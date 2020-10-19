Демо-версия будущего: в Германии пишут о провале российской экономики

Пандемия коронавируса сильно ударила по нефтедобывающим странам из-за того, что повсеместные локдауны привели к резкому падению спроса, пишет Die Welt (перевод статьи опубликован на «ИноСМИ»). От этого больше всех пострадала Россия, отмечает автор статьи.

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Пандемия коронавируса должна стать уроком для нефтяных экспортеров – нынешнюю ситуацию стоит воспринимать как демо-версию ближайшего будущего, когда доля «зеленых» источников в мировом энергобалансе значительно вырастет, считает автор Die Welt. В подтверждение этого тезиса он приводит недавно опубликованный прогноз от концерна British Petroleum (BP).

В своем ежегодном обзоре World Energy Outlook 2020 представители компании пишут, что мировой спрос на нефть больше никогда не вырастет до предкризисного уровня и, при самом оптимистичном сценарии, составит порядка 55 млн баррелей в день через 30 лет – это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. В Die Welt считают, что этот прогноз BP «вполне возможно, вызвал новый приступ ужаса в Кремле».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отнеслись к выводам немецкого издания довольно скептически. И их первая претензия в том, что Die Welt в качестве аргумента использует именно обзор BP. Дело в том, что этим летом британская компания объявила новую десятилетнюю программу, в соответствии с которой она планирует трансформироваться из чисто «нефтяной» в «интегрированную».

Пожалуй, самым неожиданным для всех стало заявление ее представителей о том, что BP в ближайшие десять лет планирует сократить добычу углеводородов на 40%. Так что было бы весьма странно, если бы в своем обзоре BP, наоборот, указали на перспективу стремительного роста мирового спроса на нефть.

На деле же некоторые специалисты уверены, что публично декларируемые BP намерения на деле могут расходиться с реальными планами компании. В частности, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что

BP пытается сделать вид, что она очень быстро и масштабно переходит на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), но подобные заявления лежат за пределами реальных возможностей компании.

«BP делает некоторую картинку для инвесторов и публичного пространства, чтобы все видели, что компания идет идеологически правильным путем, – говорит Станислав Митрахович. – Но это вовсе не значит, что внутри компании все решения будут приниматься в ближайшие несколько десятилетий только исходя из этой логики».

Эксперт добавил, что так поступают многие компании, ради поддержки своего публичного «экологически-дружелюбного» имиджа: если зайти на сайты тех из них, которые занимаются исключительно добычей природного газа, на главных страницах почему-то изображены ветряные мельницы и прочие «зеленые» агрегаты.

Спросите всех

В беседе с «Газетой.Ru» директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова отметила, что

ВР – далеко не единственный источник долгосрочных отраслевых прогнозов, более того, она занимается ими только последние 10 лет, в отличие от, того же Международного энергетического агентства (МЭА), количество ежегодных прогнозов которого уже приблизилось к 30.

«Кстати, в опубликованном 13 октябре «Глобальном энергетическом обзоре» агентство не разделяет пессимизма компании ВР, указывая на то, что по мере восстановления мировой экономики возобновится и рост спроса на нефть, который может превысить показатели 2019 года», – сказала Мария Белова.

Скорого пика спроса на нефть не ждут и в ОПЕК: картель уверен, что выход на плато потребления наступит только после 2030 года.

При этом эксперты отмечают, что в условиях роста спроса на нефть после пандемии, далеко не все хорошо представляют себе потенциальные возможности России по добыче.

«У нас, как правило, консервируется и не используется гораздо больше, чем добывается. Как только цены вырастут, у нас рентабельная ресурсная база резко возрастает,

– объясняет руководитель Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев. – Поэтому у нас есть очень большой диапазон увеличения разведанных рентабельных запасов в соответствии с ожидаемым ростом цен».

Ученый считает, что в дальнейшем рентабельность добычи у российских нефтяников будет только расти, поскольку в нынешний период «затишья» они производят ремонт скважин и меняют необходимое оборудование.

«Зеленые» планы пока утопичны

У «зеленых» источников энергии в сравнении с традиционными ископаемыми есть множество проблем, решить которые до сих пор не удается, отметил в беседе с «Газетой.Ru» Андрей Корнеев.

В первую очередь дело в том, что во всех развитых странах возобновляемая энергетика – дотационная, то есть, существует за счет значительных налоговых льгот, целевых государственных и смешанных инвестиций. И

если эти дотации будут сняты, возобновляемая энергетика не сможет работать вообще. Ученый напомнил, что именно такой сценарий реализовывался во время прошлых экономических кризисов, и когда правительства прекращали или временно приостанавливали поддержку «зеленой» электрогенерации, они просто закрывались.

Кроме того, такие «зеленые» источники сильно привязаны к определенным территориям: геотермальные станции могут работать только в подходящих вулканических зонах, а ветряные установки – там, где эти ветры дуют постоянно. Но даже в этом случае, отмечает ученый, они подходят только для того, чтобы работать в дополнение к обычным источникам электричества.

«В теплых климатических зонах на дома устанавливают солнечные элементы. В принципе, этого может хватить на зарядку электромобиля с дальностью поездки около 120 километров, но не более того. Один из примеров, где применяется такая схема – Калифорния», – подчеркнул Андрей Корнеев.

Что касается электромобилей, именно рост их числа, по мнению BP и Die Welt приведет к падению спроса на нефть. Но опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в полной мере не согласились и с этим утверждением, ведь полностью избавиться от ископаемого топлива не выйдет даже в этом случае.

«Согласно нашим оптимистичным расчетам, в случае достижения доли электромобилей в общем парке автомоби­лей 80% в предельном сценарии «100%-й газ», предусматривающем покрытие всех дополнительных потребностей в электроэнергии газовой генерацией, прирост мирового спроса на газ может составить порядка 500 млрд куб м в год», – объясняет Мария Белова из VYGON Consulting.

Но даже если доля ВИЭ в энергобалансе значительно вырастет к 2035 году, дополнительный спрос на газ составит порядка 80 млрд кубометров в год – эта цифра в полтора раза больше, чем годовая мощность «Северного потока – 2».