Кудрин дал совет, что россиянам делать со сбережениями

Хранить небольшие сбережения лучше в рублях — советует россиянам глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такую рекомендацию он дал в ходе интервью на канале «Россия 1» для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения».

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Кудрин заверил, что то, каким курс рубля будет в ближайшее время, сейчас сложно спрогнозировать, однако значительных изменений до конца 2021 года ждать не стоит.

«Мое личное мнение: мы где-то останемся близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 21-го года. Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — передает «Лента.ру» слова Кудрина.

При этом глава Счетной палаты заметил, что если нет планов в ближайшее время потратить накопленные средства, сбережения все же лучше диверсифицировать.

«Если у вас небольшие сбережения, то в целом можно оставаться пока в рублях, если вы будете обращаться к этим средствам. Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше, чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте»,

— посоветовал Алексей Кудрин.

Глава Росбанка Илья Поляков ранее на фоне непредсказуемых колебаний валютных курсов рекомендовал россиянам хранить сбережения в той же валюте, в которой их планируется использовать в будущем.

«Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», — говорил Поляков. Он объяснил, что розничным клиентам тяжело ориентироваться в трендах рынка и прогнозировать какой-то заработок на спекулятивных валютных операциях, поскольку колебания валютных курсов, как правило, сложнопредсказуемы и хаотичны. Поэтому глава Росбанка советует сделать выбор валюты для инвестирования в пользу той, что соответствует валюте будущих трат. Так, по его словам, снижается риск на фоне изменения курса в планировании бюджета.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» в беседе с «Газетой.Ru» предупреждал, что на краткосрочном горизонте вероятность того, что рубль продолжит планомерно сдавать позиции, сохраняется. По его мнению, единственное, что может поддержать слабеющий рубль — это рост нефтяных котировок. Однако российская валюта окрепнет только тогда, когда цены на нефть не просто поднимутся, а смогут закрепиться на достигнутом уровне.

«Если нефть не сможет уйти на более высокие уровни и закрепиться хотя бы над отметкой $45 по марке Brent, рубль будет постепенно сокращать свою переоцененность к нефтяному фактору. То есть, чтобы баррель Brent по текущей цене $42,8 достиг хотя бы минимума прошлого года в 3600 рублей, доллар должен быть 84 рубля», — объяснял эксперт.

Дмитрий Бабин заметил, что

главным риском для рубля сейчас является повторный глобальный локдаун из-за второй волны пандемии, поскольку при повторении весеннего сценария нефтяные котировки снова рухнут.

Еще одним немаловажным внешним фактором Бабин считает приближающиеся президентские выборы в США. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», если на них одержит победу Джо Байден, отношения между Москвой и Вашингтоном скорее всего снова ухудшатся, поскольку так всегда бывало при демократах.

Не стоит забывать и про внутрироссийские риски. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк объяснял «Газете.Ru», что на руку рублю не играет рост денежной массы и будущее давление высокой долговой нагрузки из-за наращивания заимствований в облигациях федерального займа. К другим внутренним факторам, которые делают рубль неустойчивым, эксперт относит неопределенность денежно-кредитной политики, поскольку возможно изменение ее вектора, а также неустойчивость внутреннего спроса, увеличение налогов и слабость платежного баланса.

При этом аналитик предупредил, что даже если риски в отношении рубля не реализуются, ждать значительного укрепления в ближайшее время все равно не стоит.