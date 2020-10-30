«Мы не узнаем рынок»: гибкие офисы вытесняют традиционный формат

Спрос на гибкие офисы вырос в 10 раз по сравнению с докризисным периодом, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер сети смарт-офисов SOK Ирек Аллаяров. По его словам, сейчас на рынке 10% сделок совершается в формате гибких офисов, в то время как до кризиса это был всего 1%.

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Вместе с тем, согласно исследованию консалтинговой компании PwC, частичный переход на удаленный режим работы, позволяющий часть рабочих дней проводить в офисе, а часть дома, может высвободить от 250 до 332 тыс. кв. м в деловых кластерах Москвы, что составляет от 14% до 18% офисных площадей. Наибольшего сокращения аналитики ожидают в кластере Москва-Сити, который наиболее востребован со стороны финансового сектора. По прогнозу PwC, максимальный спад спроса на офисы ожидается со стороны финансовых компаний и фирм, работающих в сфере технологий, медиа, телекоммуникации.

По мнению директора департамента офисной недвижимости Colliers International Натальи Боннели, освобождение офисных площадей будет незначительным. Это связано с тем, что все больше компаний пересматривают свой взгляд на удаленную работу и говорят о ее неэффективности с течением времени. Соответственно, многие компании отказываются от идеи существенного сокращения офисов и переезда в офисы меньшей площади.

Однако сами офисные площади будут вынуждены подстроиться под новые реалии. Спрос будет трансформироваться в сторону гибких пространств, которые дают не только просто стены, а сервис и дополнительные услуги, говорит основатель сетей коворкингов «Аник» и ProfitRooms Виталий Паймуков.

Формат гибкого офиса представляет собой краткосрочную аренду готовых рабочих мест и/или пространств. При таком сценарии у компании-арендатора отсутствуют капитальные затраты, а аренда рабочих мест дает доступ к дополнительным услугам. Коворкинг — это один из самых распространенных видов гибких решений аренды. В традиционном понимании это пространство, куда сотрудник может приехать и занять любое или закрепленное за ним место, в зависимости от договора с компанией, или арендовать место сам.

«Для людей до сих пор важна возможность собраться вместе и работать над каким-то проектом, при этом самостоятельно выбирая — когда и в каком составе им необходимо встретиться. На первый план выходит гибридный формат работы, при котором в офисе будет естественна ротация сотрудников»,

— уверен собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт считает, что рынок будет трансформироваться в сторону спроса, и владельцы офисной недвижимости станут смотреть в сторону привлечений в свои объекты сторонних коворкингов, или же начнут развивать свои гибкие пространства с закрепленными местами, поскольку пространства с open space в пандемию начали испытывать проблемы с загрузкой.

«Нам, как управляющей компании двух сетей коворкингов, уже начали поступать предложения открыть свои пространства в пустующих площадях офисных и торговых центров», — рассказывает Виталий Паймуков.

В среднесрочной перспективе по мере восстановления деловой активности и полноценного возвращения сотрудников на рабочие места спрос на гибкие офисные пространства будет увеличиваться, соглашается директор направления бизнес-аналитики CBRE Клавдия Чистова. По ее прогнозу, арендаторы продолжат осторожно планировать свои потребности в офисных площадях, благодаря чему гибкие решения будут становиться альтернативой долгосрочной аренде или будут удовлетворять краткосрочную потребность в дополнительных площадях.

«В долгосрочной перспективе гибкие офисные решения могут стать частью новых гибридных стратегий арендаторов, которые сформируются вследствие опыта, полученного во время пандемии. Такие пространства будут востребованы крупными корпорациями за счет внедрения гибкой стратегии аренды офисных площадей и компаниями среднего и малого бизнеса, которые смогут получить качественный офис без долгосрочных обязательств стандартной аренды», — объясняет эксперт «Газете.Ru». Она добавляет, что данные решения не требуют капитальных затрат, что будет иметь значение для арендаторов в период восстановления для сокращения расходов, как и быстрый выход из договора аренды.

Управляющий партнер сети смарт-офисов SOK Ирек Аллаяров уверен, что через год мы рынок «не узнаем» и увидим «целое царство гибких офисов». В компании согласны с прогнозом PwC и ожидают освобождения 15-20% офисных площадей с традиционной арендой.

«Единственная причина, почему мы не наблюдаем этой тенденции прямо сейчас — это медленный выход из-за «длинных» сроков договоров. Хотя процесс идёт повсеместно. Это приведет к существенному снижению ставок аренды на рынке и к росту хороших предложений. Компании будут соглашаться только на гибкие условия, в короткие сроки, с количеством рабочих мест в два раза меньше, чем сотрудников компании. А это и есть гибкие офисы»,

— говорит Аллаяров. Он также предсказывает такую тенденцию, что собственники будут заключать договора с операторами гибких офисов на управление их объектами недвижимости, так как сами не обладают достаточными компетенциями.

Партнер и руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина отмечает, что сегмент гибких офисов в последнее время растет более чем на 50% в год, и в текущих условиях это один из самых востребованных офисных форматов, который постепенно встраивается в экосистему рабочего пространства.

«Сегодня доля гибких офисов Москвы составляет всего около 1,2%. При условии ввода всех заявленных площадок в 2020 году доля гибких пространств достигнет 1,5%, и мы ожидаем увеличения спроса на flex-пространства и проекты под конкретного клиента (built-to-suit). Сегодня сотрудники хотят посещать офис не для того чтобы воспользоваться компьютером – это можно сделать и дома, – а, прежде всего, чтобы обсудить коллаборации, совместные проекты, встретиться с клиентом», — поясняет эксперт «Газете.Ru». При этом сама компания Cushman & Wakefield в сложившихся условиях также приняла решение отказаться от договора «классической» аренды в пользу flex-офиса, и переедет впервые за 13 лет.