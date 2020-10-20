«Работаем в убыток»: почему господдержка не помогает бизнесу

Деловой климат в отраслях промышленности в сентябре улучшился по сравнению с результатами августа, однако остался в отрицательной зоне, отмечается в исследовании Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Эксперты пришли к такому выводу, опросив руководителей почти четырех тысяч крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов РФ.

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Главы компаний указали на снижение уровня загрузки производственных мощностей. На предприятиях добывающей промышленности загрузка снизилась с 64% в августе текущего года до 63,5% в сентябре.

«Сентябрьский результат стал одним из худших за последнее десятилетие», — отмечают эксперты ВШЭ.

Пик загрузки мощностей пришелся на вторую половину 2012 года и первую половину 2013 года, то есть, до введения санкций за присоединение Крыма к РФ. Тогда загрузка достигала почти 75%.

Неопределенность хуже всего

Высоким остается уровень экономической неопределенности в условиях пандемии. Начиная с мая этот фактор лидирует среди всех барьеров, ограничивающих работу промпредприятий. В сентябре на его давление указали более половины руководителей обрабатывающих производств и 43% руководителей добывающих предприятий. Эти показатели примерно на 10 п. п. больше, чем годом ранее.

Следующий негативный фактор — недостаточный спрос на продукцию предприятия. Это отметили 52% опрошенных в сентябре, в августе на него указывал лишь 31%. На третьем месте оказался высокий уровень налогообложения. В сентябре об этой проблеме заявили 42% по сравнению с 26% в августе.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что благодаря мерам господдержки в сфере промышленности в целом наблюдается компенсационное восстановление финансовых потерь. Но перелома ситуации в лучшую сторону не случилось.

«Период восстановления утерянных объемов производства во время «Великой самоизоляции», по-видимому, займет значительно больше времени, чем предполагалось ранее. Полное восстановление отрасли в объемах 2019 года возможно, но не раньше весны следующего года», — прогнозирует эксперт.

Для этого необходимо выполнение целого списка «если», то есть, многочисленных условий. Это благоприятный сценарий, связанный с мутацией вируса, полное восстановление снабженческо-сбытовых цепочек, существенное улучшение инвестиционной и инновационной активности, ограничение чрезмерного налогообложения, существенное торможение падения реальных доходов населения, сохранение динамики национальной валюты хотя бы на сегодняшнем уровне, характеризует Остапкович ситуацию в промпроизводстве.

Проблема пресловутых кодов по видам деятельности

Чтобы оценить ситуацию и эффективность мер поддержки в сфере услуг, «Газета.Ru» поговорила с предпринимателями.

Соучредитель компании в Новосибирске Beevent (специализируется на проведении деловых и развлекательных мероприятий) Наталья Белослудцева сообщила, что ее компания не получила никакой поддержки от государства, так как не попала в перечень пострадавших по основному ОКВЭДу.

«Мы уточнили ОКВЭД, внесли изменения. В условиях закрытых налоговых инспекций и приёму только онлайн мы всё-таки смогли это сделать. Но так и не получили никакой помощи и по уточненному коду», — говорит Белослудцева.

Тогда компании было предложено взять кредит под выдачу зарплат сотрудникам.

«Мы никого не уволили (как и требовало государство), но поддержку не получили и по этой линии, хотя за прошлый год более 2 млн выплатили налогов. Обидно. Мы старались до последнего, но в итоге не смогли сохранить штат в полном объёме, так как не смогли обеспечить сотрудников ни работой, ни зарплатой», — говорит предприниматель.

Она была вынуждена ликвидировать ООО и работает сейчас как индивидуальный предприниматель.

«Мы, конечно, не умрём, как бизнес, будем дальше стараться выжить. Но доверия и уверенности в том, что ты нужен государству, и оно тебя, как минимум, обеспечивает стабильностью и безопасностью, больше нет», — заключает Белослудцева.

Директор концертного агентства в Санкт-Петербурге Artistika Ольга Шпигальских и директор ООО «Городские Зрелищные Кассы» Артем Горный отмечают, что работать в концертном зале с загрузкой 50%, как того требуют власти, — это заведомый убыток.

«Средняя точка безубыточности при проведения культурно-зрелищных мероприятий — это продажа не менее 85% билетов. Работать при половинной загрузке нет смысла. Невозможно также восстановить гастрольные туры при таких ограничениях», — говорит Ольга Шпигальских.

