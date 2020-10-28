«В ГИБДД недопонимают»: почему в России плохо умеют водить

В России крайне низкий уровень подготовки водителей, установили аналитики сайта «Дром». В ходе общероссийского опроса 14 тыс. респондентов, обладающих автомобилями, выяснилось, что 44% из них свой водительский класс оценивают на три балла из пяти возможных. Отметку два и один балл поставили себе 18% и 7% автомобилистов соответственно.

Таким образом, 69% российских водителей имеют невысокий класс водительского мастерства.

Чуть больше четверти респондентов оценили свой водительский уровень на «четверку», и лишь 5% отмели, что водят автомобиль «отлично».

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Эксперты «Дрома» проводят этот опрос не в первый раз, и сопоставление с результатами аналогичного исследования 2016 года показывает, что автовладельцы стали водить еще хуже. Четыре года назад отметки в «четыре» и «пять» баллов поставили себе 37% респондентов, против 31% в этом году.

Исследование также показало, что наиболее умелые и дисциплинированные водители проживают в Тюменской области. А самые низкие показатели у автомобилистов Якутии, Воронежской области, Бурятии и Москвы.

В России в прошлом году на дорогах погибло 17 тыс. человек, из которых около 5 тыс. — это пешеходы, свидетельствует статистика ГИБДД. Травмы различной степени тяжести в авариях получили 211 тыс. человек,

в подавляющем большинстве случаев виновниками дорожных инцидентов стали водители, сообщает ведомство.

Низкое водительское мастерство напрямую связано с качеством подготовки учеников, но государство до сих пор не может выработать правильный подход в решении этой проблемы, убежден президент «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев.

Собеседник отмечает, что, к примеру, в Германии подготовка водителя имеет комплексный характер. Это касается в первую очередь обучения самих преподавателей, которые в ФРГ дают ученикам практические навыки вождения.

«Этот тьютор, что он делает? Он садится в машину с учеником, часа два с ним катается, а после назначает для него персональную программу: кому три часа, кому-то дает 20 часов площадки, а кому-то говорит: «Вы не подходите к обучению, потому что слишком агрессивны», — сказал в разговоре с «Газетой.Ru» Лобарев.

В России все проблемы упираются в некачественные программы по подготовке водителей, убежден эксперт. В «Гильдии автошколы» обеспокоены тем, что в учебном процессе, где основной элемент — практика вождения, ей отдано лишь 15% учебного времени по программе.

Остальное освоение навыков кандидатом в водители проходит у школьной доски и на закрытой площадке, где отсутствует другой транспорт.

«Мы считаем, что в Минпросвещения и ГИБДД недопонимают, что за рубежом другие программы. У нас обязательны упражнения «горка», «эстакада», количество часов уделенных этим занятиям. А за рубежом в основном определены критерии, по которым можно считать водителя безопасным, а уж как это достигается — это отдается на откуп обучающим», — заметил Лобарев.

С коллегой соглашается ведущий тренер Центра контраварийной подготовки водителей «Мастер-класс» Алексей Колонтай. По его словам, в России есть только два критерия оценивающие уровень квалификации водителя:

водительский стаж и открытые в правах категории для управления теми или иными транспортными средствами.

Еще одна причина низкого водительского мастерства в России — полное отсутствие системы переподготовки и поддержания квалификации, убежден Алексей Колонтай. Единственный автодром в России высокого уровня, который осуществляет такую работу, находится в Старой Купавне. Однако там проходит обучение только представителей спецслужб, простых граждан туда не допускают, заметил эксперт.

Экономический ущерб

Глава «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев уверен, что в правительстве все еще нет понимания насколько негативно высокая аварийность сказывается на экономике страны. Потеря кормильца, наступления летального исхода или получения инвалидности — последствия аварий расходятся огромными социально-экономическими кругами. Эти несчастья, помимо прочего, ложатся экономическим обременением на государство.

«Тяжелая авария с пострадавшими — это большие круги: возможная продажа недвижимости, потеря денег, статуса. Появление неполноценных семей, их банкротства и многие другие проблемы», — сказал эксперт.

По оценкам старшего научного сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Екатерины Решетовой экономический урон от ДТП оценивается от 2% до 5% от ВВП России. Столь высокий разброс сотрудник ВШЭ объясняет тем, что в нашей стране не существует единой методики подсчета урона от дорожного происшествия.

«И есть еще такая категория, как стоимость человеческой жизни, которую разные организации оценивают по-разному. И до настоящего времени единого подхода не утверждено», — приводит «Коммерсант FM» слова Решетовой.

Два года назад Финансовый университет при правительстве РФ проводил исследование, задачей которого было оценить «стоимость человеческой жизни в России с учетом морального ущерба». Тогда ученые подсчитали, что в начале 2018 года она составляла 46,9 млн рублей.

По оценкам ВШЭ, величина ущерба непосредственно для государства от потери человеческой жизни может составлять примерно 9 млн руб. (оценка на сентябрь 2019 года).

«Эти цифры достаточно высокие, по всем документам они обычно занижаются. Но чем более полно оценивается человеческая жизнь и ущерб от ДТП в государстве, тем, считается, экономика более развита у этого государства, более состоятельна», — отмечала Решетова .

Подобные оценки чрезвычайно важны. К примеру, в США такие данные указываются в научных исследованиях и прикладных расчетах для проектировании мер безопасности на предприятиях. Основываясь на данных судебной практики ученые отмечают, что жизнь американца оценивается существенно выше — от $4,7 млн до $9 млн, сообщал Финансовый университет.