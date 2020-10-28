Бенчмарк от Кудрина: как Россия сэкономила на безработных

Cкорость восстановления глобальной экономики будет напрямую зависеть от размеров финансовых вливаний со стороны государств, считают эксперты Счетной палаты РФ.

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«После прохождения странами апрельского пика пандемии и объявления первого раунда стимулов власти развитых стран анонсировали новые антикризисные программы. Так, Япония в конце мая развернула дополнительную программу поддержки экономики стоимостью $1,1 трлн (22% ВВП), Германия в июне объявила о новом пакете мер стоимостью €130 млрд (4% ВВП), ЕС и Великобритания приняли новые антикризисные меры в июле в размере €750 млрд (6% ВВП) и 30 млрд фунтов (1,4% ВВП) соответственно», — говорится в исследовании СП, обнародованном на ее официальном сайте в среду, 28 октября.

«В целом, стоимость фискальных стимулов, принятых в странах G20, достигает 12,1% ВВП данных стран», — уточняется в докладе.

В группе развивающихся стран, включая Россию, фискальное стимулирование экономики тоже было значительным, но менее масштабным, — около 5% ВВП.

Эксперты СП проанализировали, на какие направления группа экономически развитых стран направит усилия для предотвращения второй волны коронакризиса. В первой фазе кризиса госсредства направляли, в основном, на «преодоление краткосрочных последствий пандемии за счет предоставления прямых субсидий населению, отсрочки или снижения налоговых платежей, реструктуризации займов или предоставления льготных кредитов предприятиям».

А «второй транш» антикризисных вливаний будет ориентирован «в инфраструктурные проекты и «зеленые» технологии (ЕС, Великобритания), строительство жилых домов (Австралия, Канада), программы переквалификации работников для их подготовки к структурным изменениям на рынке труда (Великобритания, Корея).

Минус 400 млн рабочих мест

Проблемам пострадавшего от последствий пандемии рынка труда в докладе аудиторов СП посвящена отдельная глава.

«Во втором квартале 2020 года количество рабочих часов во всем мире снизилось на 14% относительно четвертого квартала прошлого года, что эквивалентно потере 400 млн рабочих мест с полной занятостью»,

— говорится в докладе со ссылкой на статистику Международной организации труда.

Фактические показатели оказались хуже майских прогнозов, предполагавших потерю 305 млн рабочих мест. Среди развитых стран наибольший уровень безработицы был в США (14,7%) и Канаде (13,7%)

При этом в США с апреля действовала программа предоставления зарплатных кредитов малому и среднему бизнесу с возможностью их обращения в безвозвратный грант (Paycheck Protection Program). Тем не менее даже столь лояльная программа не позволила полностью предотвратить рекордный рост безработицы, отмечают аудиторы СП.

Не всегда шел на пользу и одновременный запуск правительством альтернативной меры поддержки безработных.

Уволенным дополнительно еженедельно выплачивали к пособию по безработице $600.

Это приводило в некоторых случаях «к преднамеренным увольнениям сотрудников с низкооплачиваемых должностей».

В странах Европы, напротив, удалось сдержать резкий рост безработицы (в период с февраля по июнь безработица в ЕС возросла с 6,5 до 7,1%) благодаря более эффективному, чем в США, механизму поддержания занятости, предусматривающему предоставление компенсаций сотрудникам по потерянному доходу вследствие сокращения рабочих часов напрямую от государства, без участия финансовых посредников.

Среди развивающихся стран наиболее стремительный рост безработицы наблюдался в Индии — 23,5%. В Бразилии — 12,9%. В России в период с февраля по июнь рост безработицы увеличился с 4,6 до 6,2%.

Кудрин задал собственный ориентир

Счетная палата впервые подготовила доклад, в котором аудиторами дан собственный анализ основных макроэкономических параметров мировой и российской экономики.

«Мы подготовили прогноз, чтобы иметь собственный бенчмарк, и тем самым повысить доказательность выводов и системных рекомендаций Счетной палаты как о качестве, так и о достоверности прогноза, разрабатываемого Минэкономразвития России», — пояснил мотив публикации доклада аудитор Дмитрий Зайцев.

