Миллиарды в Арктику: как Россия прокладывает Северный морской путь

Общий объём государственных инвестиций в Арктику на первоначальном этапе составит 110 млрд рублей, заявил в среду 21 октября на совещании о перспективах развития Северного морского пути и арктических проектов премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Сейчас в Арктике строятся портовые терминалы, прокладываются железные дороги, но есть проблема с мобильной связью и интернетом, отметил он в ходе совещания в Мурманске. В Арктической зоне к интернету подключено пока лишь 550 социально значимых объектов. До 2024 года необходимо будет этот показатель удвоить, присоединить Чукотский округ к единой сети по подводной волоконно-оптическая линии.

«Чтобы обеспечить качественное покрытие связью всего Северного полушария, создается спутниковая система с использованием космических аппаратов «Экспресс-РВ», для этого мы уже предусмотрели в федеральном бюджете более 30 млрд рублей на ближайшие три года», — сообщил премьер.

По словам Мишустина, главная цель арктических проектов — нарастить поток грузов. Пока грузовой поток недостаточно объемен, хотя доставка ведётся круглогодично.

Газа много, грузов мало

За девять месяцев текущего года грузопоток составил 24,5 млн тонн. Но к 2024 году, как было запланировано, этот объем должен, как минимум, утроиться. Мишустин назвал желаемую цифру — 80 млн тонн. «Очень надеюсь, что мы, продолжая все соответствующие программы, справимся с этой задачей», — сказал он.

Сегодня основу грузоперевозок по Северному морскому пути составляет транспортировка СПГ — сжиженного природного газа. Это примерно 65% всех грузов, уточнил премьер. При этом компаниям, которые добывают здесь газ, предоставлен целый ряд налоговых льгот и преференций. Прежде всего, это нулевая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых и льготы по налогу на прибыль.

«Для стимулирования дальнейшего роста перевозок экспортных российских грузов принято решение снизить до нуля ставку по налогу на добавленную стоимость на морскую перевалку, и на соответствующее ледокольное сопровождение», — добавил премьер.

Едва ли не самое реальное свидетельство заинтересованности властей в развитии Арктики — это строительство ледоколов. В Мурманске Мишустин принял участие в церемонии приемки атомного ледокола «Арктика». Он станет головным из пяти судов, предназначенных для работы на Северном морском пути. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек — Енисея и Оби.

Ледокол уже доходил до географической точки Северного полюса, преодолев все ледовые поля на половине мощности силовой установки и готов водить караваны судов, заверили премьера в Мурманске.

Судя по информации, размещенной портале Arсtiс Russia, вкладываться в Арктику готов и частный бизнес.

Заявлено проектов на 202 млрд рублей. Но оформлено проектов пока только на 80 млрд. Резидентами Арктической зоны и территории опережающего развития «Столица Арктики» стали пока всего шесть компаний.

Без массированных государственных инвестиций освоение Арктики невозможно, частный бизнес, даже если речь идет о крупных сырьевых компаниях, в одиночку не сможет финансировать все инфраструктурные расходы, поясняет эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

Окупаемость проектов вызывает вопросы

По ее словам, принципиально важно, чтобы развитие инфраструктурных и добывающих проектов сопровождалось развитием перерабатывающих производств, которые обеспечивали бы глубокую переработку добываемого сырья. «Только в этом случае можно будет говорить действительно о развитии макрорегиона и страны, а не просто о «распечатывании» природных богатств арктической зоны», — говорит Кононова.

Участие государства в арктических проектах безусловно даст мультипликативный эффект для экономики, отмечает главный экономист инвесткопании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Будут строиться суда, порты, линии электропередачи и т.д. Это загрузит предприятия металлургии, машиностроения и других смежных отраслей, что позволит увеличить налоговую базу и создаст новые рабочие места. Все это хорошо, но правда и то, что пока арктические проекты плохо просчитаны и сулят слишком долгие сроки окупаемости», — говорит Суверов.

Эксперт считает, что в них будет непросто привлечь частный бизнес именно потому, что окупаемость неочевидна. К тому же сейчас, период экономического спада — не самое удачное время для массированных трат из госбюджета.

«Было бы в корне ошибочно считать, что для таких расходов нужно дожидаться каких-то «лучших времен» или благоприятных условий. В кризисных ситуациях частные проекты нередко «замораживаются», что усугубляет экономический спад. Поэтому инфраструктурные расходы со стороны государства в кризисных ситуациях еще более важны, чем в периоды роста», — возражает Кононова из ИКСИ.

Другое дело, что в России крупные инфраструктурные расходы необходимы не только в Арктике, но и во многих других регионах, например, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавила она. Речь прежде всего идет о развитии Транссибирской магистрали и сооружении на ней транспортно-логистических центров.

«Важно, чтобы осуществление арктических проектов шло не в ущерб развитию других регионов страны, которые также имеют высокую стратегическую значимость», — заключает Кононова.

Три белых медведя — Россия, США и Китай

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган советует не забывать об одной из главных составляющих в проектах освоения Арктики. «Нужно учитывать и геополитический аспект. Арктика делает уязвимой оборону стран НАТО», — говорит Коган.

Еще в прошлом году США детализировали собственную Арктическую доктрину, принятую в 2009 году. Свобода морей — главный приоритет США, отмечено в документе. И это напрямую относится к Северному морскому пути, который «включает проливы, используемые для международного судоходства; режим транзитного прохода применяется к проходу через эти проливы».

В США считают, что к 2030 году возникнет дефицит энергоресурсов и Арктика рассматривается в качестве альтернативного источника углеводородов для США. Следовательно США должны иметь свободный доступ к запасам газа в Арктике.

На днях глава Пентагона Марк Эспер, выступая на заседании Северо-атлантического альянса, в очередной раз призвал страны НАТО сдерживать активность Росси и Китая в Арктике. «Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему», — подчеркнул министр.

В сентябре эксперты Фонда защиты демократии Брэдли Боуман и Скотт Адамсон сообщили в статье в Defense News, что размещенный на Дальнем Востоке российский береговой ракетный комплекс «Бастион» позволяет Москве блокировать доступ в Арктику через Берингов пролив и поражать цели на Аляске. «Стремясь обеспечить собственный доступ к Арктике, Россия, похоже, все более склонна лишать этого доступа других, вводя незаконные ограничения на проход по Северному морскому пути», — утверждают Боуман и Адамсон.