — в Евросоюзе, и еще 2,5 млрд кубометров поступило в виде СПГ.

С 2023 года Польша, как было официально объявлено, будет обеспечивать свой спрос на газ за счет других источников. Польша считает возможным получать газ в Катаре, США, Норвегии, Турции.

Контракт на покупку СПГ у американской Cheniere предполагает рост поставок до 2 млрд кубометров к 2023 году. Контракт с другой американской компанией — Venture Global LNG — предусматривает поставки с 2022-го по 2024-й до 4,5 млрд кубометров в год. Еще около 3 млрд кубометров газа Польша намерена приобретать у американской Sempra Energy с 2023 по 2024 год. С 2019 по 2028 год Qatargas поставит в Польшу примерно 3 млрд кубометров.

В Норвегии Польша рассчитывает приобрести 10 млрд кубометров по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.

Кроме того PGNiG в августе 2019 года подписала соглашение с группой «Энергетические ресурсы Украины» о поставках СПГ. Поляки уже продают природный газ украинским потребителям с августа 2016 года. Теперь Польша намерена наращивать закупки американского СПГ и продавать его Украине.

А также Белоруссия, Армения и Болгария

Ценовые войны между PGNiG и российским газовым монополистом продолжаются не один год. В марте польская компания выиграла у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и получила право на возврат $1,5 млрд.

Но в мае «Газпром» и «Газпром-экспорт» обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом «Газпром-экспорт» подписал с PGNiG дополнение к контракту, учитывающее решение арбитражного суда. Российская компания перевела компенсацию на счет польской организации в конце июня. При этом «Газпром» продолжает оспаривать решение в апелляционном суде округа Свеа.

Кроме Польши снижения цен на газ добиваются от России также Белоруссия и Армения. Заместить поставки газа из России планируют также болгарские власти, на замену пойдет американский и азербайджанский газ.

Газопровод «Ямал — Европа» пропускной способностью около 33 млрд куб. м в год проходит по территории трех стран: Белоруссии, Польши и Германии. Собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG (по 48% акций).

В начале октября польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на сумму около $7,6 млрд по делу «Северного потока — 2», а европейских партнеров проекта - на общую сумму $61 млн. Европартнеры вместе с российской компанией выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора.

По данным Vygon Сonsulting, доля российского трубопроводного и сжиженного газа в Европе составляла в прошлом году почти 40%. Но она может сократиться по итогам 2020 года даже при условии сохранения спроса на уровне прошлого года. Дело в том, что европейские потребители с каждым годом наращивают импорт СПГ. В этом случае поставки трубопроводного российского газа снизятся.