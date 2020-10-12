Торговля «с молотка»: за что дали «Нобелевку» по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон. Об этом в понедельник, 12 октября, объявил Нобелевский комитет в ходе прямой трансляции из Стокгольма.

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Награда присуждена «за усовершенствования теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

В своих работах Уилсон и Милгром разъяснили, как работают аукционы и почему участники торгов ведут себя определенным образом. Кроме того, они разработали совершенно новые форматы аукционов для продажи товаров и услуг, которые бывает сложно продать традиционным способом.

Награды найдут героев до конца года

Шведский комитет считает, что аукционы чрезвычайно важны в современной экономике и влияют на жизнь людей значительным образом.

Каждый день «с молотка» перераспределяются между покупателями и продавцами огромное множество товаров, уходят астрономические суммы денег.

Это касается множества сфер — от недвижимости до платы за электричество, поэтому создание правильных научно обоснованных форматов аукционов является очень важным для современной жизни, пояснил профессор Шведской королевской академии наук и глава комитета, присуждающего премии по экономике Петер Фредриксон.

Шведы отметили системный научный вклад американских ученых и выразили надежду, что эти исследования принесут «пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

Милгром является известным ученым, сейчас он преподает экономику в Стэнфордском университете. Ранее преподавал или читал лекции в Йельском университете, в университете Беркли. Милгрому 72 года, он выпускник Мичиганского университета, родился в Детройте. Уилсон также преподает в Стэнфордском университете, закончил Гарвард. Родился в Небраске, ему 83 года. Имеет ученую степень доктора делового администрирования.

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля была учреждена Банком Швеции в 1968 году, она не относится к тем темам, развивать которые завещал сам Нобель. В завещании шведского ученого, составленном в 1895 году, нет упоминания экономики. Премии присуждались сначала только по пяти направлениям: литературе, физике, химии, медицине и за вклад в дело мира. С 1968 года Банк Швеции стал отчислять Нобелевскому фонду сумму, равную одной премии. Так появился «экономический нобель».

В комитете отметили, что пандемия коронавируса затрудняет работу, но лауреаты получат причитающиеся им премии до конца 2020 года. Кроме того, победителям обещано, что они будут приглашены в Швецию в следующем году, когда комитет сможет отметить Нобелевскую неделю в обычном режиме.

Это важно для тех, кто из «золотого миллиарда»

Пол Милгром и Роберт Уилсон достаточно долго изучали, как работают аукционы, и изобрели лучшие форматы аукционов, которые в настоящее время переплетаются со многими областями экономики, пояснил «Газете.Ru» глава отдела макроэкономического анализа датского Saxo Bank Кристофер Дембик.

«Например, новые форматы используются для аукционов частот в сетях 5G или настройки систем торговли квотами при выбросах парниковых газов. В принципе, они могут применяться для продажи любых товаров и услуг», — уточняет Дембик.

Выбор темы для присуждения Нобелевской премии в нынешних условиях несколько спорен, отмечает главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Да, аукционы проводятся достаточно часто в экономиках, обслуживающих «золотой миллиард» человечества, в России, например, на аукционах Минфин продает облигации федерального займа. Но сейчас, когда растет риск разбалансировки финансовых систем из-за необходимости огромных антикризисных вливаний и отрицательных процентных ставок во многих странах мира, это вряд ли самая актуальная тема», — говорит Суверов.

Кроме того, Нобелевский комитет в прошлые годы уже присуждал награды за теоретические разработки так или иначе связанные с аукционной торговлей.

Премию 1996 года получил декан экономического факультета Колумбийского университета и почетный профессор Уильям Викри, считающийся одним из основоположников теории аукционных торгов.

Также Нобелевскую премию 2007 года получила группа ученых — Лео Гурвиц, Роджер Майерсон и Эрик Маскин, разработавшие, если говорить упрощенно, методы ценообразования, в том числе и на аукционах.

Ранее эксперты предполагали, что премию по экономике в этом году заслуживает американка Клаудия Голдин из Гарвардского университета. Она исследует проблемы гендерного экономического неравенства. Назывались еще с десяток достойных претендентов.

В 2019 году Нобелевскую премию по экономике получили трое ученых — Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Была выбрана едва ли не самая актуальная проблема — борьба с бедностью в мире.

Ранее на прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий. Премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН без указания имен и фамилий. Премию по литературе дали американской поэтессе Луизе Глюк. Премию по химии разделили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна «за развитие метода редактирования генома», премию по физике — Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез. Их тема исследования — черные дыры Вселенной. Лауреатами премии по медицине и физиологии стали британцы Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования гепатита С.

Вручение медалей и дипломов состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. В 2020 году из-за пандемии коронавируса оно пройдет в формате онлайн. Традиционная церемония вручения премий будет транслироваться по телевидению из ратуши Стокгольма,

Денежная часть Нобелевской премии — 10 млн крон (примерно $1 млн по текущему курсу).