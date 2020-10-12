Доставка в больницы: курьерские компании просят единых правил

Параллельно с распространением коронавирусной инфекции и ростом заболеваемости среди россиян резко вырос спрос на доставку продуктов и товаров первой необходимости в больницы, рассказали «Газете.Ru» представители сервиса igooods. Так, в сентябре количество таких заказов в Москве и Санкт-Петербурге увеличилось на 30% в сравнении с периодом до пандемии (в январе-феврале этого года). Аналогичная ситуация наблюдалась в марте-апреле, когда спрос на услуги доставки возрастал в разы.

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«Заказы доставляют практически во все главные городские больницы, а также роддома и ковидные госпитали. В некоторых регионах, например, в Ярославле, мы также доставляем в психиатрические больницы. Интерес к доставке наблюдается в Сургуте, Новосибирске, Казани, Уфе», — рассказал «Газете.Ru» управляющий и сооснователь сервиса доставки Григорий Кунис.

Воспринимать доставку в больницу как какую-то излишнюю услугу не стоит, считает он, ведь зачастую ей пользуются пациенты, которых не могут посетить родственники и друзья. А кто-то и вовсе попадает в больницу в экстренном порядке, не успев захватить с собой гигиенические принадлежности или тапочки.

По данным сервиса, самыми востребованными товарами в больницах стали воды и соки, яблоки и бананы, печенье с конфетами, средства личной гигиены, посуда и кисломолочная продукция.

Для таких людей курьеры остаются последней надеждой, поэтому по сути они оказывают важную социальную услугу. Но бывают и те, кто злоупотребляют сервисами доставки, в результате чего пострадать от введенных запретов могут все остальные пациенты.

«В одной из больниц Санкт-Петербурга, например, главврач запретил любую доставку на территорию учреждения. Дело в том, что пациент в нарушение диеты заказывал те продукты, которые ему нельзя есть. Но это единичные случаи», — отметил Григорий Кунис.

Вам сюда нельзя

Аналогичные услуги оказывают все крупнейшие российские сервисы доставки еды и прочих продуктов. Так, в СберМаркете «Газете.Ru» сообщили, что в целом для компании больницы являются такими же пунктами доставки, как и любые другие места по выбору их клиентов. Курьеры соблюдают все необходимые меры предосторожности, осуществляя доставку в маске и перчатках, подчеркнули в СберМаркете.

В «Яндекс» «Газете.Ru» рассказали, что не наблюдают какого-то аномального роста спроса на доставку продуктов, хотя в больницах число заказов в целом остается стабильным. А сама доставка производится по тем же правилам, по которым принимают передачи от родственников — до пункта приема/передачи. Курьеры, сотрудничающие с сервисом, в курсе этих правил и не сталкиваются с какими-то сложностями.

Впрочем,

существуют больницы с особыми режимами, где передать заказ лично, даже бесконтактным способом, в принципе невозможно. Один из примеров — столичные перинатальные центры, где действует строгий режим карантина,

подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» директор по маркетингу сервиса «Самокат» Игорь Рожков.

«Доставка для пациентов в подобных больницах возможна только через дежурный персонал в специально отведенных зонах и местах для приема посетителей, — объясняет Игорь Рожков. — Это единственный возможный способ передать что-либо для человека, который находится в зоне карантина. Наши пользователи, находящиеся в таких местах, всегда указывают в комментариях, где и кому нужно оставить заказ».

Представители Delivery Club отметили, что в учреждениях с особым режимом пациентов обычно информируют о том, могут ли они заказывать себе что-то через курьерскую доставку или нет. И обычно никто не пытается нарушить установленный режим, так что случаи отмены заказов в больницах единичны.

Нет общих правил

Собеседник «Газеты.Ru» из сервиса igooods отметил, что

в России на данный момент нет каких-то общих правил по доставке товаров и продуктов в медучреждения. Из-за этого в некоторые учреждения курьеры могли передавать заказы, только если клиент самостоятельно договаривался с местным персоналом.

Но даже в таком случае заказы далеко не всегда доходили до клиентов, а вернуть их в магазин после того, как заказ побывал на территории больницы, уже нельзя.

«Решению проблемы способствовало бы общее положение о доставке в медучреждения. Например, можно было бы поставить постаматы у пункта охраны, чтобы пациенты могли самостоятельно забрать заказ», — считает Григорий Кунис.

Если говорить о санитарно-эпидемиологическом аспекте процедуры доставки товаров в медучреждения, эксперты обычно не видят в этом какой-то серьезной проблемы.

«В инфекционное отделение просто так доступа не бывает – это общие правила. А если речь идет о травматологии или каком-нибудь другом терапевтическом или хирургическом отделении, особой опасности в том, чтобы курьеры приносили людям продукты или предметы первой необходимости, я не вижу», — сказал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

«Газета.Ru» отправила запрос в Роспотребнадзор, но получить ответ на момент публикации материала не удалось.