«К криптовалютам отношения не имеет»: зачем ЦБ цифровой рубль

ЦБ объявил, что в ближайшее время примет решение о необходимости создания третьего типа российского рубля — полностью в цифровом виде. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад регулятора для общественных обсуждений.

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В докладе указано, что на данный момент задача Банка России — изучить общественное мнение, точки зрения экспертов и участников финансового рынка по вопросу необходимости создания цифрового рубля в принципе, а также понять, нет ли тут каких-либо технических и технологических преград. Анализ мнений должен быть готов к концу года.

При этом ЦБ уточняет, что цифровой рубль, если он вообще появится, будет обращаться наряду с наличными и безналичными деньгами. Преимущество в том, что он будет записываться в виде кода на специальный кошелек, а расплачиваться им можно будет даже при отсутствии интернета.

В теории это может быть полезно, когда, например, терминал для приема карт в торговой точке не может подключиться к Сети. При этом будет проработана возможность передавать такие цифровые рубли от человека к человеку.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что сравнивать объявленный Банком России цифровой рубль с криптовалютой некорректно. Ведь популярные криптовалюты представляют собой децентрализованные деньги, то есть их выпуском не занимается какое-то одно конкретное учреждение.

«Центральный Банк указывает, что цифровой рубль — это средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. То есть это признаки обычных фиатных валют, которые используются и в наличных, и в безналичных расчетах», — объясняет основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников.

Стоит уточнить, что

криптовалюты в России не признаны средством платежа, а считаются только активом для инвестирования и накопления. Но в целом их можно считать и имуществом с точки зрения того же Гражданского кодекса.

«К криптовалютам цифровой рубль отношения не имеет, так как цифровые валюты не имеют единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей, — подчеркивает Владислав Булочников. — Одним словом, цифровой рубль — это некий гибрид, который регулятор предлагает внедрить для более быстрого и активного продвижения идеи о сокращении наличных платежей в стране».

Сооснователь Exante Анатолий Князев согласился с тем, что воспринимать цифровой рубль в качестве «крипторубля» не стоит, поскольку у него отсутствуют традиционные для криптовалюты признаки. С другой стороны, попытка Банка России внедрить цифровой рубль в качестве нового способа оплаты товаров и услуг в целом очень востребована рынком.

«Посредническая функция банков и платежных систем всё меньше нужна как банкам, так и ЦБ, ведь банкам все тяжелее выполнять требования комплаенс. Они все чаще вынуждены отказывать клиентам не только в операциях, но даже в открытии счетов, поскольку маржа у транзакционного бизнеса низкая, а регуляторные риски — огромные»,

– объясняет Анатолий Князев.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов обратил внимание еще на один аспект цифрового рубля, который когда-нибудь может появиться в российской финансовой системе: цифровой рубль может быть платежным средством, а биткоин и альткоины никогда не станут платежным средством, так как российский ЦБ этого не допустит.

«По сути ничего не поменяется. Это цифровые деньги, но только на платформе блокчейна. Они будут тоже пользоваться спросом. Однако эту сферу регулирует Банк России, поэтому как он скажет, так и будут действовать участники рынка», — уверен Владислав Антонов.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рассказал и о мировом опыте внедрения цифровых валют. Например, в Китае с цифровым юанем на сегодняшний день в рамках тестирования провели транзакции на сумму $312 млн — это оплата услуг, коммунальные платежи и прочее.

«ФРС США тоже педалирует тему цифрового доллара, причем в ускоренном виде. Мы не знаем, на чьей стороне стоит ФРС — демократов и республиканцев. Трамп был противником криптовалюты, а Байден принимает пожертвования в биткоинах в том числе. Скорее всего, цифровизация доллара станет правильным решением — Китай уже впереди, а явная поддержка криптовалюты в США сейчас не кстати», — рассуждает Владислав Антонов.