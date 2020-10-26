Угроза из Арктики: немцы испугались военного флота Китая

Северный морской путь (СМП) становится все более перспективной транспортной артерией, связывающей Запад с Востоком, пишет Die Welt. В начале лета за Полярным кругом в Верхоянске был поставлен очередной температурный рекорд: 38 градусов тепла. Благодаря этому торговые суда между Мурманском и Беринговым проливом смогли ходить по СМП еще с середины мая, сообщает французское издание Slate.

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Уже через 15 лет, по данным французской прессы, Москва планирует запустить там круглогодичное морское судоходство. Для кораблей, чей путь лежит с запада на восток и обратно это станет самым выгодным способом морского сообщения: аналогичный путь через Суэцкий канал и Малаккский пролив в Южно-Китайском море занимает на две недели больше. К тому же, он гораздо безопаснее, ведь весь СМП полностью контролируется российским военным флотом, отмечает французское СМИ.

В течение четырех лет российский Минтранс планирует увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн грузов с нынешних 10 млн, сообщало РИА «Новости». В основном речь идет о наращивании отечественного экспорта: нефти, сжиженного газа, угля и даже продукции сельского хозяйства:

в прошлом году замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут одобрила пилотный проект по отправке отечественного зерна для стран Азиатско-Тихоокеанского региона через Иртыш, далее – Обь, Обскую губу, порт Сабетта и далее – по СМП.

Но если оставить за скобками российский экспортный интерес, для Китая СМП тоже очень выгоден, учитывая планы страны нарастить экспорт товаров в Европу. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что намерения КНР явно прослеживаются даже если анализировать тренды в грузоперевозках по первоначальному сухопутному Шелковому пути: только в сентябре этого года, даже несмотря на глобальный пандемический кризис, перевозки по инфраструктуре РЖД между Европой и Китаем выросли в 1,7 раза в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

В лес не ходить

В Европе понимают всю выгоду от развития торговых отношений с Китаем и признают, что у Москвы и Пекина в этом смысле складывается синергия: Китай вкладывается в строительство СПГ-заводов России вдоль СМП (в первую очередь это касается предприятий НОВАТЭК на Ямале). И это сближение было очевидно в свете складывающейся в последние годы западной политики в отношении России.

«Когда правительства европейских стран вводили санкции против нас, разрывали экономические связи и по сути выталкивали Россию за обочину Европы, они об этом не думали. А теперь заволновались, что произойдет сближение России и Китая. Вы же сами хотели, чтобы мы прекратили с вами сотрудничать», – сказал в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

При этом

европейцы понимают, что стремление Китая стать ведущей мировой державой может поставить вопрос о возможности прохождения военных кораблей страны по СМП.

«Может возникнуть напряженность, если по Северному морскому пути захотят пройти китайские военные корабли», – пишет Die Welt (цитата по «ИноСМИ»).

Для Китая Шелковый путь – это способ распространения своего влияния на все регионы земного шара, убежден директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Обернутый в торговую оболочку, этот способ может привести к распространению влияния Пекина и формированию второй неформальной империи мира, построенной на торговом превосходстве, пояснил он «Газете.Ru» .

При этом ученый согласился с тезисом немецкого издания, что если китайские суда начнут курсировать по СМП на постоянной основе, то на каком-то этапе может возникнуть вопрос о допуске и военных кораблей.

И этот вопрос по сути становится «краеугольным камнем», если говорить о перспективе развития судоходства по СМП. Ведь если Россия даст китайским военным кораблям доступ к этой транспортной артерии, то на ее западном конце китайский флот окажется у границ НАТО – из Баренцева моря в обход Скандинавии до Великобритании – чуть больше 2 тыс. км, констатирует эксперт.

Эту опасность прекрасно понимают и в США, причем уже давно. Валерий Гарбузов отметил, что тот же Китай в американских доктринах (в том числе и военных) определен как главная угроза еще задолго до президентства Дональда Трампа.

«Его так же рассматривали и в администрациях Буша и Обамы. Демократы в принципе не имеют особых расхождений с республиканцами по китайскому вопросу, просто в отличие от того же Трампа, который обостряет отношения своей риторикой, они проводят по сути ту же политику, но намного мягче и в какой-то степени более рационально», – сказал ученый, намекнув на то, что, если новым президентом США станет Джозеф Байден, отношение к Китаю у американского истеблишмента вряд ли изменится.

Теоретически, Россия могла бы использовать этот рычаг давления на западные страны ради своей политической выгоды – например для снятия части введенных в последние годы против Москвы санкций. Однако ученый выразил надежду, что такого никогда не случится.

«Европейские страны, естественно, не хотят видеть китайский флот у своих границ. И я думаю, что Россия тоже в этом смысле должна взвешивать все за и против, – говорит Валерий Гарбузов. – Ведь получается, что если Москва пустит какую-то стратегическую силу в определенный регион, то это рождает угрозу не только для России, но и для других стран».

С этим мнением согласился и сенатор Владимир Джабаров. Парламентарий отметил, что Россия не станет ни на кого нападать, но только в том случае, если со стороны Запада в ее адрес не начнут звучать новые серьезные угрозы.

«Если на нас продолжат давить, предположим, НАТО будет продвигаться дальше на восток, и это будет угрожать нашим национальным интересам, мы будем использовать все возможности для того, чтобы обеспечить свою безопасность», – подытожил парламентарий.