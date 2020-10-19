В одно окно: «Почта России» может стать оператором интернет-торговли

Появление операторов интернет-торговли позволит обеспечить всю цепочку поставок покупок в интернете от лица граждан, считает первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов. Он рассказал в интервью газете «Ведомости», что соответствующие предложение таможня разработала совместно с Минфином и предложила на рассмотрение Евразийской экономической комиссии. Первичные обсуждения прошли в Ереване 9 октября.

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«Мы предложили ввести институт операторов интернет-торговли. Это уполномоченные компании, которые от имени и по поручению граждан должны обеспечивать всю цепочку поставок начиная с покупки на интернет-площадке до доставки конечному покупателю.

Мы предлагаем сделать для них отдельную декларацию электронной торговли, особый порядок соблюдения мер технического регулирования — заявительный или упрощенный.

Наша работа с уполномоченным оператором электронной торговли для граждан должна быть незаметной», — приводит издание высказывание Давыдова.

Задача уполномоченного оператора интернет-торговли — максимально упростить товарооборот между странами, а также связать зарубежную площадку и клиента внутри страны. Сейчас между ними есть ряд вопросов, которые приходится решать в процессе доставки, а с появлением оператора покупка будет оформляться бесшовно «в один клик», считает исполнительный директор Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.

«Вы один раз предоставили данные оператору — и все товар поехал к вам. Смысл этой структуры в том, что она сама будет взаимодействовать с интернет-площадками, интегрироваться с их учетными системами, контролировать достоверность информации о заказе и его содержимом. Это очень сильно облегчит таможенный контроль», — рассказал «Газете.Ru» Соколов.

По словам замглавы ФТС, несколько десятков миллионов людей в России получают посылки, пересекающие границу, но интернет-торговля — это все еще относительно новый вид сделок в мире, и налаженной системы госадминистрирования пока нет.

С 2010 по 2020 годы число трансграничных отправлений выросло в 40–50 раз. В 2018 году на территорию страны были ввезены рекордные 345 млн посылок, отметили в ФТС.

На вопрос о том, кто будет выступать в роли подобного оператора интернет-торговли представитель ФТС заявил, что «первый, «естественный» оператор — это «Почта России», которая, по его словам, обрабатывает около 95% ввозимых посылок страны. Кроме того, такими операторами смогут стать такие экспресс-перевозчики, как DHL, UPS, FedEx и TNT. Из них на российском рынке активно работают только две компании — DHL и UPS.

«И есть еще около 15 российских компаний. Так что всего порядка 17 компаний», — очертил круг будущих операторов Давыдов.

В эксперименте ФТС уже участвует «Почта России» крупнейшие торговые площадки Alibaba (владеет маркетплейсом AliExpress) и Joom. Российский офис AliExpress в вопросе создания операторов интернет-торговли выступает за «сбалансированное регулирование», которое учитывало бы интересы государства, бизнеса и потребителей.

На начальном этапе было бы целесообразно поручить администрирование трансграничной торговли компании с государственным участием,

а также заинтересованной в сбалансированном подходе к регулированию, полагает директор по связям с госорганами AliExpress Россия Сергей Лебедев.

«Почта России» является нашим основным логистическим партнером. На ее долю приходится до 90% заказов AliExpress Россия, доля AliExpress Россия в обороте «Почты России», по разным подсчетам, составляет до 50%», — сообщил «Газете.Ru» Лебедев.

Он подчеркнул, что административные нововведения и дополнительная регуляторная нагрузка, как, например, планы по снижению порога беспошлинного ввоза трансграничных посылок, не должны оказывать негативное влияние на цены для конечных потребителей и объемы входящего трафика.

В Ozon отметили важность обеспечения конкуренции, чтобы после этапа тестирования такой оператор был не один. Появление такого института будет выгодно как для покупателей, так и для онлайн-площадок, считают в компании.

«Благодаря упрощенному режиму оформления и единой логистике, сократятся сроки доставки до потребителя и ее стоимость, что косвенно повлияет на снижение цен на товары из-за рубежа. Мы не видим рисков для отрасли с появлением единых операторов», — сообщил в беседе с «Газетой.Ru» директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков.

Схожее мнение выразил представитель Wildberries, отметив, что институт операторов интернет-торговли затрагивает преимущественно иностранные компании, которые торгуют в России по модели трансграничной торговли. На деятельности российских интернет-ритейлеров и местных магазинов, торгующих отечественными и импортными товарами, изменения отразятся в меньшей степени, отметил официальный представитель компании Антон Шахов.

«Российские интернет-ритейлеры, скорее всего, не будут являться основными потребителями услуг операторов, поэтому мы не видим здесь дополнительных издержек», — полагает собеседник.

Одна из больших проблем, с которой сталкивается государство, — высокая стоимость администрирования оборота интернет-торговли. Каким образом появление операторов удешевит это процесс — непонятно, потому что его цена определяется количеством операций, а с появлением операторов их, очевидно, меньше не станет, задается вопросом президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

«У наших властей есть какие-то завышенные ожидания, что начнет работать принцип «одного окна».

Скорее появятся определенные проблемы, потому что принцип «одного окна» — это монополия.

А от последней еще ничего в истории человечества не становилось дешевле только наоборот», — полагает Иванов.

Собеседник издания также отметил, что очень важно понимать, какие именно требования таможенники, говоря о техрегулировании, хотят предъявить к операторам интернет-торговли. К примеру, обязательный таможенный депозит в несколько миллионов долларов может легко исключить частных операторов из игры.

«О какой сумме идет речь? Это 300 рублей или, как доходят слухи $10 млн — разница же есть? У нас для организаций, которые занимаются доставкой, это много, поэтому это может быть своеобразной точкой отсечения. И вдруг окажется, что осталась только «Почта России», и живые деньги для депозита даже не надо предъявлять, а это будут гарантии, условно, «Почта-Банка», — обрисовал потенциальные риски эксперт.

Вытеснение менее крупных конкурентов может привести к росту цен на логистические услуги и ухудшению сервиса, считает глава НАДТ. ФТС не ответила на вопросы «Газеты.Ru» о подробностях работы операторов интернет-торговли. О параметрах своего участия в этом проекте также не сообщили в «Почте России».