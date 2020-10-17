«Снизим зависимость»: Турция разведала еще 85 млрд кубометров газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении в Черном море дополнительных запасов природного газа объемом 85 млрд кубометров.

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«Общие запасы природного газа в скважине TUNA-1 на газовом месторождении Сакарья достигли 405 миллиардов кубометров», — сказал турецкий лидер после осмотра месторождения на буровом судне Fatih.

Данное месторождение считается крупным по международной общепринятой классификации. Оно находится примерно в 170 км от северного побережья Турции.

По словам президента, залежи находятся на глубине 4,7 тыс. метров. Газ начнет поставляться в дома людей к 2023 году, пообещал Эрдоган.

Он анонсировал также, что в следующем месяце Fatih после технического обслуживания будет работать на другой скважине — Turkali-1.

«Открытые нами запасы в Черном море на сегодняшний день являются крупнейшим углеводородным ресурсом нашей страны», — приводит Hurriyet слова главы государства.

Он добавил, что теперь зависимость Турции от иностранного природного газа значительно снизится, передает Anadolu.

Эрдоган также пообещал, что Турция продолжит поиск углеводородных ресурсов в Черном и Средиземном морях. Как указал политик, Турция теперь использует подводных роботов с дистанционным управлением для поиска ресурсов.

Так, робот по имени Kasif («Исследователь») может работать на больших глубинах и передавать видеокартинку операторам на поверхности.

Аналитики призвали с осторожностью относиться к значимости открытия, указывая на то, что глубоководное бурение стоит очень дорого и требует немало времени, передает The Guardian.

Турция потребляет от 45 до 50 миллиардов кубометров природного газа ежегодно, что в денежном эквиваленте составляет около €11 млрд.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в этой связи напомнил, что энергетический вопрос всегда стоял остро для Анкары.

«Турция давно стремится превратиться в европейскую и ближневосточную газовую державу», — указал сенатор в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее турецкие специалисты обнаружили большие запасы газа на шельфе Египта (месторождение Зохр, предполагаемые резервы — 850 млрд кубометров), а также Израиля (месторождение Левиафан) и Кипра.

«Турция намерена держать под контролем и проекты других стран в Средиземноморье, в частности, влиять на план сооружения газопровода из Кипра в Грецию. В политическом сближении Анкары с Баку немалую роль играет обеспечение поставки газа по газопроводу из Азербайджана», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, у Турции есть все шансы стать газодобывающей державой и экспортировать энергоноситель.

В начале нынешнего месяца катарское издание Al Jazeera писало, что Анкара нашла очередной повод попросить у Москвы скидку на импортируемый природный газ.

Как указывалось в материале, недавно открытое Турцией шельфовое месторождение газа, залежи которого оцениваются в 320 млрд кубометров газа, угрожает доходам Москвы от экспорта топлива, которые и так заметно упали в этом году.

Турецкие официальные лица публично заявляли, что добыча газа из новых месторождений позволит добиться значительных скидок на импортируемое топливо и получить ценовое преимущество в пределах 30%.

В частности, об этом говорил министр финансов и казначейства страны Берат Албайрак, а его коллега, глава министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, напомнил, что долгосрочные контакты на поставку газа содержат пункты, разрешающие со временем проводить консультации по пересмотру ценовой политики.

Однако на практике открытие нового месторождения еще ничего не значит, и вряд ли этот повод может сыграть решающую роль в переговорах по ценам.

Так, в беседе с «Газетой.Ru» директор отдела по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова отметила, что сама по себе возможность коммерческой добычи газа в Турции находится под вопросом, так как при нынешних ценах на газ новое месторождение не сможет конкурировать по ценам ни с СПГ, ни тем более с традиционным трубопроводным газом из России, Ирана или Азербайджана.

Стоит добавить, что у Анкары есть еще два соперника – Греция и Кипр пытаются всеми силами заставить Турцию прекратить разведку и добычу газа в Средиземном море.

Напряженность между сторонами возникла в августе, когда Анкара начала сейсмические исследования на спорных морских территориях. И хотя Турция отозвала свое судно для технического обслуживания, чтобы создать фон для переговоров, Анкара все же заявила, что после ремонтных работ продолжит разведку.