Три выходных ждут россиян в начале ноября

Очередное празднование Дня народного единства принесет россиянам дополнительный выходной день. Об этом в среду 28 октября напомнила пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что в этом году празднование выпадает на среду 4 ноября.

«В первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября», — приводит ТАСС заявление официального представителя Роструда.

Из-за того, что вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, время работы трудящихся в этот день снижено на один час. В дальнейшем очередная короткая рабочая неделя будет только в конце декабря. В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг, и этот день также объявлен сокращенным. Новогодние праздничные выходные дни продлятся в России с 1 по 10 января в 2021 году.

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В России уже давно властями обсуждается введение короткой четырехдневной рабочей недели. В 2019 году экс-премьер, а ныне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступал с предложением начать дискуссию на эту тему. Причем Медведев настаивал, что четырехдневку можно вводить без снижения зарплат рабочих.

В августе прошлого года Медведев поручил Минтруду проработать этот вопрос,

сообщали «Известия». Чиновники в частности должны были просчитать потенциальное влияния на экономику, включая производительность труда и социальную сферу, четырехдневной трудовой недели. Глава правительства распорядился привлечь к работе Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Собственно ФНПР и стали инициатором этой идеи, в федерации просчитали, что добавление еще одного выходного дня трудящимся никак не отразится на нормах выполнения труда, поэтому зарплаты можно оставить на прежнем уровне.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия находится в числе тех государств, где люди работают больше всего.

Согласно последним данным ОЭСР (за 2017 год), россияне работают в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше трудятся только в Южной Корее и Мексике — по 2,02 тыс. и 2,26 тыс. часов в год соответственно. В Германии, к примеру, этот показатель составляет всего лишь 1,36 тыс. часов.

Для бизнеса четырехдневка грозит падение производительности труда, которая и сейчас в России невысока, отмечал ранее член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Впрочем, он соглашался, что переход на четырехдневку возможен, если предприниматели смогут увеличить интенсивность производства. К примеру, благодаря частичной или полной автоматизации процессов. Кроме того, такая идея чревата недостатком кадров в сферах, где граждане работают в режиме 24/7 — например, среди медиков, полагает эксперт.

«При этом создаются возможности для улучшения здоровья работников, больше времени смогут проводить с детьми родители. Появится больше времени на учебу, а это очень важно — ведь мы шагаем в цифровую экономику и знания постоянно устаревают»,

— цитируют «Известия» Александра Сафонова.

Министерство труда и социальной защиты в свою очередь в конце 2019 года сообщило, что Трудовой кодекс и сейчас позволяет работодателям предоставлять гражданам право на сокращенную рабочую неделю. В России установлен только максимальный порог продолжительности рабочей недели — не более 40 часов. Соответственно любые предприятия в рамках социального партнерства или коллективного договора вправе в удобное для них время снизить не только количество рабочих дней, но и число рабочих часов в каждом из них.

Впрочем, Минтруд подчеркнул, что тема сокращения рабочей недели требует дальнейшего изучения. В министерстве сообщили о создании по этому вопросу трехсторонней комиссии и рабочей группы. Последняя проработает «вопросы гибких форм занятости и продолжительности рабочего времени», отметили в министерстве.

ФНПР в качестве решения проблемы также предложил еще один вариант: согласно статье 102-ой Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени,

ввести «сжатую рабочую неделю».

Таким образом количество рабочих часов в течение одного дня вырастет, но в пересчете на неделю останется прежним.

«В результате работник получает дополнительный день отдыха, работая, например, четыре рабочих дня по десять часов вместо пяти рабочих дней по восемь часов», — приводит «РИА Новости» предложение федерации профсоюзов.

В новом правительстве Михаила Мишустина инициатива Дмитрия Медведева по введению четырехдневной рабочей недели пока не поднималась на повестку.