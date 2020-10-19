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Помочь безработным: правительство выделило дополнительные средства

Правительство выделило дополнительно более 35 млрд рублей на поддержку безработных

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Бюджет на социальные выплаты безработным решили увеличить до 200 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ситуацию с безработицей в России оценивают как сложную, но стабильную. По оценке Минтруда, пик числа зарегистрированных в службе занятости пришелся на сентябрь, и уже скоро мы увидим позитивную динамику.

Правительство РФ приняло решение увеличить выплаты для безработных. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, на поддержку этой категории населения дополнительно выделено более 35 млрд рублей.

«Правительство продолжает поддерживать людей, которые потеряли работу, в том числе и из-за распространения коронавируса, им назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей, мы увеличили размеры и других пособий для безработных», — заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Премьер-министр уточнил, что на такие социальные выплаты всего в бюджете на 2020 год было предусмотрено свыше 165 млрд рублей, и теперь эта сумма увеличена до 200 млрд рублей. Дополнительные 35 млрд пойдут на поддержку безработных во всех регионах, и соответствующее распоряжение правительства уже подписано, отметил Михаил Мишустин. Он также подчеркнул, что очень важно, чтобы все лишившиеся работы получали положенные выплаты вовремя и регулярно.

«Люди оказались в непростой ситуации, государство должно их поддержать. И, конечно, мы продолжим делать все необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась»,

— заверил глава правительства РФ.

Решение о выделении дополнительных средств на поддержку безработных граждан принято не случайно, комментирует «Газете.Ru» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, 35 млрд рублей будут направлены на выплаты пособий россиянам, оставшимся в кризис без финансового источника. Он отметил, что благодаря усилиям правительства и непрерывной работе медиков летом удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом, поэтому в регионах были ослаблены ограничения, и стала восстанавливаться экономика. Естественно граждане, потерявшие весной работу, поспешили найти новый источник дохода, но успели не все — кто-то занялся сезонной работой, неактуальной в осенне-зимний период, добавил эксперт.

«Как правило, поиск новой работы занимает несколько месяцев, а с наступлением холодов посещать собеседования стало сложнее, так как осенью традиционно растет риск заражения респираторными заболеваниями, — напомнил Павел Сигал. — Оставаться без работы россияне не могут, поэтому правительство поддерживает их на время поиска, выплачивая пособия, которые помогут семьям в сложный период и дадут больше времени на поиск работы».

Накануне глава Минтруда Антон Котяков рассказал о том, что в России выросло количество безработных. С марта их число увеличилось на 1,3 млн человек или 1,7% экономически активного населения, достигнув 6,4%.

«У нас на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллиона»,

— подчеркнул он на встрече с депутатами фракции «Единая Россия».

При этом Антон Котяков заметил, что на сентябрь пришелся пик числа зарегистрированных безработных, и в дальнейшем ожидается снижение. Министр заверил, что ситуация на рынке труда стабилизируется.

О том, что динамика числа безработных в России дает основания ожидать стабилизации и даже снижения общего уровня безработицы, на прошлой неделе говорил и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он отметил, что количество нетрудоустроенных граждан начало сокращаться.

«У нас началось сокращение официально зарегистрированной безработицы, и мы вправе ожидать стабилизации и некоторого снижения безработицы по методологии МОТ, хотя ситуация остается напряженной», — заявил Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.