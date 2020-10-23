Обнаружены вредители: в России давят на азербайджанские помидоры

Телефонные переговоры Россельхознадзора с азербайджанскими коллегами состоялись накануне. В ходе беседы российская сторона уведомила, что участились случаи обнаружения в овощах вредителей – поводов для карантина для России и других стран-членов ЕАЭС. Всего, по данным ведомства, с начала этого года было выявлено 76 таких очагов. По каждому факту служба направляла уведомления азербайджанским коллегам.

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«Россельхознадзор, в частности, подчеркнул, что один из наибольших показателей по количеству обнаружений вредных организмов – 15 случаев – зафиксирован в поставляемых в Россию партиях томатов. В этой продукции ведомство выявляло южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta).

Карантинные объекты фиксировались также в сливе, персиках, продовольственном картофеле, яблоках, черешне, нектаринах, гранатах»,

– сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Коварный овощ

Ситуация нестандартная, потому что томатная моль – карантинный вредитель и для Азербайджана, подчеркнули в ведомстве. А, следовательно, выявление его может говорить о том, что «часть поставляемых в Россию из Азербайджана овощей происходит из других стран». У регулятора вызывают опасения и объемы ввозящихся в страну томатов в сравнении с прошлым годом.

Россельхознадзор настоятельно рекомендовал коллегам решить эту проблему.

«В случае дальнейших обнаружений служба будет вынуждена ввести ограничения на ввоз из Азербайджана тех категорий товаров, в которых выявляются карантинные вредные организмы», – пообещали в надзорном ведомстве.

В Агентстве по пищевой безопасности Азербайджанской Республики в ответ на претензии Россельхознадзора сообщили, что «расследование по всем случаям проводится, но, по имеющейся в агентстве информации, этот вредитель отсутствует на территории республики», уточнило российское ведомство позицию другой стороны.

В российской Ассоциации импортеров плодоовощной продукции (АИПП) со своей стороны опасность южноамериканской томатной моли для российского сельского хозяйства расценивают как серьезную.

Помимо томатов гусеница поражает такие культуры, как перец, баклажаны, картофель, фасоль и табак. От томатной моли страдают полевые плантации и тепличные посадки, пояснили в ассоциации.

«Без проведения защитных мероприятий потери урожая составляют от 40 до 100%. Широкое распространение такого объекта по территории России может нанести серьезный вред сельскому хозяйству страны», – предупредила в беседе с «Газетой.Ru» президент АИПП Ирина Капитанова.

Удар по АПК Азербайджана

В Минсельхозе по просьбе «Газеты.Ru» уточнили объемы поставок продуктов из Азербайджана. В прошлом году, по данным министерства, общий объем импорта из Азербайджана составил $574,4 млн (1,9% от общего объема импорта в стоимостном выражении). В текущем году (на 18 октября) оборот поставок из этой страны приблизился к $411 млн (1,9% от общего импорта), что на 1,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом на долю Российской Федерации в общем объеме экспорта Азербайджана в прошлом году пришлось 74,4% в стоимостном выражении.

Самый значительный продукт в структуре азербайджанского импорта – это помидоры (32,9% в стоимостном выражении в 2019 году), уточнили в министерстве. За последние шесть лет импорт помидоров из этой страны вырос в 3,7 раза и составил в прошлом году 172,3 тыс. тонн (30,8% от всего импорта томатов). В 2020 году Азербайджан, несмотря на пандемию и ограничения в начале года, показывает положительную динамику экспорта пасленового овоща: на середину октября поставлено 154,5 тыс. тонн – практически на 15% больше, чем в прошлом году (134,5 тыс. тонн).

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита продовольствия внутри страны», – сообщили в пресс-службе министерства в ответ на вопросы «Газеты.Ru» о вероятном риске дефицита и роста цен томатов.

Политика или экономика?

В действиях Россельхознадзора прослеживается определенная тенденция: если вдруг какой политический конфликт, будь то с Украиной, Турцией, Белоруссией или Грузией, то сразу у ведомства возникают вопросы к импортируемой продукции, высказал свои подозрения политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Он предположил, что эти действия могут быть связаны с военным конфликтом Баку и Еревана и позицией Москвы.

«Я думаю, что в случае с томатами тут больше политический вопрос.

Хотя исключать наличие какой-то заразы в этих овощах тоже нельзя. Просто получается, что раньше на это внимание не обращали, а сейчас почему-то пристально присмотрелись и надо же что-то обнаружили», – рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» Тарасов.

Иного мнения придерживается управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Он убежден, что, скорее всего, в этом вопросе политической подоплеки нет. Россельхознадзор периодически обнаруживает какие-то санитарные нарушения будь то в бразильских соевых бобах, от которых сильно зависит кормовая база отечественного сельского хозяйства, или в овощах и фруктах Китая, с которым Россия пытается наладить дружественные взаимоотношения, отмечает Березнюк.

В России с одной стороны сильно сократились объемы поставок томатов из Турции (ранее она была одним из лидеров в этом направлении), с другой стороны очень сильно выросли поставки из Азербайджана, констатирует собеседник. По его словам,

на рынке ходят разговоры, что происходит реэкспорт турецких томатов из Азербайджана, но это всего лишь слухи, реальных доказательств тому нет.

Хотя, цены на помидоры при возможном введении запрета вырастут, убежден эксперт.

«Если логически размышлять, то вопрос с томатами в России до конца не разрешен. Если с огурцами мы можем покрывать до 95% собственными возможностями, то в случае томатов – это около 45-50%. Поэтому, если полностью остановить импорт томатов из Азербайджана, то это могло бы как некий отложенный эффект повлиять на цены внутри страны», – сказал «Газете.Ru» Илья Березнюк.

Впрочем, дефицита, в случае полного или частичного запрета импорта томатов из Азербайджана, в России не будет – импортеры и торговые сети достаточно быстро переориентируются на других поставщиков, заметил эксперт.