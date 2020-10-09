Поток нарастает: почему россияне бегут в Израиль

Ухудшение экономической ситуации в России приводит к тому, что многие граждане все чаще задумываются о переезде в другую страну, где их умения и навыки будут приносить гораздо больший доход и обеспечивать качественно иной уровень жизни.

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Результаты опроса, проведенного в ноябре прошлого года, показали, что 21% россиян хотели бы переехать из страны на постоянное место жительства, а среди респондентов в возрасте до 24 лет таких 53%. При этом чаще всего в качестве причин приводились желание дать своим детям достойное будущее, текущая экономическая и политическая ситуация в России, а также более качественные зарубежные образование и медицина.

Разумеется, одного желания недостаточно — на деле желающие уехать в другую страну сталкиваются со множеством различных барьеров вроде получения визы, вида на жительство, недостаточно хорошего владения иностранным языком и необходимостью иметь сравнительно большой запас средств. Да и в целом переезд в другую страну довольно трудно осуществить по психологическим причинам: для этого нужно все бросить и уехать туда, где нет знакомых, которые могут помочь устроиться на работу или банально провести вместе свободное время.

Однако у некоторых россиян есть окно возможностей, которое предполагает отсутствие многих упомянутых барьеров. Речь о потомках евреев, для которых существует программа репатриации населения. И на их примере видно, что желание уехать из страны — это вполне сформировавшаяся идея.

В беседе с «Газетой.Ru» старший партнер адвокатского офиса «Коваленко-Зернопольский» в Израиле Алексей Коваленко рассказал, что

за последние несколько лет наблюдается стабильный рост количества репатриантов из России. В подтверждение он приводит данные министерства абсорбции: если в 2017-м году в Израиль переехали 7 260 человек, то в прошлом году их было в два раза больше — 15 655 человек.

Даже несмотря на коронавирусные ограничения в этом году таким образом уже сменили гражданство и место жительства почти 5 тыс. человек.

Адвокат уточняет, что статистика фиксирует только случаи, когда человек получил израильское гражданство. На деле запросов было значительно больше — только в его офисе в этом году их количество подскочило на 50% в сравнении с 2019-м.

«С того момента, как процедура получения израильского загранпаспорта (даркона) упростилась, многие люди начали процесс, который раньше откладывали по разным причинам, — объясняет Алексей Коваленко. — В том числе потому, что для получения даркона больше не нужно было как минимум год жить в Израиле».

Земля Обетованная

В беседе с «Газетой.Ru» член Российско-израильской торгово-промышленной палаты и глава одной из крупнейших в Израиле русскоязычных адвокатских коллегий Эли Гервиц отметил, что в основном репатрианты из стран постсоветского пространства переезжают в Израиль по политическим и экономическим причинам.

«После присоединения Крыма наша адвокатская коллегия зафиксировала рост запросов по репатриации в 11 раз, причем в первую очередь не из Украины, а из России, а конкретнее — из Москвы,

— вспоминает Эли Гервиц. — И в последние годы мы наблюдаем рост числа репатриантов из России от года к году — не взрывной, но очень стабильный. Очевидно, что общая тенденция коррелирует с ухудшением экономической ситуации».

Еще одно подтверждение тезиса об экономико-политических причинах для переезда — наметившийся рост числа запросов на репатриацию из Белоруссии, произошедший после президентских выборов этим летом.

Некоторые репатрианты после получения гражданства моментально возвращаются на старую родину, из-за чего в Израиле не раз возникали скандалы. В целом это объясняется довольно уникальным свойством даркона.

«Среди репатриантов немало так называемых «возвращенцев». Некоторые российские евреи проходят процедуру репатриации, чтобы получить израильский паспорт, который, как известно, дает возможность без визы въехать в огромное количество стран»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Федерации Еврейских общин России Семен Черных.

Есть и совершенно иные причины, которые вынуждают некоторую часть репатриантов переезжать в Израиль. В целом их можно отнести к этнорелигиозным.

«Здесь люди такие же, как и везде, но в большинстве своем — с осознанием принадлежности к народу. Здоровый национализм: Мы не лучше и не хуже других, но мы — это Мы с большой буквы, все Мы в одной лодке и надо с этим жить, даже если среди Нас в этой лодке встречаются дятлы», — рассказал «Газете.Ru» репатриировавшийся в июле создатель проекта HebrewOne Эзра Мор.

