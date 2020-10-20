«Эпохально и красноречиво»: «Роснефть» возглавила рейтинг RAEX-600

Издание напоминает, что по итогам 2019 года рублевая выручка «Газпрома» уменьшилась на 6,5% и главную причину этого видит в снижении цен на энергоносители и, что гораздо более существенно с точки зрения долгосрочных последствий, постепенном вытеснении российской газовой монополии с европейского рынка.

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Тут и ряд других факторов: две подряд экстремально теплые зимы, замедление экономического роста, избыточное предложение СПГ на рынке и рост поставок в Европу сжиженного газа (плюс 69,6% по итогам 2019 года) при сокращении объемов трубопроводных поставок (на 12,5 млрд куб. м, или на 4,8%).

У «Роснефти», лидера нынешнего рейтинга, темпы прироста выручки по итогам 2019 года снизились почти втрое — с 34,2% годом ранее до 10,2%, но даже этот результат оказался заметно лучше, чему у коллег по отрасли, констатирует «Коммерсант».

Так, например, рублевая выручка ЛУКОЙЛа снизилась на 1%, а «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» показали минимальный рост — на 1% и 2,4% соответственно. Причина тут та же очевидна: энергоносители подешевели.

Рост же выручки «Роснефти» объясняется в основном значительным увеличением объемов реализации нефти (на 20,1%) в условиях снижения мировых цен на нефть (–6,2%). В частности, наибольший вклад в прирост консолидированной выручки компании внесли поставки сырой нефти азиатским потребителям, в первую очередь в Китай. И вообще: продажи компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе в натуральном выражении выросли в 2019 году на 34,6% и на конец года достигли почти 30% общего объема реализации нефти.

«Нужно признать, что стратегия, нацеленная на переориентацию экспортных потоков на Восток, которую компания реализует на протяжении последних 16 лет, в долгосрочной перспективе оказалась оправданной и теперь приносит заслуженные плоды», — делает вывод газета.

Эксперты соглашаются с такой оценкой.

«На протяжении многих лет «Роснефть» активно работала над диверсификацией своих экспортных потоков, и сегодня мы можем увидеть результаты этой работы, — говорит управляющий партнёр WMT Consult Екатерина Косарева. — В 2019 году продажи компании в Азиатско-тихоокеанском регионе выросли почти на 35% и достигли почти трети от общего объема реализации нефти.

«Роснефть» с каждым годом наращивает свое присутствие в этом быстроразвивающемся регионе, — констатировала она. — Обратная ситуация у «Газпрома», который на фоне геополитического давления и аномально теплой зимней погоды в Европе теряет свою долю на рынках»

Таким образом, я вижу все предпосылки того, что «Роснефть» может надолго удержать первое место в рейтинге RAEX-600, делает вывод Косарева.

По ее мнению, важным фактором этого лидерства также может стать диверсифицированный портфель активов компании и восстановление нефтяного рынка – в 2021 году цена за баррель нефти может вырасти до 55-60 долларов c нынешних 40-45.

«При этом стоит не забывать и о том, что даже по итогам второго квартала 2020 года, худшего в истории современной нефтегазовой отрасли, «Роснефть» получила один из самых высоких среди мировых мейджоров показателей чистой прибыли, сохранила положительный свободный денежный поток и обошлась без списаний. Ожидаю, что в 2021-2022 годах компания вернется к генерированию рекордного денежного потока и продемонстрирует высокие финансовые результаты», — отметила Косарева.

Не самым успешным 2019 год оказался и для представленных в рейтинге угледобывающих компаний. В среднем по рейтингу сфера продемонстрировала снижение выручки на 8,4% за 2019 год против роста на 37,8% годом ранее.

Что же касается обобщенных показателей крупного российского бизнеса по итогам 2019 года, то они с высоты нашего нынешнего постзнания о развертывающемся глобальном кризисе выглядят «почти пасторально»: совокупная выручка включенных в рейтинг компаний выросла до 95,4 трлн руб. (на 4,9%), а при пересчете в валюту ($1,476 трлн) показатели скромнее, но также положительны — рост на 2,6%.

Успешным прошлый год был и для большинства представленных в RAEX-600 крупнейших розничных сетей 2019 год оказался относительно успешным, хотя средние темпы прироста выручки вошедших в рейтинг ритейлеров в 2019 году. Еще одна интересная тенденция — опережающий рост выручки компаний, специализирующихся на онлайн-торговле. Очевидно, что в 2020 году эта тенденция на фоне пандемии проявится еще ярче.

Стабильная динамика доходов представленных в рейтинге банков была поддержана в первую очередь продолжающимся ростом потребительского и ипотечного кредитования. По данным ЦБ РФ, прибыль российских банков по итогам 2019 года составила 2,04 трлн руб., что на 51,4% превышает результат 2018 года (1,34 трлн руб.).