Индустрия развлечений, в которой заняты в целом по России порядка 400 тыс. человек, получала, например, кредит под 2% на восстановление деятельности. Однако, не все предприниматели решили воспользоваться таким кредитом.

Отказ от кредита дешевле обойдется

Одним из аргументов для отказа в получении такого кредита является экономическая нецелесообразность.

«Сумма кредита, поступающего от банка, превышает сумму необходимых к оплате в связи с получением кредита обязательств: сохранение штата сотрудников, их заработную плату и, как следствие — отчисление налогов, связанных с этими обязательствами», — говорит Шпигальских.

«К тому же, кредит необходимо возвращать, а наша деятельность начиная с марта 2020 года фактически остановлена и не имеет сейчас никакого дохода. Мы благодарим государство за помощь, однако она, к сожалению, недостаточна и не сопоставима с теми расходами и убытками, которые уже понесла и будет дальше нести наша индустрия», — считает предприниматель. И поясняет специфику отрасли.

В отличие от рестораторов, отельеров и многих других предпринимателей в сфере услуг, здесь требуется много времени для подготовки мероприятий, туров. Необходимо провести рекламную кампанию, продать билеты, подготовить логистику, выполнить все технические условия. На такую подготовку уходят месяцы.

«Сейчас работаем себе в убыток. Многие уже ушли из такого бизнеса», — заключает Шпигальских.

Господдержка оторвана от реалий

Гендиректор сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов считает, что те меры господдержки, которые сейчас существуют, оторваны от реалий.

«Основное, чего не хватает в господдержке — понимания реальной ситуации. Например, чтобы получить хоть какую-то поддержку, компания должна быть оформлена в Едином реестре МСП. Остальные — мимо, нельзя получить даже субсидию в размере МРОТ, и неважно, закрылись вы или были вынуждены уволить сотрудников», — говорит Жиганов.

По его словам, сейчас власти снова «роняют» бизнес.

«Ввели QR-коды на посещение развлекательных учреждений с 00 до 06 утра. Где логика? Причем тут защита от вируса? Люди с недоверием относятся к такой слежке – у нас, например, многие отменяют брони, потому что не хотят оформлять такой пропуск. А мы не можем пустить игроков без кода, иначе попадем на штраф», — говорит глава компании.

По его подсчетам, с марта (начало пандемии) по сентябрь компания просела по выручке на 40% к аналогичному периоду 2019 года.

«Непонятно, когда восстановимся и восстановимся ли вообще!, — сокрушается бизнесмен. — То же самое могу сказать про требование перевести треть штата на удаленку — это ломается о специфику нашего бизнеса. У нас уже 30% офиса работает из дома, но офисных работников мало, а как быть с теми, кто работает на физических позициях? Как это сделать на практике, учитывая наш график и необходимость в присутствии сотрудников на локации?».

Он считает, что власти должны вернуть компаниям налоги, которые были выплачены в 2019 году.

«Вклад МСБ-сегмента в ВВП страны у нас мизерный. Россия — не Европа. Так почему бы не вернуть налоги всем предприятием из сферы услуг», — предлагает Жиганов.

Кредиты «на возобновление деятельности» под 2%, выдаваемые по постановлению правительства, продолжают оставаться самой популярной мерой банковской поддержки, отметила руководитель Экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович. Банки приняли от предпринимателей более 357 тыс. обращений на такие кредиты. Общий объем заявок вырос до 850 млрд рублей. Но растут и отказы.

По данным за сентябрь, доля отказов в кредитах «на возобновление деятельности» составляет 23%.

Показатели выдачи кредитов «на зарплату» под 0% также растут, хотя и менее активно. Принято почти 91 тыс. заявок на 218,1 млрд рублей. Фактически выдано почти 31 тыс. кредитов всего на 64,4 млрд рублей. Удовлетворено 34% заявок (29,5% от объема). Доля отказов составила 14,71%.



Действие остальных программ фактически сокращается, отмечает Алехнович. Ожидания бизнеса от ближайшего будущего снова начали ухудшаться в октябре. Если в августе положение своей компании как «кризис» или «катастрофа» оценивали 26% респондентов, то в октябре этот показатель увеличился до 29,87%. Более 70% респондентов оценили шанс выживания своей компании в случае повторного введения режима карантина на 50% и ниже. Из них 17% уверены, что точно не переживут повторные ограничения.

В Минэкономразвития заявили во вторник 20 октября, что «по-прежнему исходят из того», что введение повторного локдауна не будет, заявил глава ведомства Максим Решетников.