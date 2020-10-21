Убытки для Европы: санкции США против «Северного потока» затронут 12 государств

Пересмотр американской стороной в сторону ужесточения санкций против экспортного газопровода из России «Северный поток — 2» негативно скажется более чем на 120 европейских компаниях – приводит РБК комментарий оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

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Отзыв касается принятого накануне решения Госдепартамента США об ограничительных мерах против компаний, которые предоставляют услуги для судов, участвующих в проекте.

«Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта «Северный поток — 2», оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы», — пояснили в Nord Stream 2 AG.

Оператор проекта также выразил уверенность в скорейшем завершении постройки данного трубопровода, который будет способствовать повышению энергетической независимости Европы и улучшению состояния окружающей среды. К настоящему моменту газопровод готов на 94%, специалистам осталось проложить 160 км из 2460 км труб.

Стоит отметить, что санкции Вашингтона по СП-2 могут коснуться и тех, кто финансировал модернизацию или установку оборудования на судах-трубоукладчиках.

Как пояснил помощник госсекретаря США Фрэнсис Фэннон, американские власти хотят, чтобы все стороны, которые имеют отношение к строительству СП-2, понимали, «что они могут попасть под санкции» США, передает газета The Wall Street Journal.

В Госдепе отметили, что отводят компаниям месяц на сворачивание деятельности, отсчет начался 20 октября.

Еще один противник проекта — «Нафтогаз Украины» — поприветствовал расширение санкций США, сообщила пресс-служба компании.

Также, украинская сторона выразила готовность и в дальнейшем сотрудничать со своими «партнерами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах», чтобы не допустить завершения строительства газопровода.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев указал не непоследовательность США в вопросах внешней политики.

«Это зависит в большей степени не от России, у которой решимости продолжать работу хватает. Но понятно, что США будут искать нарушителей своих санкций с гораздо большим рвением, чем они, например, искали террористов в Сирии», — обратил внимание сенатор.

В Кремле антироссийские рестрикции назвали продолжением линии «рейдерской конкуренции» со стороны Вашингтона.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США продолжают «недружественную деструктивную» линию в отношениях с Москвой.

Он добавил, что санкции в отношении России и ее экономических партнеров стали «неотъемлемой частью несправедливой конкуренции» с американской стороны.

Если Германия откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2», в стране вырастут цены на газ, заявил «Вечерней Москве» депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Электричество и энергия в Германии уже дороже, чем во всех других странах ЕС», — констатировал он.

Как отметил парламентарий, если ФРГ перейдет на поставки газа из Соединенных Штатов, затраты на энергию увеличатся минимум на 30%.

Политик выразил убеждение, что обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе могут только более дешевые поставки газа из России.

«Без российского газа немцы будут в темноте», — подчеркнул Линдеманн.

Отказ от СП-2 будет стоить Берлину €10 млрд штрафов, а коммунальные платежи для простых немцев вырастут на 20%, подтверждал член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland также подчеркивал, что СП-2, безусловно, будет достроен, но до сих пор под вопросом остается дата завершения работ.

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что решения о европейской энергетической политике и энергоснабжении принимаются в Европе, а не в Вашингтоне.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.