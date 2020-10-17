Двухколесная эпидемия: в России подскочил спрос на электротранспорт

Аналитики международной консалтинговой компании McKinsey зафиксировали изменения в отношении городского транспорта под влиянием пандемии. Эксперты отметили несколько трендов, однако главный из них заключается в том, что теперь здоровьем, безопасностью и надежностью при выборе вида транспорта руководствуются в первую очередь. Если раньше в приоритете были такие факторы, как длительность поездки, стоимость и удобство, то сейчас людям важнее всего снизить риск заражения. Такая тенденция спровоцировала существенный рост спроса на велосипеды, самокаты и прочий микротранспорт в этом сезоне. Аналитики McKinsey уверены, что она сохранится и после пандемии: по их данным, 70% пассажиров общественного транспорта готовы ездить на велосипеде или ходить пешком хотя бы раз в неделю.

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Спрос на велосипеды Electra с апреля по август увеличился на 120% по сравнению с прошлым годом. В компании отмечают, что на рынке впервые неблюдался дефицит велосипедов, а вместо горных в лидеры по продажам вышли городские и электрические модели.

«В этом году, благодаря погоде, сезон начался очень рано – в марте, и продолжается до сих пор. Мы видим рост спроса на все категории. Лидер по динамике роста спроса (более чем в 3 раза) — электрические велосипеды. К июлю у нас не осталось велосипедов начального уровня — все раскупили. На складах наблюдался дефицит товаров», — говорит совладелец Electra Bicycle Company Russia&China Раймонд Меднис, отмечая, что в нашей стране сегмент комфортных городских велосипедов представлен очень слабо: большинство маркетов продают горные велосипеды, поэтому городские велосипеды стали так актуальны для россиян.

Совладелец компании Михаил Скигин добил, что ситуация с карантином очень помогла в продвижении велодвижения — люди стали меньше пользоваться общественным транспортом, все чаще отдавая предпочтение велосипедам. Кроме того, этот вид транспорта стал прекрасной альтернативой для занятия спортом вместо закрытых фитнес-залов, замечает Скигин.

Аналитики «Авито» также отмечают повышенный спрос на электротранспорт. По их данным, с июня по сентябрь этого года в России рекордно подскочил спрос на электросамокаты, гироскутеры и подобные средства индивидуального передвижения. В этот период россияне интересовались их приобретением в 2,2 раза чаще, чем за этот же период в прошлом году.

Самыми популярным электротранспортом, судя по запросам пользователей, у россиян является электросамокат. Немного реже на платформе искали гироскутеры и электроскутеры. Четвертое по количеству поисков из этой категории заняли моноколеса.

Самый большой рост спроса на такого рода средства передвижения аналитики заметили в Красноярске и Тюмени — жители этих городов искали электротранспорт в 4,9 и 4,2 раза больше год к году соответственно. В Санкт-Петербурге интересовались электротранспортом в 4,1 раза больше, чем в июне-сентябре прошлого года; в Москве — чуть меньше, в 3,4.

Количество объявлений о продаже в этой категории также увеличилось — по сравнению июнем-сентябрем прошлого года объявлений на платформе стало больше в 2,1 раза. Цены на электротранспорт в России также выросли, в среднем на 18% — до 10,5 тыс. рублей.

Рост популярности персонального элекртротранспорта в этом году отмечают и аналитики Ozon — спрос на электросамокаты в апреле-мае в маркетплейсе вырос почти в 4 раза год к году. После окончания режима самоизоляции тенденция только усилилась, этому способствовала и жаркая погода, установившаяся во многих регионах: продажи электросамокатов в июне-августе выросли в 7 раз год к году. Самыми популярными стали маневренные модели с увеличенным запасом хода. Также в этом сезоне повышенным спросом пользуются спортивные товары для активного отдыха на воздухе, отмечает руководитель направления «Спорт» Мария Сальникова. Среди электроустройств в этой подкатегории выбирают гироскутеры — в июне-августе их продажи выросли в 6 раз год к году. Эксперт добавляет, что в топе продаж держатся модели со встроенными bluetooth-колонками и подсветкой.

«Этой весной многие клиенты максимально избегали общественного транспорта и выбирали альтернативные способы передвижения по городу — продажи велосипедов в апреле-мае выросли почти в 4 раза год к году, а продажи самокатов — в 1,5 раза. Также кратно летом относительно прошлого года выросли продажи скейтбордов», — расказывает «Газете.Ru» Мария Сальникова, дополняя, что клиенты действительно усиленно заботятся о собственной безопасности — продажи шлемов в апреле-августе выросли почти в 4 раза год к году.

Еще более впечатляющий скачок спроса заметили аналитики Wildberries. По данным аналитического отдела маркетплейса, с апреля по август продажи двухколёсных велосипедов на платформе были выше более чем в 19 раз год к году, электровелосипедов – в 16, а электросамокатов – в 11 раз.

Также динамичными темпами росли продажи в этот период гироскутеров – их покупали более чем в 8 раз чаще. Рост продаж скейтбордов и лонгбордов был выше более чем 4,5 раза, а механических самокатов – почти в 4 раза, подсчитали аналитики для «Газеты.Ru».

Сложившаяся тенденция сказалась и на направлении высокотехнологичных разработок. Студенты Университета ИТМО, обратившие внимание на тренд, запустили производство чехлов для сидений велосипедов, ручек для самокатов и других изделий с функцией подогрева в рамках собственного стартапа WARMR.

«Я давно заметил, что люди все чаще выбирают велосипеды и самокаты в качестве способа передвижения по городу. Это быстрее, экономичнее, экологичнее, а с недавних пор из-за пандемии еще и безопаснее, поскольку дает возможность социально дистанцироваться. Благодаря этому наблюдению и пришла идея проекта», – рассказал студент факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО и основатель бренда Олави Сийкки. Он уверен, что их стартап поможет любителям двухколесного транспорта передвигаться с комфортом даже поздней осенью и зимой.