Зависли в Казани: «китайский Uber» забуксовал в России

Начавший свою работу в Казани в июле этого года китайский сервис такси DiDi не смог выйти в другие регионы, в частности, столицу. Об этом «Газете.Ru» рассказал собеседник в московском транспортном бизнесе. Он отметил, что компания временно отказалась от экспансии из-за противодействия, с которым столкнулась в лице региональных властей.

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«Они уже встретили сопротивление в Москве, они пытались в город прийти», — уточнил источник к таксомоторном бизнесе.

О том, что DiDi планирует в сентябре-декабре этого года выйти на рынок Москвы, а также Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, ранее сообщала газета РБК со ссылкой на свои источники. Китайцы остановились в Казани и не могут расшириться за пределы Татарстана, также сообщил «Газете.Ru» председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

«Китайцы понадеялись на российских партнеров, а те взяли деньги и ничего не решили. Из-за плохой организации не получается (расширить бизнес — «Газета.Ru»)», — пояснил Попков.

О том, что агрегатор не стал расширять географию присутствия, также знает председатель «Московского профсоюза таксистов» Николай Кодолов.

«Насколько мне известно, пока у них все довольно-таки грустно — в Казани они зависли. Их приложение уже взломали, появились альтернативные программы, которые позволяют получать дополнительные бонусы от работы (увеличивать число выполненных поездок для получения бонусов — «Газета.Ru»). Так что водителей там прокатывают по деньгам очень хорошо», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Кодолов.

Помимо проблем с выходом на другие региональные рынки страны DiDi могла столкнуться с трудностями из-за географических карт Google, которые использует сервис в своем приложении для шоферов.

Неточность карт — одна из наиболее распространенных жалоб, которые пользователи указывают в отзывах к приложению в магазине «Play Маркет».

Коме того, таксисты в отзывах выражают недовольство преимуществом в заказах, которое получили владельцы машин с фирменным брендированием DiDi на кузовах автомобилей. Среди наиболее частой критики со стороны водителей также дальние заказы, когда таксист вынужден проехать большое расстояние до следующего клиента.

В компании DiDi на вопрос о корректности работы своего приложения в России сообщили, что получают комментарии и отзывы от пользователей и водителей и это помогает им «улучшить сервис и постоянно адаптировать его к потребностям и реалиям города». От ответа на вопросы о дальнейших планах развития бизнеса и расширении географии присутствия в России представители сервиса уклонились.

«Компания DiDi пришла в Казань с желанием оказывать качественные услуги, и мы очень благодарны за теплый прием, который мы получили от водителей и пользователей.

Наше ценовое предложение является реальной альтернативой для заработка водителей, а также экономным и безопасным вариантом для пользователей в это сложное время»,

— заявили «Газете.Ru» в пресс-службе агрегатора.

Российское представительство DiDi обладает огромным потенциалом в лице материнской компании, но оно вынужденно заняло выжидательное положение, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков со ссылкой на собственную информацию. Китайский агрегатор ожидает, когда будет принят «Закон о такси», чтобы выстроить экспансию по его рамкам, уверен парламентарий.

«В эту компанию перешел работать почти весь персонал из российского подразделения Uber. Эти люди все понимают, что происходит, они в теме давно.

И они, как тот китайский герой, ожидающий исхода схватки тигров, смотрят за нынешней борьбой профсообщества такси с Госдумой в вопросе законодательного регулирования этой сферы.

До того момента, пока все не разрешится, им дергаться нет смысла и опасно. Но как только правила игры будут закреплены на уровне закона, DiDi сможет проглотить всех игроков, потому что там фантастический масштаб капитализации у материнской компании», — отметил Лысаков.

В комитете Госдумы по транспорту и строительству несколько лет находился принятый в первом чтении законопроект о регулировании сферы такси. За это время в документ было внесено около 200 поправок. Этот законопроект получил несколько отрицательных отзывов государственно-правового управления президента РФ. По словам Лысакова, переработанный без обсуждения с коллегами депутатами и профсообществом вариант нового «Закона о такси» пока никто не видел.

В Китае DiDi стала фактически национальным таксомоторным оператором в 2016 году после поглощения Uber China. Сделка оценивалась в $35 млрд, в свою очередь Uber в результате сделки стал совладельцем китайского агрегатора, ему принадлежит доля в 15,4 %. Среди акционеров DiDi такие крупные китайские концерны, как Alibaba и Tencent. Капитализация корпорации составляет около $56 млрд.