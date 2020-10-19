В два клика: ОСАГО продадут на маркетплейсах

В России с 19 октября вступили в силу поправки к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Теперь полис автогражданки можно купить через финансовые платформы и маркетплейсы. Поправки уточняют, что стоимость полиса при этом должна быть одинаковой: дополнительных комиссий при продаже полиса быть не может.

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Ранее «Газета.Ru» писала, что российские страховщики получили доступ к информации обо всех административных правонарушениях российских автомобилистов — в соответствии с изменениями в «Перечень информации, формируемой и предоставляемой в обязательном порядке органами государственной власти, страховщиками и иными организациями» (от 29.09.2020 №1564), внесенными правительством и подписанными премьером Михаилом Мишустиным.

Страховщики и государственные ведомства, в том числе МВД, суды, приставы и так далее, теперь могут обмениваться информацией в рамках заключения договоров автогражданки.

Среди параметров, которые предоставляет Российский союз автостраховщиков (РСА), паспортные данные автовладельца, его адрес, гражданство и место рождения.

В одном из пунктов указано требование о выдаче правоохранителям «информации о привлечении [страхователей] к административной или уголовной ответственности за правонарушение в области безопасности дорожного движения».

Это значит, что по сути закон одобряет передачу страховщикам информации обо всех дорожных штрафах россиян, хотя в первоначальном виде реформа ОСАГО предполагала, что страховые компании смогут получать от ГИБДД только данные о злостных нарушениях ПДД, к которым относится неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора и регулировщика в течение года, разворот через сплошную, выезд на встречную и так далее.

Но в силу нынешней редакции правил страховщики могут получить информацию и о менее серьезных нарушениях, которые обычно фиксируются с помощью камер. По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», это может привести к тому, что у страховщиков появятся дополнительные аргументы для повышения стоимости полиса, ведь теперь у них есть такое право.

Половая дискриминация

Стоит отметить, что после реформы ОСАГО страховщики начали указывать в качестве влияющего на стоимость полиса фактора пол страхователя. В беседе с «Газетой.Ru» замгендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов отметил, что

при расчете стоимости полиса пол автовладельца будет учитываться только вместе с другими факторами, а в целом этот пункт указывается из-за того, что «один и тот же автомобиль мужчины и женщины водят по-разному, и не всегда одни лучше других».

Некоторые эксперты сочли такую практику крайне спорной. Так, адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько отметил, что разделение автовладельцев по половому признаку нарушает конституционные права граждан, ведь второй пункт 19-й статьи основного закона страны гарантирует равенство свобод человека и гражданина вне зависимости от расы, пола и вероисповедания.

«С точки зрения Конституции России принятие в расчет пола гражданина при расчет тарифа для гражданско-правового договора — очень сомнительная история. Хоть Центробанк и не запрещал это учитывать, но у нас вообще-то по Конституции мужчины и женщины равны. Никаких научных данных о том, что водители одного пола более опасны, чем водители другого пола, нет», — сказал «Газете.Ru» юрист.

Следует упомянуть и еще нововведение, из-за которого россияне теперь не могут самостоятельно рассчитать свой страховой тариф. В начале августа страховщики опубликовали у себя на сайтах факторы, влияющие на стоимость полиса, выбрав в основном от 10 до 20 факторов. Но из-за того, как сформулирован соответствующий закон, они не указывают, к каким базовым тарифам относится тот или иной фактор.

Страховщики по-разному ответили «Газете.Ru» на вопрос о причинах сокрытия этой информации. Кто-то сослался на «коммерческую информацию», а другие отметили, что с математической точки зрения модель расчета стоимости полиса нелинейна и многофакторна, и каждый фактор влияет на какой-то другой.

Но некоторые эксперты не поверили в причины, обозначенные страховщиками. В частности, автоюрист Сергей Ифанов отнесся к сокрытию этой информации как к окончательному превращению ОСАГО в «грабительский налог на автомобилистов России».