Без глинтвейна и пряников: сохранятся ли рождественские ярмарки

Пандемия нанесла удар в самое сердце единой Европы: Страсбург, именующий себя «символической столицей Европы, которая воплощает фундаментальные европейские ценности», объявил об отмене рождественских ярмарок.

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Еще в начале октября мэр «столицы Европы» Жанна Барсегян обещала землякам развернуть на городских площадях — с 28 ноября — шатры с глинтвейном и новогодними сувенирами, но сегодня объявила, что ярмарка не состоится. Ковид оказался сильнее. «Я приняла решение сделать выбор в пользу сценария без рождественских ярмарочных шале», - заявила Барсегян на пресс конференции в четверг 22 октября.

Рождественская ярмарка в Страсбурге каждый год привлекает, как минимум, 2 млн туристов. Обычно во время праздника в городе ставят 300 рождественских шале.

Доходы городского бизнеса (отели, рестораны, торговля) от ярмарки оцениваются в 250 млн евро, а городские отели и рестораны в этот период зарабатывают 30-40% от своего годового дохода, сообщает портал francebleu.fr.

Жители города пока не готовы согласиться с запретом. «Страсбург всегда праздновал Рождество, на протяжении 450 лет, несмотря на чуму, несмотря на холеру, несмотря ни на что», — заявила управляющая магазином пряников Мирей Остер.

По ее словам, только во время последней войны Страсбург не праздновал Рождество. «Так что, ковид или не ковид, мы в любом случае будем праздновать!», — считает представительница пряничного бизнеса.

Но, судя по всему, главный европейский праздник уже испорчен. С середины октября в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, а также в восьми городах страны (Марселе, Лионе, Монпелье и других) объявлен комендантский час с 21.00 до 6.00. Запрещено посещение ресторанов и встречи с друзьями. Даже в семейном кругу можно собираться в количестве не более шести человек, предупреждал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Еще жестче запреты в Бельгии. Запрещено собираться компаниями больше четырех человек, с полуночи до пяти утра — комендантский час, соообщает La Libre.be.

Отменены рождественские ярмарки, временно закрыты кафе и рестораны.

Туристы все равно не поедут

Под давлением пандемии пали итальянские города. В альпийском регионе Трентино, как сообщает The Local, вводится режим ЧП и автоматически под запрет попадает проведение рождественских фестивалей и ярмарок. Местные власти решили, что раз уж эпидемиологическая ситуация снова обострилась, то ждать туристов бесполезно и лучше обеспечить безопасность для своих граждан.

Отмена ярмарок является тяжелым ударом для местной туриндустрии, на рождественских мероприятиях здесь зарабатывали десятки миллионов евро.

В столице Италии тоже не стали ждать повальных данных о пандемии. Рим вслед за регионами Ломбардия и Кампания вводит комендантский час. Начиная с пятницы, 23 октября, на один месяц гражданам будет запрещено выходить из домов с 00.00 до 5 утра. Такие же правила здесь действовали во время локдауна весной.

Жители чешской столицы в июле этого года устроили на знаменитом Карловом мосту в центре города «символическое прощание с коронавирусом». По данным сайта Novinky.cz, на мосту был накрыт стол на 500 человек. Тысячи гостей пили и ели, отмечая победу над пандемией.

Попрощались весело, не помогло

Сейчас страна на грани локдауна. Правительство Чехии на экстренном заседании 21 октября запретило свободное перемещение граждан. Можно выходить на улицу только если едешь на работу, учебу, в больницу. Ограничена работа госучреждений. Большинство магазинов на замке. Закрыт аэропорт Брно. Принято решение открыть полевые госпитали и организовать под больницы ярмарочные центры.

Ранее власти нескольких польских городов, также объявили о запрете новогодних праздников, никаких уличных гуляний точно не будет в Варшаве, Гданьске, Познани и Гдыне, сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Власти Варшавы, отменяя рождественские мероприятия, уточнили, что на это обычно уходит несколько миллионов злотых. Сейчас городская казна опустела и тратиться на веселье было бы неуместно, считают польские чиновники.

Ранее Гданьск и Гдыня традиционно, на протяжении десятилетий приглашали жителей и туристов на концерты с живой музыкой под открытым небом. Музыка была бесплатной, зарабатывали на алкогольных напитках и закуске. Под занавес вечеринок устраивали шоу фейерверков или лазерное представление. Состоятся ли рождественские ярмарки в других городах Польши пока непонятно. Но уже сейчас действует запрет на собрания более 20 человек.

Немецкие города — Фрайбург и Карлсруэ — тоже согласились не устраивать в этом году ярмарки. На федеральном уровне такого решения пока нет. Властям будет непросто принять решение о запрете рождественских гуляний. В Дрездене, например, первые рождественские массовые празднования прошли на местном базаре еще в 1434 году. Немногим позднее в Лейпциге и других немецких городах.

То есть, немцы привыкли угощаться колбасками с капустой, пряниками и вафлями, покупать сувениры ручной работы на рождественские темы и делают это уже несколько столетий.

Правда, некоторые немцы решили поступить хитрее. Как сообщает Germania.one, в городке Зайфен в Саксонии рождественская ярмарка уже открылась. Пряники и глинтвейн, игрушки, Санта — все в наличии. Организатор ярмарки — не мэрия, а простой мастер по изготовлению деревянных игрушек Тино Гюнтер. Разрешение от властей на открытие ярмарки ему не потребовалось, поскольку она проходит на личной территории, возле его мастерской. За соблюдением социальной дистанции посетителями он обещает следить лично.

Ярмарка на площади Ленина

Украина, судя по всему, тоже останется без массовых гуляний. Как сообщает телеграмм-канал «Женщина с косой», офис президента Зеленского готовит запрет на ярмарки, будет требование закрыть кафе и рестораны и отменить корпоративы.

В России уличные новогодние ярмарки начнутся еще не скоро. Какие решения будут приняты на федеральном и региональном уровне (противоэпидемичские меропрития отданы на усмотрение губернаторов) пока не понятно. Сейчас проходят осенние ярмарки с дарами садов и огородов.

Но у региональных властей уже есть понимание, что к Новому году пора готовиться. Губернатор Пезенской области Иван Белозерцев дал старт организации новогодних торжеств еще 28 сентября.

«Не надо оставлять все на последний момент, вынуждая меня искать дополнительные средства на украшения», - распорядился глава региона.

Он сказал, что не известно, конечно, какая эпидемическая ситуация будет. «Но мы должны готовиться к праздникам заранее, достойно оформить улицу Московскую, площадь Ленина», — предупредил губернатор.

Для Москвы новогодние торжества — совсем не праздный вопрос. Столица зарабатывает на этом десятки миллиардов рублей. В прошлом году одних только туристов за время новогодних праздников было около 5 млн человек. Какие ограничения придется вводить под Новый год в этот раз и каким будет доход, если ярмарки все-таки разрешат, пока говорить рано.

Но в Европе власти уже склоняются к тому, что зарабатывать можно и на штрафах. Штраф для французов, которые попытаются соблюсти ярмарочные традиции уличных гуляний уже сейчас составляет 135 евро. В Москве штраф за нарушение режима самоизоляции пять тысяч рублей.