Этот «собственный бенчмарк» оказался пессимистичнее ожиданий правительства в отношении многих прогнозных показателей. В том числе, и по динамике ВВП России, и по уровню безработицы.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что российские власти не склонны камуфлировать проблему безработицы, она широко обсуждается. Наибольший интерес представляют меры купирования безработицы, реализуемые сейчас в разных странах, подробно представленные в докладе Счетной палаты.

Справедливости ради стоит отметить, что не только Европейский, но и Евразийский союз обеспокоен этой проблемой. Это следует из повестки состоявшегося в среду Делового форума ЕАЭС. В августе 2020 года по сравнению с августом прошлого года (последние актуальные данные) количество безработных в Евразийском союзе увеличилась в 3,8 раза, в том числе в России — в 5,1 раза, в Казахстане — на 24,8%. При этом она уменьшилась в Белоруссии на 16,7%, Киргизии — на 5,5%, Армении — на 3%.

В итоге, безработных сейчас в пяти странах ЕАЭС немногим более 4 млн человек при общей численности населения в 180 млн.

По словам министра экономики Евразийской комиссии Сергея Глазьева, драматизировать ситуацию с безработицей не стоит.

«Я бы не стал говорить о взрывном росте безработицы. Да, она действительно выросла, особенно в связи с социальными ограничениями пострадала сфера услуг. Но безработица у нас носит временный характер и я уверен, что она будет снижаться по мере восстановления экономической активности», — сказал Глазьев в кулуарах форума, его слова приводит «БелТА».

«Работа без границ» спасет киргизского таксиста

Как пояснили «Газете.Ru» в Евразийской комиссии, в декабре состоится запуск информационной системы «Работа без границ». Она позволит получить доступ к информации о вакансиях и соискателях во всех пяти странах-членах ЕАЭС.

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев считает, что ситуация на рынке труда контролируемая.

«Пандемия обнажила достаточно широкий круг проблем, которые будут влиять на рынок труда не один год. К примеру, от пандемии в меньшей степени пострадали промышленно развитые регионы и центры. Потому что крупные предприятия и заводы продолжали работу и в трудный период локдауна. Регионы, ориентированные на сферу услуг, торговли просели достаточно серьезно, и эта тенденция, к сожалению, еще продолжается», — говорит Фатеев.

По его словам, потерявшие работу люди готовы сейчас трудоустраиваться за меньшее вознаграждение.

«Это присутствует. Но массового найма квалифицированных работников «за копейки» — такого нет, особенно если мы говорим про технические специальности», — считает вице-президент ТПП.

Какие меры следовало усиливать правительству по восстановлению рынка труда — это дискуссионный вопрос, на который нет однозначного ответа, считает Фатеев.

«Но точно скажу одно – стараться не допустить полного локдауна», — заключает он.

Эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева обрисовала положение работодателей как ситуацию сильно выраженной неопределенности и просевшего спроса на фоне второй волны пандемии.

«Многие из них вынуждены с приостанавливать проекты до лучших времен или сокращать производство и персонал, поэтому найм высококвалифицированных работников ведется не очень активно. А по рабочим специальностям, наоборот, растет дефицит», — говорит она.

По мнению Киселевой, проблема состоит в том, что российское правительство не планирует дополнительных мер поддержки бизнеса и населения. Наоборот, принимаются решения о повышении налоговой нагрузки, сокращаются госрасходы, завершается период действия ряда мер, направленных на поддержку безработных. В частности, с 1 сентября минимальный размер пособия по безработице снова составляет 1500 руб. вместо 4500 руб. А при расчете пособия по безработице учитывается средний заработок на прежнем месте работы, который еще надо подтвердить.

Эксперты сходятся во мнении, что лучший способ сократить безработицу — это стимулирование экономического роста за счет смягчения денежно-кредитной политики и повышения доступности кредитных ресурсов, увеличения госрасходов.

«Это позволит создать в России новые, более производительные рабочие места и обеспечить повышение занятости и доходов населения, раскрыть потенциал развития регионов страны и обеспечить децентрализацию экономической активности и в итоге добиться роста ВВП», — говорит эксперт ИКСИ.

Но с экономическим ростом в России существуют проблемы: даже официальные прогнозы правительства имеют тенденцию к ухудшению — по ним снижение ВВП составит 3,9%. А в макроэкономическом бенчмарке от главы Счетной палаты Алексея Кудрина прогноз по сокращению ВВП в этом году еще выше - 4,2%.