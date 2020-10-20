Лучше, чем вклад: Сбербанк раздает прибыль

Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов на российском рынке. В общей сложности за 2019 год компания собирается выплатить держателям своих акций 422,4 млрд рублей. Это больше, чем любая из крупнейших отечественных сырьевых компаний. Для сравнения, «Лукойл» выплатит 379 млрд рублей, а «Норникель» – 323,6 млрд рублей. Сбербанк впервые направит на выплату дивидендов 50% от прибыли.

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В беседе с «Газетой.Ru» эксперты по финансовому рынку заметили, что ценные бумаги Сбербанка по сути являются гораздо более доходной инвестицией, чем депозит во многих российских финансовых организациях.

«Через полгода при нынешней стоимости обыкновенной акции в 207 рублей ее владелец получит дивиденды порядка 7% – это хороший уровень, и он в любом случае выше депозита, ОФЗ и даже некоторых корпоративных облигаций», – сказал в беседе с «Газетой.Ru» аналитик по банковскому сектору «Атон» Михаил Ганелин.

По мнению эксперта, покупка акций Сбербанка остается фундаментально привлекательной инвестиционной идеей, пока компания будет придерживаться недавно объявленной дивидендной политики – направлять на выплаты держателям акций не менее 50% своей прибыли.

Похожего мнения придерживается и начальник информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Учитывая снижение рублевых ставок, дивдоходность по акциям Сбербанка, вероятно, останется выше, чем ставка по депозитам в этом же банке, заметил он. — Если предположить, что во втором полугодии 2020 года Сбербанк по МСФО заработает столько же, сколько и в 2019 году, то дивиденды при выплате 50% чистой прибыли могут быть около 14,5 руб. на акцию. Это около 7% по текущим рыночным котировкам», – отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

После снижения ключевой ставки Банком России, рублевые депозиты в отечественных банках практически ушли в отрицательную зону – если вычесть из процентной ставки текущую инфляцию, получается, что деньги на вкладах только дешевеют. Из-за этого многие россияне забирают их и открывают биржевые счета. Только с начала года, по данным Мосбиржи, граждане открыли 2,4 млн биржевых счетов, их общее количество выросло до 6,2 млн.

Сейчас акции Сбербанка в целом недооценены, это значит, что у они могут принести выгоду инвесторам не только с точки зрения дивидендов, но и за счет значительного потенциала для роста, считает Михаил Ганелин из «Атон».

«Акции Сбера сейчас не выглядят дорогими, особенно учитывая тот факт, что они заметно просели на недавней общей коррекции рынка. Так что в перспективе у них есть возможности для роста», – сказал он.

По мнению аналитика, в долгосрочной перспективе Сбербанк также имеет возможности для того, чтобы значительно увеличить свою прибыль благодаря внедрению новых цифровых сервисов, о которых компания объявила в ходе недавней презентации. Среди главных нововведений была умная ТВ-приставка, собственный виртуальный ассистент, банкоматы с биометрией, обновленные клиентские отделения.

«У руководства Сбербанка есть задача диверсификации доходов компании и ухода от чисто банковского сегмента. И вклад новых сервисов Сбера в операционную доходность компании будет возрастать», – отметил эксперт.

Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» в свою очередь подчеркнул, что пока влияние этих сервисов на финансовые показатели компании невелико.

«Это будущее банка, но пока его влияние на итоговые финансовые результаты банка несущественно, — заметил он. — Что касается направления цифрового бизнеса, то его доля в выручке пока незначительная».

В апреле 2020 была закрыта сделка по продаже ЦБ РФ акций Сбербанка правительству России, которое стало основным акционером. Министерство финансов приобрело контрольный пакет акций ПАО Сбербанк — 50% от уставного капитала или 52,32% от общего количества голосующих акций банка. Одна обыкновенная голосующая акция осталась в собственности ЦБ.

Так, при выплате дивидендов Сбербанка, 211,1 млрд рублей получит федеральный бюджет. Как рассказал «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эти средства будут потрачены на социальные и экономические задачи, решение которых оказалось под вопросом из-за пандемии коронавируса.

«Довольно большая сумма поступит сейчас в бюджет, который является дефицитным в связи с пандемией. Это неплохо, поскольку многие социальные и экономические задачи будут выполняться с помощью этих средств», — сказал Аксаков.

Депутат отметил хорошую прибыльность Сбербанка и заявил, что государство рассчитывает на постоянные крупные вливания в бюджет с его стороны.

«Сбербанк — прибыльная организация, которая достаточно эффективно работает на рынке. Это с учетом того, что, как правило, маржа в этом банке устанавливается ниже, чем во многих других. Тем не менее благодаря своей доли на рынке и эффективности работы, он будет прибыльным. Здесь нельзя не отметить роль Германа Грефа как эффективного менеджера. Очевидно, Сбербанк будет приносить хорошие дивиденды в казну постоянно», — рассказал Анатолий Аксаков.