Оазис для промышленности

Деньги к деньгам

Промышленные производители обеспечивают страну и ее граждан рабочими местами, необходимыми товарами и отчислениями в бюджет, позволяющими создать комфортные условия для жизни. В период пандемии объективные обстоятельства оказали существенное влияние не только на привычную организацию производственных процессов, но и на все последующие звенья бизнес-цепочки, поэтому меры поддержки промпроизводителей приобрели особую значимость. В Москве существует немало способов оказания такой поддержки — в зависимости от задач, которые стоят перед производством, предприятие может выбрать один из них.

close Николай Хижняк/РИА «Новости»

Самый простой и очевидный вариант поддержки, которую могут получить бизнесмены — это прямая финансовая помощь государства, которая в столице реализуется в нескольких формах. Так, промпроизводители могут получить до 100 млн рублей в год на возмещение затрат по лизинговым платежам за аренду оборудования или на частичную компенсацию расходов по технологическому присоединению объектов к инженерным сетям.

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Вдвое больше, до 200 млн рублей в год, предприятию может быть выделено, например, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, аккредитивам на приобретение отдельных видов оборудования. В октябре этого года столичное правительство также решило дать производителям возможность получить до 300 млн рублей в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на создание и развитие имущественного комплекса.

Получателями этих средств, в частности, смогут стать промышленные комплексы и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты Москвы по созданию промкомплексов.

Еще одним вариантом финансовой поддержки являются льготные займы «Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства», подведомственного столичному Департаменту инвестиционной и промышленной политики. Разумеется, полученные таким образом средства необходимо будет вернуть, однако и выдаются они далеко не по банковским ставкам — всего под 2-4% годовых.

«С 2017 года таких займов было выдано на сумму более 1,75 млрд руб. В 2020 году московские промышленники уже получили от города шесть займов на развитие производства на 500 млн рублей. Субсидий с 2012 года в общей сложности было выдано на общую сумму 2,6 млрд рублей», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В частности, в августе текущего года заем по программе правительства Москвы в размере 100 млн рублей получила оптическая компания «Айкрафт». Средства по льготной ставке в 2% годовых были выделены на 2 года. Благодаря инвестиционному займу компания смогла частично восполнить запасы сырья и комплектующих, израсходованные в период пандемии.

«Разумеется мы, как и многие российские компании, ощущаем негативные последствия COVID-19. В период самоизоляции были закрыты многие наши магазины, и планы по развитию бизнеса были отброшены на несколько лет назад. Поддержка позволяет быстрее вернуться к прежним оборотам производства. Важна она еще и потому, что очки – это социально значимый товар. Наша компания прикладывает все усилия для выполнения своей миссии - поддержания полноценного уровня жизни граждан, что невозможно без четкого зрения», – рассказал генеральный директор компании «Айкрафт» Сергей Валынкин.

На особых условиях

Существует и масса других способов поддержки бизнеса и промпроизводителей — не таких буквальных, как выделение субсидий и займов, но от этого не менее эффективных. Так, с 2006 года в столице существует особая экономическая зона «Технополис «Москва». На пяти ее площадках к настоящему моменту разместились 180 высокотехнологичных компаний, 75 из которых имеют статус резидента, а следовательно, и сопутствующие ему льготы: освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, пользуются сниженной ставкой налога на прибыль. Недавно ОЭЗ «Технополис «Москва» была признана лучшей сразу в шести специальных номинациях мирового рейтинга особых экономических зон Global Free Zones of the Year.

close Евгений Биятов/РИА «Новости»

Землю для локализации производства также можно получить в рамках программы масштабных инвестиционных проектов (МаИП): если предприятие будет иметь особое экономическое значение для города, то земельный участок ему предоставят без конкурса. Сейчас в столице реализуется уже 38 таких проектов: например, в Ново-Переделкине целый район занимает пищевой производственный кластер. Так, например, в кластер входят производитель безалкогольных напитков Coca-Cola HBC Россия и «ИСТ БОЛТ РУС», выпускающее маффины и булочки для «Макдональдса». Скоро там начнут свою работу производитель мясной продукции «Элитгрупп инвест», завод по производству хлебобулочных изделий «Нижегородский Хлеб», а также производитель джемов и снеков из органических фруктов и овощей «ВСЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ РУС».

В планах – строительство еще трех предприятий по выпуску мясной продукции, хлебобулочных изделий, органических овощей и фруктов («Нижегородский хлеб», «Все натуральные продукты Рус», «ПК «Элитгрупп Инвест»).

Кроме того, недвижимость под производство можно также арендовать или купить через столичный инвестпортал InvestMoscow (https://investmoscow.ru/business/site-list). Здесь, кроме большого выбора городской недвижимости для развития бизнеса, собственники промышленных площадок, в свою очередь, могут оставить заявку на включение их объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки. Безвозмездную помощь потенциальным арендаторам и покупателям оказывают специалисты «Агентства промышленного развития Москвы»: они могут подсказать, какой объект наилучшим образом подойдет для локализации производства. В год агентство обрабатывает более 120 подобных обращений производителей, с 2017 года при его поддержке в Москве локализовано 35 высокотехнологичных промышленных предприятия.