Заметные различия

Некоторые из опрошенных «Газетой.Ru» репатриантов признались, что уехать из России в Израиль их вынудили экономические и политические проблемы. В частности, Ратибор Ищук, перебравшийся в Израиль из Калининграда с женой и двумя маленькими дочками в марте этого года, отметил, что условия, в которых приходится жить в новой для его семьи стране, его действительно поразили.

«Тут нет такой чудовищной бюрократии, как в России: чтобы получить какие-то документы, не нужно заранее записываться на прием, собирать кучу каких-то бумажек, стоять в очередях сразу в несколько кабинетов. Просто пришел, показал свой ID, и тебе сразу все делают»,

— удивляется собеседник «Газеты.Ru».

Еще одним кардинальным отличием от российской действительности для репатрианта стала банковская система. Ратибор Ищук подчеркнул, что по приезде получил специальную банковскую карту, которая является аналогом российских кредиток, но не имеет ограничений по льготному периоду. То есть, по сути, карту рассрочки.

«У тебя есть лимит на карте, допустим, 5 тыс. шекелей, 20 тыс. шекелей, который ты не превышаешь. И ты можешь одну покупку разбить на 2 года, на 3 года, на 2 месяца. То есть, приходишь, любой товар, даже продуктов в магазине набрал, тебя на кассе сразу спрашивают: «Тебя разбить?» Разбиваешь на отдельные платежи без ограничений вроде 60 дней без процентов», — уточнил собеседник издания.

Кроме того, по словам Ратибора Ищука, в стране нет трудовых книжек, и того же ID достаточно, чтобы устроиться куда угодно без лишней бумажной волокиты и точно так же покинуть место, которое не пришлось по душе. Отдельно стоит упомянуть и отношение к детям.

«Тут через каждые 100 метров огромные детские площадки. Где-то до седьмого класса им в школах не дают домашние задание, то есть здесь у детей полноценное детство. На них нельзя кричать и, тем более, бить. Если увидят что-то подобное, сразу вызовут полицию.

Здесь за ребенка реально не переживаешь: после девяти лет им можно свободно одним быть на улице и перемещаться в транспорте. Вы давно в России видели, чтобы маленькие дети сами на транспорте ездили в школу?» — перечисляет эмигрант.

Чисто финансовые условия тоже выглядят очень странными для россиян. По словам Ратибора Ищука, они с супругой зарабатывают на уровне местного МРОТ. Это порядка $4000 на двоих. При этом ни один из них еще не выучил иврит, без которого попасть на высокооплачиваемую по местным меркам работу невозможно.

Чтобы объяснить, как в Израиле можно распорядиться деньгами, собеседник «Газеты.Ru» привел простой пример: они с супругой собирались поехать в отпуск в Бухарест на 10 дней с двумя детьми. Перелет — на лоукостере, проживание — в пятизвездочном отеле. За все--– $1 тыс., то есть 1/4 МРОТ двоих взрослых членов семьи. Это примерно то же самое, если бы россиянину такая поездка обошлась в 6 тыс. рублей.

Пора вводить ограничения

В целом, более активно рассматривать репатриацию российских евреев заставляют и политические процессы, которые постепенно звучат все громче в Израиле. Эли Гервиц рассказывает, что страна, по всей видимости, уже не так рада новым репатриантам с постсоветского пространства.

«В Кнессет был подан законопроект об отмене так называемого «параграфа о внуках» с целью лишить возможности репатриироваться в Израиль тех, у кого только дедушка был евреем. Также подано аж два законопроекта об отмене поправки к Закону о паспортах трехлетней давности, благодаря которым репатрианты сразу получали паспорт «даркон» без годичного ожидания»,

— обратил внимание юрист.

Алексей Коваленко тоже отметил, что сейчас в стране проходят активные политические дискуссии и выдвигаются законотворческие инициативы со стороны религиозных партий и местного МВД, направленные на ограничение прав потенциальных репатриантов. В целом, оба эксперта согласны, что чем громче будут звучать подобные инициативы, тем активнее кандидаты на репатриацию будут заниматься сбором необходимых для переезда документов.