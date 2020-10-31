Комбинации президентов: что ждет экономику США после выборов

Пандемия коронавируса нанесла сильнейший за последние годы удар по экономике США. По последнему прогнозу Международного Валютного Фонда (МВФ), ВВП США по итогам 2020 года сократится на 4,3%. По этой же причине до 30 млн американцев остались без работы. Республиканцы и демократы так и не пришли к общему решению, какие меры по стимулированию экономики принять до выборов, количество зараженных в сутки продолжает расти, что лишь добавляет неопределенности в экономике.

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Официально президент вступит в должность в январе 2021 года, но уже 3 ноября, когда в США начнется голосование, будет понятно, кому из кандидатов отдано предпочтение. Во многом показательным будет голосование в штате Техас, который в прошлый раз подарил голоса Дональду Трампу, отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Он предупреждает, что в преддверии выборов рынки будет штормить, и вне зависимости от того, какого кандидата выберут американцы, стране предстоит довольно длительное восстановление, пока не будет разработано эффективное средство от коронавируса.

США по-прежнему остаются главной экономикой в мире, а значит от того, что будет происходить с ней, во многом будет зависеть и ситуация во всех остальных странах, обращает внимание эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. Если говорить о том, как «экономически» воспринимается победа того или иного кандидата в президенты США, то переизбрание Дональда Трампа выглядит более предпочтительно в сравнении с Джо Байденом. Эксперт объясняет основные различия программ кандидатов: Трамп обещает снижение налогов, Байден, напротив, не раз говорил об их повышении, хотя и «откатил» многие свои заявления по налогово-бюджетной политике в сторону более мягкого варианта. Трамп рассуждает о сохранении курса по возвращению производства в США, Байден скорее предпочитает сохранить все как есть. Трамп выступает за либерализацию в сфере традиционной энергетики, Байден больше склоняется к замещению ее на более экологичную, зеленую форму.

Антон Гринштейн добавляет, что неудивительно, если под таким углом победа Дональда Трампа выглядит как непременное благо для американской экономики, а победа Джо Байдена как «катастрофа», что не раз подчеркивали в предвыборном штабе Трампа. Однако нельзя забывать про объективные макроэкономические законы, которые стряхнут весь этот предвыборный налет и вернут всех к экономической реальности.

«В том, что именно так и будет, не стоит даже сомневаться, достаточно вспомнить 2016 год, прошлые президентские выборы, когда победа Дональда Трампа воспринималась как неминуемый конец американской экономики. А в итоге мнение большинства аналитиков перевернулось на 180 градусов буквально за пару недель после выборов, и экономика США до 2020 года бурно росла»,

— замечает аналитик.

Сейчас, когда мир столкнулся со второй волной пандемии и ежедневное число заболевших COVID-19 в США в ближайшие дни превысит психологический рубеж в 100 тысяч человек, очевидно, что кто бы из кандидатов не победил на следующих выборах, в первую очередь, президент сфокусируется на принятии пакета антикризисных мер, говорит председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Эксперт отмечает, что для многих знаковых решений, которые предопределят дальнейший курс развития (крен в сторону «зеленой энергетики», отказ от налоговых преференций и прочее), в ближайшие месяцы будет не самое подходящее время. Дорофеев уверен, что фокус будет смещен на создание условий по предотвращению скатывания в новую волну спада и формирования W-образного выхода из текущего кризиса за счет поиска баланса между ограничительными мерами и поддержанием экономической активности.

По мнению Антона Гринштейна, реальные экономические планы Байдена и Трампа можно оценить как примерно равные, и поэтому основное внимание сосредоточено даже не на том, кто станет новым главой Белого дома, а на том, кто будет контролировать конгресс США, а значит блокировать или одобрять действия нового президента.

«Для реализации плана Джо Байдена необходимо, чтобы Демократическая партия США получила большинство в сенате. Потому что, если контроль останется за Республиканской партией, они абсолютно точно не пропустят план демократа, и это, в условиях спада и второй волны пандемии создаст еще больший кризис,

— указывает эксперт. — Для плана Дональда Трампа нужен «республиканский» сенат, однако даже если он перейдет под контроль демократов, это не станет экономическим коллапсом, потому что Трампу придется согласиться на резкое увеличение госрасходов, о чем и сам республиканец уже не раз говорил».



Гринштейн предупреждает, что главная угроза для американской, а значит и для мировой экономики — комбинация из «республиканского» сената и президента Джо Байдена. В случае если негативный вариант реализуется, тогда без дополнительных госрасходов восстановление американской экономики растянется на несколько лет. Во всех остальных политических комбинациях экономические последствия от пандемии будут полностью отыграны уже к концу 2021 года, считает эксперт.

Михаил Дорофеев добавляет, что любой раскол сейчас (победа Байдена, сохранение сената за республиканцами или сохранение у власти Трампа при потере республиканцами верхней палаты конгресса) может затянуть одобрение текущего пакета стимулов и сказаться на возможности рассмотрения и сроках реализации предвыборной программы того или иного кандидата в дальнейшем. Демократы и республиканцы могут завязнуть в этой борьбе, а их неготовность к поиску компромисса может стать ключевым риском для мировой экономики, резюмирует эксперт.