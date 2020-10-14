Пробуксовка госпрограммы: почему автомобилисты не переходят на газ

В 2020 году по ситуации на начало октября спрос на автомобили с ГБО вырос на 27%, в 2019 году за тот же период потребление автомобилей с газобаллонным оборудованием выросло 24,5%, сообщается в исследовании клаcсифайда «Дром», предоставленном «Газете.Ru». Доля газовых машин среди всей базы продаж составляет 3,2%.

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В этом году государство впервые начало стимулировать продажи автомобилей c газобаллонным оборудованием и перевод бензиновых автомобилей на компримированный природный газ (CNG). Правительство предоставляет субсидию в размере 60% от стоимости оборудования и работ по установке ГБО. Однако увеличение динамики продаж машин с ГБО всего на 2,5% по сравнению с прошлым годом, говорит о том, что эти инициативы пока не дают желаемого результата, приходят к выводу в своем исследовании аналитики «Дрома».

«Увеличение продаж автомобилей на газе из года в год примерно одинаковое. Из чего можно сделать вывод, что оно вызвано не стартом государственной поддержки, а естественным ростом популярности (газобаллонного оборудования — «Газета.Ru») у россиян. Чаще всего ГБО ставят с целью сэкономить на топливе при больших пробегах.

В России с ее расстояниями для части автовладельцев это оптимальный вариант. Если ваш пробег более 20 тыс. километров в год, есть повод задуматься об установке»,

— сказал в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «Дрома» Сергей Лагурев.

Собеседник отмечает, что чаще всего ГБО россияне устанавливают на автомобили Lada Priora, Toyota Land Cruiser, Chevrolet Niva, Lada Granta и «УАЗ Патриот». Если говорить о региональном принципе распространения газомоторного транспорта, то безусловные лидеры в этом — регионы Северного Кавказа, 13% от общего числа автомобилей. Далее следуют Курганская область и республике Адыгея — по 10%, а также Омская и Тюменская области — по 8% в каждой, говорится в исследовании.

Несмотря на то что правительство развивает рынок метана и в рамках программы развития рынка газомоторного топлива возводятся исключительно автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), инфраструктура в России лучше развита для автомобилей, которые ездят на пропане. На нем работает примерно 70% автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, констатируют эксперты «Дрома».

«При этом считается, что метан безопаснее и дешевле, но дороже при установке и эксплуатации. Для безопасности важно, чтобы ГБО было грамотно установлено профессионалами и вовремя обслуживалось»,

— сообщается в исследовании.

В Минэнерго «Газете.Ru» сообщили, что с 2019 года правительство реализует масштабную программу поддержки развития рынка природного газа как моторного топлива. При этом в прошлом году субсидировалось только строительство новых станций АГНКС, а с этого года добавилась программа поддержки переоборудования автомобилей.

По итогам 2019 года количество заправочных станций в стране выросло на 20%, а объем реализации природного газа как моторного топлива вырос на 40% относительно 2018 года, сообщили в министерстве. Сейчас в России всего 492 АГНКС, по данным Минэнерго, до конца года запланировано ввести в строй еще 110 новых объектов. Именно перевод автомобилей на метан обеспечивают большой рост продаж газомоторного топлива, убеждены в ведомстве.

В то же время в министерстве признают, что в 2020 году рынок жидкого моторного топлива в связи с замедлением экономики и спроса на топливо снизился на 10% на фоне общего роста потребления природного газа на 15%.

«В сегодняшних кризисных для экономики условиях сохранение и даже увеличение темпов роста рынка переоборудования, скорее, указывает именно на эффективность принимаемых правительством мер поддержки.

При этом в ряде субъектов РФ, например в Липецкой и Воронежской областях, отрасль переоборудования на метан была в этом году фактически создана с нуля именно за счет реализации программы субсидирования»,

— сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Компания «Газпром газомоторное топливо» (ГМТ), которая держит на балансе и строит заправки АГНКС, в свою очередь считает, что необъективно оценивать эффект госпрограмм, основываясь на результатах продаж подержанного транспорта. Кроме того, эксперты компании указывают, что пока рано говорить об эффекте субсидий, поскольку фактически программа заработала только в сентябре, несмотря на официальный запуск в конце июне.

В ГМТ убеждены, что благодаря доступной цене природного газа как моторного топлива (в среднем 19,48 руб. за 1 куб.м) на него эффективнее всего переводить те сегменты транспорта, где присутствуют большие топливные затраты.

«В настоящее время основными потребителями природного газа в качестве моторного топлива является пассажирский, грузовой транспорт, техника служб такси», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе ГМТ.

Несмотря на то что представители компании обещают продолжение строительства сети газовых заправок, инфраструктура в 500 станций пока далека от реальных потребностей автомобилистов.

Вдобавок ко всему пионер внедрения АГНКС — Татарстан — вынужден сократить свою региональную программу. Руководитель правительства республики Алексей Песошин 9 октября подписал постановление о сокращении объема финансирования программы на 23% — до 3,5 млрд руб. Срок строительства заправок увеличен на два года — до конца 2023 года, сообщает «Коммерсант».

Инфраструктура АГНКС в России уже несколько лет не может преодолеть планку в 500 станций, для сравнения в Италии, где нет аналогичных программ, уже около 1,5 тыс. метановых заправок, рассказывает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Наши власти ведут себя по классической схеме: научитесь плавать — нальем воду в бассейн. Переведете машины на ГБО — построим заправки. Когда нужно сделать было все ровно наоборот. А теперь получается, что из-за дефицита федерального бюджета начинают экономить регионы. А частникам в этот сегмент идти вообще смысла нет — инвестиции не окупятся. Как бы не получился еще один нереализованный проект», — предостерег эксперт.