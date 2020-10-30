Куда в России вкладывать деньги: вердикт аналитиков Bank of America

В отчете отмечается, что секторы добычи и переработки природных ресурсов, вероятно, будут подвержены наибольшему риску, учитывая высокую маржу прибыли в этом секторе. И это при том что нефтегазовый сектор уже обеспечивает 20% поступлений в консолидированном бюджете страны.

Не исключен и дальнейший рост НДФЛ и НДС, акцизов на топливо, алкоголь, или табак.

Несмотря на это, банк Bank of America сохраняет оптимизм в отношении всех классов российских активов и считает акции «Роснефти» самым привлекательным объектом инвестирования на российском рынке.

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В целом же банк ожидает роста рисков дальнейшего повышения налоговой нагрузки в России в ближайшие несколько лет.

Эксперты назвали фискальное давление из-за вероятного бюджетного дефицита в ближайшие несколько лет — ключевым, но не единственным фактором повышения налогов. «Вероятность дальнейшего повышения налогов может возрасти в случае снижения цен на нефть или конкретных политических решений – вероятность последнего может возрасти в преддверии выборов в 2021 и 2024 году», — считают в BofA.

В центре внимания правительства предсказуемо находятся ресурсные секторы, констатируют аналитики.

Так, секторы добычи и переработки природных ресурсов, вероятно, будут подвержены наибольшему риску роста налоговой нагрузки, учитывая высокую маржу прибыли в этом секторе. Также BofA не исключает дальнейшего увеличения НДФЛ и/или НДС, как это было в 2018 и в этом году.

Возможно и увеличение акцизов на топливо, алкоголь и табак. В то же время, риск роста налогов в розничной торговле, по мнению BofA, остается ограниченным из-за относительно низкой маржи прибыли.

Эксперты не ожидают и введения каких-либо новых существенных налогов в сфере телекоммуникаций и ИТ, учитывая повышенное внимание к цифровизации. Потенциал роста налоговой нагрузки на банковский сектор также ограничен – в основном, из-за высокой доли государства в секторе (65% активов – у госбанков), дивидендов в бюджет (2019 г. – из 540 млрд руб. банковских дивидендов большая часть пошла в бюджет) и ключевой роли в кредитовании экономики.

Налог на прибыль компаний составляет значительную часть (приблизительно 11%) консолидированного бюджета страны (самая большая доля поступлений в котором, 20% – от нефтегазового сектора), следовательно, может рассматриваться как потенциальный источник новых доходов, отмечают аналитики.

Сравнение же российских налоговых ставок с другими странами показывает, что российский налог на прибыль может быть увеличен с 20% до 25-30%.

При этом в BofA полагают, что повышение налогов на прибыль корпораций будет наименее вероятным шагом, поскольку это может еще больше подорвать и без того слабый инвестиционный климат в России и поставить под угрозу существующие планы роста и развития.

Тем не менее Bank of America сохраняет оптимизм в отношении всех классов российских активов даже в случае реализации некоторых налоговых рисков. Акции сырьевых и энергетических компаний потенциально наиболее подвержены этим рискам, но оптимистичный тезис сохраняется благодаря таким факторам, как макроэкономическое восстановление, переоценка прибыли (аналитики BofA настроены оптимистично в отношении доходности в 2021 году), по-прежнему очень привлекательные дивиденды.

В целом же наиболее привлекательными для вложений Bank of America считает: «Роснефть», «Норникель», Полюс, МТС и X5.