Неудобный выходной: спрос на ноябрьские путешествия упал вдвое

В этом году отдых на ноябрьские выходные запланировало вдвое меньше россиян, чем в прошлом, подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Это даже несмотря на то, что средний чек на авиабилеты в эти даты, по данным Aviasales, также упал почти вдвое.

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«День народного единства в этом году выпадает на среду, и многие берут несколько дней отпуска до или после праздника. Объединив его с выходными днями, можно организовать небольшое путешествие. В прошлом году праздничный день выпал на понедельник, и люди тоже брали дополнительные дни для отдыха, в том числе чтобы совершить короткую поездку», — объясняет руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

По данным сервиса, чаще всего на период с 1 по 8 ноября в этом году бронируют авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Уфу, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Калининград. Топ городов изменился незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в него вошел Калининград, сместив Екатеринбург. Также в прошлом году в списке популярных направлений был Ереван, однако сейчас заграничные поездки даже по открытым для россиян странам рассматривают значительно реже.

Согласно данным аналитиков сервиса «Wildberries Авиабилеты», из заграничных направлений наибольшим спросом на ноябрьские выходные в этом году пользуются такие города, как Стамбул, Дубай, Анталья, Минск, Шанхай, Ташкент, Сеул, Прага, Бангкок, Алматы и Мале (Мальдивы).

«Ноябрьские праздники в этом и в прошлом году – две большие разницы. Различие, как минимум, в эпидемиологической ситуации, кроме того, в прошлом году дополнительный выходной был в понедельник и можно было захватить субботу и воскресенье»,

— обратили внимание в Aviasales.

В целом на период с 1 по 8 ноября 2020 года Aviasales фиксирует на 33% меньше броней, чем годом ранее. 93% покупок приходится на билеты по России, из зарубежных направлений едва заметная доля приходится только на Турцию — она составляет 2% от всех бронирований на эти даты. В прошлом году на внутренние направления также приходилось основная часть спроса — их доля в продажах составляла 71%. Из международных 4% приходилось на Турцию и примерно по 2% на Армению, Италию, Египет и ОАЭ, подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики.

При этом средний чек на перелеты по России в начале ноября в этом году составляет 4,945 рублей, что по данным сервиса также почти вдвое дешевле, чем в 2019-м. Такую разницу аналитики объясняют распродажами, а также желанием авиакомпаний заполнить самолеты пассажирами — в такой ситуации сложно придумать что-то лучше ценового стимулирования, объясняют в Aviasales.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, планирующие отдых в начале ноября в этом году туристы чаще всего резервировали жилье в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Следующими по популярности стали Калининград, Ялта, Казань, Севастополь, Симферополь и Новосибирск, подсчитали в сервисе для «Газеты.Ru».

Что касается стоимости размещения, в этом году туристы, как правило, бронируют отели дороже. Так, средний чек (за двухместный номер за одну ночь) на даты в первую неделю ноября вырос на 65% в Севастополе, на 60% — в Ялте, на 38% — в Санкт-Петербурге, и более чем на 35% — в Сочи и Казани относительно тех же дат прошлого года. Средний чек на проживание уменьшился только в Симферополе (на 20%), Москве (на 13%) и Новосибирске (на 3%).

Четверть от общего количества бронирований самостоятельными туристами на эти даты совершается в рамках программы туристического кешбэка.

Что касается зарубежных стран, в которых российские туристы активнее всего бронируют отели на 1-8 ноября, в топ вошли Турция, Египет, ОАЭ, Греция и Великобритания. В Турции и Египте средний чек за ночь вырос на 35% и 60% соответственно, в остальных странах — упал на 13-19%.