Еще одной разновидностью специальных условий для бизнеса являются налоговые льготы — на такой вид поддержки могут рассчитывать предприятия с особым статусом, который московские власти на данный момент присвоили уже 123 организациям. Например, к подобным предприятиям относятся промышленные комплексы (таких сегодня в столице 58): для них действует пониженная ставка региональной части налога на прибыль, вдвое меньше налог на имущество, и в пять раз снижен земельный налог. Правда, чтобы получить особый статус, надо соответствовать ряду финансовых и производственных показателей.

«Начиная с 2012 года на нашем предприятии был реализован большой комплекс мероприятий, направленных на придание нового импульса его развитию. Это привело к росту чистых активов более чем в 10 раз по отношению к уровню 2012 года при двукратном росте средней заработной платы и полном сохранении штатной численности работников, которых в настоящее время около 450 человек, – рассказал генеральный директор ОАО «НПП «Темп» им.Ф.Короткова», кандидат физико-математических наук Денис Иванов. – В результате ОАО «НПП «Темп» им. Ф.Короткова» в конце 2019 года удостоился чести быть 49-м предприятием столицы, которому присвоен статус промышленного комплекса Москвы. Сама процедура присвоения статуса не сложна, хорошо и понятно описана в документах. Плюс специалисты Департамента инвестиционной и промышленной политики были всегда с нами на связи и оказывали любую информационную поддержку».

Налоговые преференции предполагает и другой статус – Инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). На него могут претендовать проекты, которые направлены на создание промышленного комплекса, индустриального парка или технопарка, а также объектов в сфере социального обслуживания, образования, культуры или искусства, а также ряд других. Статус требует от компании определенного объема инвестиций в существующее производство или создание нового.

И статус промкомплекса, и статус ИПП присваиваются сроком на 10 лет и требуют ежегодного подтверждения.

Бизнес дома и за его пределами

Сэкономленные средства можно направить на расширение производства, покупку нового оборудования и решение других задач. В этом году в число промкомплексов вошли уже пять новых предприятий: так, на днях особый статус получили машиностроительный завод «Вперед» (производитель рулевых винтов и их лопастей для вертолетов «Ми»), а также научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, специализирующийся на комплексной разработке систем управления для ракетно-космической техники.

close Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ранее в этом году промкомплексами стали завод измерительных приборов «Вика Мера», производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов «Бакор», а также разработчик и поставщик комплектующих для фронтовой авиации компания «Регион». Совокупный объем инвестиций только этих трех компаний в городскую промышленность за последние 5 лет превысил 3,3 млрд рублей.

В развитии столичной промышленности заинтересованы не только власти, но и инвесторы, а для крупных проектов чаще всего применяется одна из форм государственно-частного партнерства (ГЧП).

«С 2013 года по август 2020 в Москве заключено 249 контрактов ГЧП. В их числе концессионные проекты на сумму 69,2 млрд руб., контракты жизненного цикла (514,6 млрд руб.), долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей (271,6 млрд руб.) и другие», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Например, Москва стала первым российским регионом, применившим практику офсетных контрактов. Они предполагают локализацию на территории города или модернизацию производства важной для него продукции в обмен на гарантированную реализацию ее столичным властям. Сейчас в городе заключено четыре таких контракта с объемом инвестиций почти 12 млрд рублей.

Если же российского рынка компании оказывается мало, то существуют и меры поддержки производителей, ориентированных на покорение зарубежных стран. В рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Правительство поддерживает внешнеэкономическую деятельность столичных компаний, укрепляя их экспортный потенциал на уже завоеванных зарубежных рынках и развивая международную интеграцию с новыми рынками сбыта.

Так, для реализации этой цели в мае 2019 года Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы был создан центр «Моспром», который оказывает поддержку компаниям-экспортерам, работающим в разных секторах промышленности и агропромышленного комплекса. В задачи центра входят поиск и верификация зарубежных контрагентов, организация переговоров с потенциальными партнерами, проверка их надежности, анализ целевых зарубежных рынков, организация байерских программ и проработка индивидуальных экспортных решений для промышленных предприятий Москвы.

Меры поддержки столичных властей дают ощутимый результат — так, с января по август в сравнении с прошлым годом несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 27,9%. С 2017 года промышленный экспорт Москвы вырос на 33,5%, а по итогам только восьми месяцев 2020 года этот показатель в годовом выражении подскочил сразу на 29% до $19,3 млрд. Особенных успехов в наращивании экспортного потенциала сегодня удалось добиться химической промышленности, фармацевтической и косметической отраслям. Так, поставки продукции химпрома Москвы за первые восемь месяцев увеличились на 14,8% до $2,05 млрд. При этом объем экспорта агропромышленной продукции вырос на 21,3% и составил 2,2 млрд долларов США, объемы продаж продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за рубеж увеличились практически на 17% и составили 0,4 млрд долларов США.