Показания к удалению: cтраховщики не хотят отдавать ОМС

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс направил в аппарат президента России письмо, в котором выразил обеспокоенность из-за поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании», сообщила пресс-служба ВСС. Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму, она предполагает исключение посреднических функций страховщиков.

Реклама

Юргенс перечислил основные факторы, вызвавшие недовольство страховщиков. Например, законопроект переводит федеральные медицинские учреждения на прямое финансирование и контроль со стороны государственного Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) без их участия.

Страховщики критикуют замену межтерриториальных расчетов распределением квот фондами ОМС, что, по их мнению, снизит варианты выбора медучреждений.

Не согласны компании и с ограничением возможностей включения в ОМС для частных клиник и сведением роли страховых компаний исключительно к сервисным услугам без доступа к госсредствам. Страховщиков смущает и снижение для них нормативов расходов на ведение дел в два раза.

«Федеральный фонд ОМС из независимого регулятора отрасли превратится в одного из участников системы ОМС, что может привести к существенному ослаблению надзора над системой в целом, а также к конфликту интересов, поскольку исполнительская и контрольная функция сосредотачиваются в одних руках», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ВСС. В союзе отметили, что в связи с этим ожидают «роста теневых денежных поборов», «непрозрачности с очередями и качеством медпомощи», появления «медицинских адвокатов», «снижения доли досудебных урегулирований споров» и «недовольства врачей».

Законопроект Минздрава обсуждался накануне экспертным советом по страхованию комитета Госдумы по финансовым рынкам. На нем Минфин и ЦБ предложили внимательнее подойти к реформе ОМС. Так, замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Екатерина Абашеева считает, что проект «направлен на отход от страховых принципов государственных медицинских услуг». Замначальника отдела регулирования страховой деятельности Минфина Александр Ицелев поддержал коллегу из ЦБ, отметив, что последствия принятия законопроекта не анализировались совместно со страховым сообществом и пациентами.

В Минздраве в ответ на заявление страховщиков сообщили, что законопроект призван повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на базе федеральных центров для наиболее тяжелых пациентов, нуждающихся в такой помощи, и защищает интересы пациентов.

Министерство отмечает, что в ряде регионов существует проблема с доступностью такой помощи. Согласно законопроекту, в обязанности Фонда будет входить проведение контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, оказываемой федеральными центрами.

«При этом утверждение порядка организации и проведения такого контроля передается Минздраву России. К проведению экспертизы качества медпомощи, как и сейчас, будут привлекаться независимые эксперты, включенные в федеральный реестр экспертов качества медицинской помощи», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе Минздрава.

В ответ на требования о публичных слушаниях в министерстве пояснили, что законопроекты бюджетного пакета процедуру общественного обсуждения не проходят. В среднем ежегодно система ОМС приносит страховщикам около 100 млрд рублей дохода. Законопроект предусматривает снижение норматива отчислений на ведение дела страховых медорганизаций (СМО) с текущего уровня 1-2% до уровня 0,5-1% от суммы средств, поступивших в организацию.

«В действующем законодательстве уже заложены нормы для снижения издержек страховщиков: для выдачи полисов можно использовать офисы МФЦ, а не содержать пункты выдачи полисов; информирование застрахованных лиц можно осуществлять через различные каналы связи, например, личные кабинеты на едином портале госуслуг, бесплатные мессенджеры и т.д., что позволяет существенно снизить издержки СМО», — пояснили в министерстве.

Врачи единогласно поддерживают исключение страховщиков из системы ОМС.

«Если бы ОМС в том виде, который у нас есть, внедрили бы в 1937 году, то мы бы проиграли войну фашистам, потому что к 1942 году все финансы перешли бы к страховщикам. Человек, который включил, к примеру, скорую помощь в ОМС, либо дебил, либо враг народа. Финансирование и контроль «скорой помощи» должны быть государственными, наравне с полицией и пожарными», — убежден председатель независимого профсоюза скорой помощи «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков.

Собеседник «Газеты.Ru» отметил, что контроль и распределение финансов в системе ОМС со стороны страховщиков приводит к снижению зарплат медиков и сильной текучке кадров по всей стране. Страховые компании вынуждают лечить пациентов не так, как медики считают правильным, а как выгодно самим коммерсантам, объясняет Беляков.

«Страховым компаниям очень выгодно, когда «скорая помощь» делает 20-25 нерезультативных выездов в день — это оголтелая гонка за количеством вызовов, чтобы потом государству сказать: «Смотрите, сколько мы вызовов сделали, поэтому дайте нам еще денег», — продолжает фельдшер.

Медик также напоминает, что из-за требований страховщиков на докторов навалилась совершенно лишняя бюрократическая работа по заполнению персональных данных в момент вызова.

В результате половину отпущенного на помощь пациенту времени медработник вынужден заполнять документы, ошибки при заполнении наказываются со стороны страховщиков штрафами медучреждений, что в итоге в той или иной степени отражается и на зарплате конкретного доктора, указывает Дмитрий Беляков.

С позицией коллеги солидарен сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

«Все эти дыры и огрехи системы ОМС стали особенно сильно выпирать во время пандемии. Стали очевидны более широкому кругу общественности. Широкие массы медиков просто ненавидят страховщиков из-за того, что они, имея контрольные функции, устраивают проверки, выявляя формальные нарушения, штрафуют медучреждения, а те, в свою очередь, депремируют своих сотрудников», — рассказал Коновал.

Кроме того, в условиях жесткой нехватки кадров медучреждения вынуждены тратить время на заполнение большого объема документации для страховщиков, заключил собеседник. Медики сходятся во мнении, что из-за страхового посредничества система здравоохранения деградирует.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, напротив, выразил обеспокоенность инициативой ликвидации функций страховых медицинских организаций, связанных с защитой прав пациентов при оказании помощи федеральными медучреждениями.

«Мы считаем, что это идет в разрез со всеми шагами, которые осуществляло правительство и Минздрав России по формированию системы защиты прав пациентов, — заявил он. — Осуществление Федеральным Фондом ОМС функций защиты прав пациентов будет затруднено из-за конфликта интересов, поскольку Фонд зависим от Минздрава, которому, в свою очередь, принадлежат те самые федеральные лечебные центры, качество медицинской помощи в которых необходимо будет контролировать ФОМС».

Существующая модель предполагает ответственность страховщика за качество оказанной пациенту медицинской помощи, а у пациента есть право выбора лечебного учреждения, напомнил Жулев. Предстоящая реформа может повлиять на развитие независимой экспертизы качества медицинской помощи, подытожил он.