Гарантированный доход: как заработать больше, чем на банковском вкладе

Ставки не сделаны

Банк России сообщил о снижении средней максимальной ставки по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках. Во второй декаде сентября она составила 4,4% против 4,41% в первой декаде. У некоторых финансовых организаций ставки по банковским депозитам не превышают сейчас даже 3,5%.

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Таргет Банка России по инфляции на этот год составляет 4%. Аналитики и вовсе считают, что на деле годовая инфляция может достигнуть 4,5%. Фактически банковские депозиты перестают выполнять свою основную функцию – беречь деньги от обесценивания.

В целом в ближайшие пять лет из-за низких банковских ставок в альтернативные инвестиционные инструменты из банковского сектора перетечет порядка 3,4 трлн рублей, уверен директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

Это, в свою очередь, приведет к росту интереса россиян к различным инвестиционным инструментам.

Сам себе инвестор

Еще в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор фиксирует рекордный переток средств населения с банковских депозитов в другие формы сбережения. Во многом это касается инструментов фондового рынка. По данным Мосбиржи, россияне открыли более 6,4 млн брокерских счетов. Чаще всего частные инвесторы открывают специальные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа, которые позволяют возвращать НДФЛ в 13% ежегодно при пополнении счета на сумму до 400 тыс рублей.

Однако ИИСы несут в себе достаточно много сложностей, о которых начинающий инвестор просто не знает. Средства на любых брокерских счетах никак не защищены: во-первых, деятельность Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на них не распространяется, в отличие от банков. Во-вторых, гарантий по доходности управляющие компании не дают. Любое «проседание» рынка приведет к потерям вложенных в ИИС средств.

Существует и еще одна объективная проблема. Чтобы эффективно работать с биржевыми инструментами, владелец счета должен обладать определенными знаниями законов фондового рынка и понимать, во что вкладывать деньги. От него требуется постоянно следить за событиями на рынке и вырабатывать собственную инвестиционную стратегию.

«Биржевые инструменты могут принести гораздо большую доходность, чем вклады, но и рисков у них значительно больше. Для инвесторов, которые с этим никогда не сталкивались, такие инструменты предполагают необходимость дополнительно анализировать риски, что придется по душе далеко не всем», – отмечает генеральный директор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев.

Есть большая вероятность, что люди будут искать консервативные стратегии сбережений, которые не предполагают специальных знаний рынка. Для этой цели могут подойти паевые инвестиционные фонды (ПИФ), где вкладчику необязательно разбираться в особенностях инвестирования – он покупает часть готового портфеля, состоящего из разных ценных бумаг. Но и тут никто не даст гарантии сохранности денег, если вдруг случится обвал финансовых рынков.

Фонд пенсионный, а план инвестиционный

На этом фоне на рынок банковских вкладов и доверительного управления выходят новые игроки, стремящиеся занять пустеющую нишу. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали предлагать своим клиентам продукты, которые, по сути, никак не связаны с будущей пенсией.

Например, осенью этого года НПФ «Сафмар», который входит в одноименную промышленную группу, запустил два инвестиционных плана сроком на 4 года и на 5 лет с гарантированной доходностью в первый год до 7% годовых – это выше, чем по вкладам в некоторых банках. При благоприятной рыночной ситуации фонд зарабатывает больше, и тогда доходность превышает гарантированную в договоре.

Это альтернатива банковскому вкладу и ИИС одновременно, объясняют в НПФ «Сафмар». С одной стороны, клиент получает гарантированную доходность, с другой – не несет инвестиционных рисков, а в случае необходимости может забрать свои взносы досрочно без каких-либо комиссий.

«У клиента по умолчанию есть минимальная доходность по инвестиционным планам. При этом есть шансы получить более высокую ставку доходности по результатам инвестирования. Такой развилки нет в классических срочных вкладах», - объясняет генеральный директор организации Денис Сивачев. Если вкладчик ежегодно будет пополнять свой счет дополнительными взносами не менее первоначального, то гарантированный доход будет увеличиваться на 1% годовых.

Главное отличие инвестиционных планов фонда от ИИС, помимо защиты от потерь при падении рынков, – это простота использования. Не нужны специальные знания рынка, нет необходимости проверять по несколько раз в день результаты торгов на бирже. Достаточно просто перечислить деньги на свой счет, причем взаимодействие с фондом идет в онлайн-режиме. Инвестировать средства будет управляющая компания фонда. Стратегия инвестирования по обоим инвестиционным планам – это вложения в высоколиквидные государственные и корпоративные облигации.

По закону, у индивидуального счета в НПФ есть ряд специфических преимуществ, доступных только клиентам пенсионных фондов. Деньги на счете не делятся между супругами при разводе. Кроме того, на них не распространяются судебные взыскания. Со счета не будут списаны без предупреждения долги по оплате услуг ЖКХ, неуплаченные налоги, штрафы, задолженность по кредиту и прочее. А вот средства на банковских и брокерских счетах таким статусом не обладают.



Индивидуальные пенсионные планы с гарантированной доходностью не очень распространены среди частных пенсионных фондов: они есть у двух-трех крупных НПФ, и информация о наличии минимальной ставки зачастую спрятана глубоко в недрах их сайтов. Фонды позиционируют такие планы как долгосрочные, то есть для накопления на пенсию, а не для среднесрочных сбережений. Именно так и воспринимают их потенциальные клиенты.

«НПФ – это все же специфический финансовый институт, направленный на долгосрочное инвестирование пенсионных средств», – напоминает Юрий Ногин из НРА. «Это вынужденная система сохранения пенсионного капитала: или доверить управление средствами морально устаревшему ПФР, или понадеяться на рыночное чутье НПФ», – отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в комментарии «Газете.Ru».

Таким образом, НПФ «Сафмар» стал первым из частных пенсионных фондов, предложивших гражданам среднесрочный сберегательный, а не пенсионный продукт. Насколько популярными станут подобные инструменты в ближайшее время, пока сказать трудно. Но не исключено, что главной задачей НПФ в борьбе за клиентов станет разработка инвестиционных планов, отличающихся от пресловутой пенсии, на которую с годами надеется все меньше россиян.

По словам главы ассоциации НПФ Сергея Белякова, пауза, которая возникла с внедрением гарантированного пенсионного плана (ГПП) привела к тому, что фондам сложно привлекать новых клиентов, так что не удивительно, что они ищут новые инструменты и делают ставку не только на продукты пенсионного страхования.

«Многие фонды инвестируют в различные активы на рынке, и те из них, у кого есть соответствующие компетенции, вполне могут предложить гражданам альтернативные способы сбережения и накопления вложенных средств», – рассказал Сергей Беляков «Газете.Ru».

Учитывая, что фонды вынуждены конкурировать не только с другими типами структур, но и между собой, многие из них в ближайшее время наверняка будут предлагать своим клиентам более краткосрочные инструменты инвестирования. Ведь по сути это позволит российским НПФ создать себе важный задел на будущее: если сейчас с помощью краткосрочного инвестиционного продукта они смогут завоевать доверие новых клиентов, высока вероятность того, что те же клиенты потом обратятся к своим фондам и за долгосрочными продуктами вроде тех же пенсионных планов.