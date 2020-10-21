Рост перевозок: в ООН увидели признаки восстановления мировой экономики

Представители ЮНКТАД (внутренняя Комиссия ООН по торговле и развитию, занимающаяся проблемами развития и смежными вопросами торговли, финансов, инвестиций и так далее) заявили, что в сентябре объем морских контейнерных грузоперевозок в мире вплотную приблизился к показателю аналогичного периода прошлого года.

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Их вывод подтверждают и некоторые участники отрасли. В частности, на днях главный исполнительный директор швейцарской международной транспортно-логистической компании Küehne + Nagel International AG Детлеф Трефзгер в интервью Bloomberg рассказал, что

месяц за месяцем объемы перевозок только растут, и он ожидает, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.

Схожее мнение выразил и генеральный директор датской Maersk Сорен Скоу. «Объемы растут, а вслед за ними и цены. Издержки под контролем, и наши доходы в секторе логистики и услуг растут, – цитирует топ-менеджера Financial Times. – Прогноз на четвертый квартал позитивный по тем же причинам, а значит, мы можем повысить наши ожидания по годовым показателям».

Заметный рост виден не только в морских контейнерных перевозках, но и в сухопутных. Так,

в сентябре этого года по инфраструктуре РЖД выросли перевозки между Европой и Китаем, причем этот показатель вырос в 1,7 раза в сравнении с первым месяцем прошлой осени,

составив 50,8 тысяч ДФЭ (условная единица в статистике перевозчиков, которая означает аналог вместимости стандартного 20-футового контейнера).

Заметный рост мирового объема контейнерных перевозок, по мнению некоторых экспертов, говорит о том, что мир постепенно начинает выбираться из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, аналитики Bloomberg пишут, что восстановление мировой торговли является одним из ключевых условий выхода из нынешней исторической рецессии.

Тем не менее, часть экспертов считает, что делать какие-то оптимистичные прогнозы в плане восстановления мировой экономики пока рано. Во-первых, рост контейнерных перевозок на данный момент происходит слишком локально –

по данным Container Trade Statistics в сентябре спрос на перевозки вырос из-за увеличения экспорта товаров из Азии в Северную Америку (примерно на 12%), хотя в то же время в обратную сторону перевозки упали почти на 14% – это такой же антирекорд, как в период с апреля по июнь.

С другой стороны, сопоставлять объемы контейнерных перевозок с реальным спросом на товары в целом некорректно, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что в целом спрос по всему миру продолжает падать, хотя в период после выхода из жестких карантинных ограничений эта тенденция несколько замедлилась.

«Замерять по контейнерным перевозкам спрос я бы не стал, ведь логистика в этом смысле значительно меняется в связи с сезонным фактором, - сказал Георгий Остапкович. – Так что нынешний рост их объемов по сути ничего не означает – это вполне могла быть какая-то коррекция, и через месяц объемы перевозок могут точно так же рухнуть».

Отложенный спрос заканчивается

В беседе с «Газетой.Ru» Георгий Остапкович отметил, что замедление падения совокупного спроса по всему миру в третьем квартале этого года было вызвано тем, что люди покупали себе то, от чего отказывались с началом пандемии. Аналитики агентства Alphaliner в целом согласны с этой позицией: по их мнению у некоторых людей высвободились дополнительные средства, которые в обычной жизни они бы потратили на путешествия.

Тем не менее,

отложенный спрос не может быть долгосрочным драйвером для экономики, считает Георгий Остапкович. И в целом на данный момент этот фактор можно считать исчерпанным – особенно учитывая нарастающую вторую волну коронавируса.

«До конца года спрос вряд ли восстановится, поскольку все его составляющие в любом случае окажутся в отрицательной зоне. Насколько сильным будет это падение – сказать очень трудно, поскольку до сих пор не ясно, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка», – говорит ученый.

Позитивного экономического разворота не ждут и в МВФ. В опубликованном во вторник экономическом обзоре организации указано, что в этом году мировой ВВП сократится на 4,4%. Причем в некоторых странах ситуация настолько критическая, что они находятся на пороге дефолта. В частности, на днях Financial Times написала, что Замбия первой из африканских государств готовится объявить дефолт.

В МВФ также заявили, что

из-за текущего экономического кризиса в мире впервые за два десятилетия вырастет число людей, находящихся за порогом крайней бедности, а постоянные потери различных производств приведут к общему снижению уровня жизни.

И только в исключительных случаях производственный потенциал некоторых стран не понесет непоправимого ущерба. «Мы описываем это как долгий, неравномерный и неуверенный подъем», – сказала в интервью Bloomberg Television главный экономист МВФ Гита Гопинатх.

И хотя в России падение ВВП в этом году будет ниже, чем во многих развитых странах, многие эксперты сомневаются, что после окончания пандемии страна сможет быстро восстановить утраченные позиции. По крайней мере, нынешняя статистика не вызывает оптимизма: по данным Росстата, в третьем квартале этого года реальные располагаемые доходы населения сократились почти на 5% после того, как во втором квартале аналогичный показатель составил рекордные минус 8,4%.